Μουντιάλ 2026: Το Βέλγιο άσκησε έφεση για την συμμετοχή του Μπαλογκάν

Το σίριαλ της συμμετοχής ή όχι του Φολαρίν Μπαλογκάν στο παιχνίδι των ΗΠΑ με το Βέλγιο (07/07, 03:00) για τους 16 του Μουντιάλ θα συνεχιστεί.

Η Βελγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έκανε γνωστό πως θα καταθέσει έφεση κατά της απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της FIFA να αναστείλει την ποινή του Αμερικανού επιθετικού, κάτι που θα πρέπει να εξεταστεί εντός της ημέρας!

Οπως αναφέρει το “Athletic”, η Βελγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεν θα μείνει μόνο στην επικριτική ανακοίνωση κατά της απόφασης της Παγκόσμιας ομοσπονδίας, αλλά θα πάει να κάνει έφεση και μάλιστα έχει ήδη στείλει επιστολή στην FIFA η οποία ήταν υποχρεωμένη να αποδεχτεί το αίτημα.

Έτσι πρέπει να υπάρξει τελεσίδικη απόφαση, με το Βέλγιο, ανεξαρτήτως έκβασης της αναμέτρησης, να αναμένεται να πάει την υπόθεση και πιο μακριά αν τελικά επιτραπεί η συμμετοχή του Αμερικανού.

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