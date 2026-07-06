Γιατί η άρση της τιμωρίας του Μπαλογκάν από τη FIFA μετά από τηλεφώνημα του Τραμπ προκαλεί τόσο μεγάλες αντιδράσεις

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Η πρωτοφανής απόφαση της FIFA για προσωρινή αναστολή της αυτόματης τιμωρίας του Φόλαριν Μπαλογκάν, επιτρέποντας στον επιθετικό των ΗΠΑ να αγωνιστεί κανονικά στο κρίσιμο νοκ άουτ παιχνίδι της Δευτέρας με το Βέλγιο για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από σχολιαστές και ανθρώπους του ποδοσφαίρου.

Η πορεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Παγκόσμιο Κύπελλο πήρε μια απρόσμενη τροπή την Κυριακή, όταν η FIFA φάνηκε να παρεκκλίνει από τους ίδιους της τους κανονισμούς, επιτρέποντας στον σταρ της ομάδας, Φολαρίν Μπαλογκάν, να αγωνιστεί απέναντι στο Βέλγιο στη φάση των «16» τη Δευτέρα, παρά την αποβολή του στον αγώνα της φάσης των «32» με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη την περασμένη Τετάρτη.

Η παγκόσμια ποδοσφαιρική συνομοσπονδία ανακοίνωσε ότι ανέστειλε την ισχύ της κόκκινης κάρτας –η οποία συνεπαγόταν αυτόματα αποκλεισμό μίας αγωνιστικής– αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε προσωπικά από τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, να επανεξετάσει την υπόθεση.

Ο Μπαλογκάν, που αγωνίζεται στη Μονακό της Γαλλίας, έχει πετύχει τρία γκολ με τις ΗΠΑ στο φετινό Μουντιάλ και είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας στη διοργάνωση.

Η απόφαση της FIFA προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τη βελγική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, την UEFA, πρώην πρόεδρο της FIFA και πολλούς πρώην κορυφαίους ποδοσφαιριστές. Οι επικριτές υποστήριξαν ότι η άρση της τιμωρίας μιας κόκκινης κάρτας ύστερα από άμεση πολιτική παρέμβαση υπονομεύει την ακεραιότητα του τουρνουά και δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο.

Ακολουθεί μια πιο αναλυτική ματιά στο τι συνέβη και γιατί προκάλεσε τόσο έντονη αναστάτωση.

Γιατί αποβλήθηκε ο Μπαλογκάν;

Ο Μπαλογκάν αποβλήθηκε επειδή πάτησε άτσαλα στον δεξιό αστράγαλο του Τάρικ Μουχαρέμοβιτς της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, στη νίκη των ΗΠΑ με 2-0 για τη φάση των «32» την Τετάρτη, γεγονός που επέφερε αυτόματο αποκλεισμό ενός αγώνα.

Ο 25χρονος είδε την κόκκινη κάρτα έπειτα από παρέμβαση του VAR, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό των ΗΠΑ, Μαουρίσιο Ποτσετίνο, να υποστηρίζει ότι η φάση δεν δικαιολογούσε αποβολή.

Οι φίλαθλοι και οι σχολιαστές διχάστηκαν σχετικά με την απόφαση. Κάποιοι τη χαρακτήρισαν σωστή, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι ο Μπαλογκάν είχε χάσει την ισορροπία του και η επαφή ήταν ακούσια, όχι σκόπιμο πάτημα. Την Παρασκευή ο ίδιος δήλωσε ότι «μια κίτρινη κάρτα αντί για κόκκινη θα ήταν δίκαιη».

Τελικά, ο Τραμπ παρενέβη υπέρ του και η τιμωρία του ανεστάλη, επιτρέποντάς του να αγωνιστεί απέναντι στο Βέλγιο.

«Το δικαιοδοτικό όργανο μπορεί να αποφασίσει την πλήρη ή μερική αναστολή της εκτέλεσης ενός πειθαρχικού μέτρου», αναφέρει ο σχετικός κανονισμός. «Με την αναστολή της κύρωσης, το αρμόδιο όργανο θέτει το τιμωρημένο πρόσωπο σε δοκιμαστική περίοδο από ένα έως τέσσερα χρόνια.»

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία των ΗΠΑ δεν έθεσε τον Μπαλογκάν στη διάθεση των δημοσιογράφων την Κυριακή. Ο ίδιος, ωστόσο, ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία του μπροστά στους Αμερικανούς φιλάθλους, συνοδεύοντάς τη με το τραγούδι Bad του Μάικλ Τζάκσον.

