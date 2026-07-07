Μπαπέ κατά Παραγουανής γερουσιαστή μετά από ρατσιστική επίθεση: «Είστε αξιοθρήνητη γυναίκα»

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Ο Κιλιάν Μπαπέ απάντησε με σκληρή δήλωση στην Παραγουανή γερουσιαστή Σελέστε Αμαρίγια, χαρακτηρίζοντάς την «αξιοθρήνητη γυναίκα», μετά τη ρατσιστική επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του, στον απόηχο του αποκλεισμού της Παραγουάης από το Παγκόσμιο Κύπελλο.
Το πέναλτι του Κιλιάν Μπαπέ έκρινε την αναμέτρηση της Γαλλίας με την Παραγουάη, σε ένα σκληρό και επεισοδιακό παιχνίδι στη Φιλαδέλφεια.
Η Γαλλία επικράτησε με 1-0 το Σάββατο και πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Η γερουσιαστής Σελέστε Αμαρίγια ανάρτησε στο X ένα μακροσκελές μήνυμα, γεμάτο ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς κατά του αρχηγού της εθνικής Γαλλίας.
Στην ανάρτησή της αποκαλούσε τον Μπαπέ «αποικιοκρατούμενο Καμερουνέζο που προσπαθεί απεγνωσμένα να παρουσιάζεται ως Γάλλος», καθώς και «βίαιο άνθρωπο που δεν έχει μάθει να γράφει».
Η Αμαρίγια πρόσθεσε επίσης ότι οι παίκτες της Παραγουάης «θα έπρεπε να τον είχαν χαστουκίσει μετά τον αγώνα».
Ο αρχηγός της Γαλλίας απάντησε με σκληρή δήλωση, υπερασπιζόμενος όχι μόνο τον εαυτό του, αλλά και τους παίκτες της Παραγουάης.
«Κυρία Σελέστε Αμαρίγια, είστε μια αξιοθρήνητη γυναίκα και ανάξια του αξιώματός σας. Δεν εκπροσωπείτε την Παραγουάη, μια χώρα που έχει γεμίσει με ιδρώτα, πάθος και τιμή όλη τη διοργάνωση», έγραψε ο Μπαπέ.
«Με την απερισκεψία σας και τον απροκάλυπτο ρατσισμό σας, ολόκληρος ο κόσμος έχει ήδη ξεχάσει την πορεία και την ιστορική προσπάθεια των παικτών σας σε αυτό το Μουντιάλ, δίνοντας χώρο σε μια ανίκανη γυναίκα που προσβάλλει τη χώρα της», πρόσθεσε.
«Δεν θα επιτρέψω ποτέ σε ανθρώπους σαν κι αυτή να διαδίδουν το μίσος και τον ρατσισμό τους σε όλο τον κόσμο», τόνισε ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας.
Η Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FFF) κλιμάκωσε την υπόθεση, ανακοινώνοντας ότι θα κινηθεί νομικά.
Η FFF χαρακτήρισε τα σχόλια της Παραγουανής γερουσιαστή «απολύτως αποτρόπαια και απαράδεκτα».
«Τα σχόλια αυτά είναι ποινικά κολάσιμα και καταδικαστέα. Πρέπει να διωχθούν τόσο εδώ όσο και αλλού. Η FFF καταθέτει το θέμα στην εισαγγελία με σκοπό την άσκηση δίωξης», ανέφερε η Ομοσπονδία.
«Τα σχόλια αυτά ντροπιάζουν όσους τα εκφράζουν και όσους τα διαδίδουν. Οι παίκτες της εθνικής Γαλλίας εκπροσωπούν τη χώρα· προσβάλλεται το ίδιο το έθνος μας», πρόσθεσε.
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