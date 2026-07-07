Μπαπέ κατά Παραγουανής γερουσιαστή μετά από ρατσιστική επίθεση: «Είστε αξιοθρήνητη γυναίκα»

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Ο Κιλιάν Μπαπέ απάντησε με σκληρή δήλωση στην Παραγουανή γερουσιαστή Σελέστε Αμαρίγια, χαρακτηρίζοντάς την «αξιοθρήνητη γυναίκα», μετά τη ρατσιστική επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του, στον απόηχο του αποκλεισμού της Παραγουάης από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το πέναλτι του Κιλιάν Μπαπέ έκρινε την αναμέτρηση της Γαλλίας με την Παραγουάη, σε ένα σκληρό και επεισοδιακό παιχνίδι στη Φιλαδέλφεια.

Η Γαλλία επικράτησε με 1-0 το Σάββατο και πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η ρατσιστική επίθεση της Σελέστε Αμαρίγια

Η γερουσιαστής Σελέστε Αμαρίγια ανάρτησε στο X ένα μακροσκελές μήνυμα, γεμάτο ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς κατά του αρχηγού της εθνικής Γαλλίας.

Στην ανάρτησή της αποκαλούσε τον Μπαπέ «αποικιοκρατούμενο Καμερουνέζο που προσπαθεί απεγνωσμένα να παρουσιάζεται ως Γάλλος», καθώς και «βίαιο άνθρωπο που δεν έχει μάθει να γράφει».

Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped…

Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una… pic.twitter.com/DDjq5E9kHJ July 5, 2026

Η Αμαρίγια πρόσθεσε επίσης ότι οι παίκτες της Παραγουάης «θα έπρεπε να τον είχαν χαστουκίσει μετά τον αγώνα».

Η απάντηση του Μπαπέ

Ο αρχηγός της Γαλλίας απάντησε με σκληρή δήλωση, υπερασπιζόμενος όχι μόνο τον εαυτό του, αλλά και τους παίκτες της Παραγουάης.

«Κυρία Σελέστε Αμαρίγια, είστε μια αξιοθρήνητη γυναίκα και ανάξια του αξιώματός σας. Δεν εκπροσωπείτε την Παραγουάη, μια χώρα που έχει γεμίσει με ιδρώτα, πάθος και τιμή όλη τη διοργάνωση», έγραψε ο Μπαπέ.

«Με την απερισκεψία σας και τον απροκάλυπτο ρατσισμό σας, ολόκληρος ο κόσμος έχει ήδη ξεχάσει την πορεία και την ιστορική προσπάθεια των παικτών σας σε αυτό το Μουντιάλ, δίνοντας χώρο σε μια ανίκανη γυναίκα που προσβάλλει τη χώρα της», πρόσθεσε.

«Δεν θα επιτρέψω ποτέ σε ανθρώπους σαν κι αυτή να διαδίδουν το μίσος και τον ρατσισμό τους σε όλο τον κόσμο», τόνισε ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL July 6, 2026

Νομικές κινήσεις από τη Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία

Η Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FFF) κλιμάκωσε την υπόθεση, ανακοινώνοντας ότι θα κινηθεί νομικά.

Η FFF χαρακτήρισε τα σχόλια της Παραγουανής γερουσιαστή «απολύτως αποτρόπαια και απαράδεκτα».

«Τα σχόλια αυτά είναι ποινικά κολάσιμα και καταδικαστέα. Πρέπει να διωχθούν τόσο εδώ όσο και αλλού. Η FFF καταθέτει το θέμα στην εισαγγελία με σκοπό την άσκηση δίωξης», ανέφερε η Ομοσπονδία.

COMMUNIQUÉ DE LA FFF :



Les propos racistes de la Sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla visant Kylian Mbappé sont totalement abjects et inacceptables. Comment peut-on tenir un tel discours ? Ces propos sont délictueux et condamnables. Ils doivent être poursuivis ici comme… pic.twitter.com/AMVDvfrrYD — FFF (@FFF) July 6, 2026

«Τα σχόλια αυτά ντροπιάζουν όσους τα εκφράζουν και όσους τα διαδίδουν. Οι παίκτες της εθνικής Γαλλίας εκπροσωπούν τη χώρα· προσβάλλεται το ίδιο το έθνος μας», πρόσθεσε.

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