Έχει συμβεί ξανά κάτι αντίστοιχο;

Είναι η πρώτη φορά από το 1962 που κόκκινη κάρτα σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν οδηγεί σε τιμωρία.

Στο Μουντιάλ της Χιλής το 1962, ο θρυλικός Βραζιλιάνος Γκαρίντσα αποβλήθηκε στον ημιτελικό απέναντι στη διοργανώτρια Χιλή. Τότε, όμως, η κόκκινη κάρτα δεν συνεπαγόταν αυτόματο αποκλεισμό. Πειθαρχική επιτροπή εξέταζε κάθε περίπτωση ξεχωριστά και αποφάσιζε την ποινή. Στην περίπτωση του Γκαρίντσα επιβλήθηκε μόνο επίπληξη και αγωνίστηκε κανονικά στον τελικό, όπου η Βραζιλία νίκησε 3-1 την Τσεχοσλοβακία και κατέκτησε το δεύτερο συνεχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Πιο πρόσφατα, ο αρχηγός της Πορτογαλίας, Κριστιάνο Ρονάλντο, είχε δικαίωμα συμμετοχής στους πρώτους αγώνες της ομάδας του στο Μουντιάλ, όταν η FIFA ανέστειλε τις δύο τελευταίες αγωνιστικές μιας τιμωρίας τριών αγώνων που του είχε επιβληθεί μετά από αποβολή.

Αντίθετα, ο μέσος του Κατάρ Ασίμ Μαντίμπο τιμωρήθηκε με αποκλεισμό πέντε αγωνιστικών, μετά από σκληρό μαρκάρισμα που προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό στον Καναδό Ισμαέλ Κονέ.

Έτσι, ο αγώνας της Δευτέρας διεξάγεται στη σκιά μιας απόφασης που ήδη αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αμφιλεγόμενες στιγμές της διοργάνωσης, με τη συζήτηση γύρω από τις εξουσίες της FIFA να αναμένεται να συνεχιστεί και μετά τη λήξη του.

Ποιες ήταν οι αντιδράσεις

Η απόφαση να ανασταλεί η τιμωρία του Μπαλογκάν πυροδότησε μία από τις μεγαλύτερες διαμάχες του τουρνουά.

Η Βασιλική Βελγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (RBFA) δήλωσε ότι έμεινε «κατάπληκτη».

«Προκειμένου να διαφυλάξουμε τα νόμιμα δικαιώματα όλων των συμμετεχουσών ομάδων και τις θεμελιώδεις αρχές του ευ αγωνίζεσθαι, τόσο σε αυτό όσο και σε μελλοντικά Παγκόσμια Κύπελλα, εξετάζουμε όλες τις διαθέσιμες επιλογές», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Ο προπονητής του Βελγίου, Ρούντι Γκαρσία, ειρωνεύτηκε την απόφαση:

«Δεν ήξερα ότι στα γραφεία της FIFA η 5η Ιουλίου είναι η 1η Απριλίου στην Ευρώπη», είπε μέσω διερμηνέα, παραπέμποντας στην Πρωταπριλιά. «Η βελγική ομοσπονδία δεν υπερασπίζεται μόνο τον εαυτό της ή την εθνική ομάδα. Υπερασπίζεται το ποδόσφαιρο, την ακεραιότητα και την ηθική του.»

Η UEFA ανακοίνωσε ότι:

«Η χθεσινή απόφαση να ανασταλεί για περίοδο δοκιμασίας ενός έτους η εφαρμογή της αυτόματης τιμωρίας ενός αγώνα μετά την αποβολή του Φολαρίν Μπαλογκάν ξεπέρασε κάθε όριο.»

Και πρόσθεσε:

«Εκφράζουμε την απορία και την αγανάκτησή μας για μια τόσο πρωτοφανή, ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση.»

Επικριτικός εμφανίστηκε και ο πρώην πρόεδρος της FIFA, Ζεπ Μπλάτερ:

«Οι κόκκινες κάρτες δεν ακυρώνονται με πολιτικά τηλεφωνήματα. Ακυρώνονται βάσει κανονισμών, αποδείξεων και αποφάσεων ανεξάρτητων οργάνων. Αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ παρεμβαίνει στον πρόεδρο της FIFA και ένας παίκτης απαλλάσσεται λίγο πριν από νοκ άουτ αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου, τότε το ερώτημα είναι αναπόφευκτο: Quo vadis, FIFA;»

Ο προπονητής της Νορβηγίας, Στάλε Σόλμπακεν, σχολίασε:

«Και η επόμενη κόκκινη κάρτα; Τι θα γίνει τότε; Είναι μια πολύ, πολύ κακή απόφαση που θα βλάψει το Παγκόσμιο Κύπελλο.»

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, αναρωτήθηκε αν στο εξής θα μπορούν να αμφισβητούνται και άλλες αποφάσεις, όπως κίτρινες κάρτες παικτών.

Παρότι υποστήριξε ότι ο Μπαλογκάν δεν άξιζε κόκκινη κάρτα, διερωτήθηκε:

«Ποιος ανατρέπει αυτή την απόφαση και πότε; Με ποια κριτήρια; Πού σταματά όλο αυτό; Για μένα είναι πραγματικά παράξενο.»

Στο βρετανικό ITV, ο Ίαν Ράιτ δήλωσε:

«Μιλάμε για ακεραιότητα και διαφάνεια, αλλά όσα έχουν συμβεί σε αυτό το τουρνουά με ορισμένες ομάδες είναι ντροπιαστικά. Είτε πιστεύει κανείς ότι ο Μπαλογκάν άξιζε είτε όχι την αποβολή, ορισμένα πράγματα που έχουμε δει σε αυτό το Μουντιάλ είναι πραγματικά ντροπή.»

Ο Ρόι Κιν ήταν ακόμη πιο λακωνικός:

«Φαίνεται άδικο γιατί είναι άδικο.»

Ποιος ήταν ο ρόλος του Τραμπ

Σύμφωνα με το Associated Press, ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε στον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, μετά τον αγώνα, ζητώντας να επανεξεταστεί η αποβολή του Μπαλογκάν. Το πρακτορείο επικαλέστηκε πηγή με γνώση της συνομιλίας, η οποία μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

«Ευχαριστώ τη FIFA που έκανε το σωστό και διόρθωσε μια μεγάλη αδικία!», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο χαιρέτισε την απόφαση:

«Τιμωρηθήκαμε ήδη αρκετά απέναντι στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, παίζοντας με δέκα παίκτες για 30 λεπτά, εξαιτίας μιας εντελώς άδικης απόφασης.»

Ο Αργεντινός τεχνικός δήλωσε ότι δεν εξεπλάγη από την παρέμβαση του Τραμπ:

«Προέρχομαι από μια κουλτούρα, είτε στην Αργεντινή είτε στην Ευρώπη, όπου το ποδόσφαιρο είναι θρησκεία – ίσως και κάτι περισσότερο. Αν συνεχίσουμε έτσι, ο κόσμος θα δει ότι το άθλημα έχει μαγεία, έχει τεράστια δύναμη και μπορεί να ενώσει ανθρώπους και ολόκληρες χώρες.»

Ποιους κανονισμούς φέρεται να παραβίασε η FIFA;

Σύμφωνα με τη βελγική ομοσπονδία, η οποία εξετάζει ακόμη και προσφυγή κατά της απόφασης, η FIFA παραβίασε σειρά δικών της κανονισμών.

Η FIFA επικαλέστηκε το άρθρο 27 του Πειθαρχικού Κώδικα, το οποίο επιτρέπει την αναστολή εφαρμογής ήδη επιβληθείσας πειθαρχικής κύρωσης.

Ωστόσο, η βελγική ομοσπονδία αντιτείνει ότι το άρθρο 66.4 του ίδιου Κώδικα προβλέπει ρητά αυτόματο αποκλεισμό ενός αγώνα μετά από κόκκινη κάρτα.

The most CORRUPT FIFA World Cup



FIFA SUSPENDS Team USA Player, Folarin Balogun’s Red Card after White House Appeal



Every VAR call is now in question ESPECIALLY with that last Iran OFFSIDE call.



I like team USA and this is still a JOKE to me. You reviewed it with VAR, you gave… — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) July 5, 2026

Παράλληλα, επικαλείται το άρθρο 10.5 των Κανονισμών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, σύμφωνα με το οποίο:

«Αν ένας ποδοσφαιριστής ή αξιωματούχος ομάδας αποβληθεί με απευθείας κόκκινη κάρτα ή με δεύτερη κίτρινη, τίθεται αυτομάτως εκτός του επόμενου αγώνα της ομάδας του. Επιπλέον, μπορεί να επιβληθούν και πρόσθετες κυρώσεις.»

Τέλος, η Εγκύκλιος υπ’ αριθμόν 16 της FIFA για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 επιβεβαιώνει επίσης ότι η κόκκινη κάρτα συνεπάγεται αυτόματο αποκλεισμό ενός αγώνα.

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