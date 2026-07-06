Χαλκιδική: Νεκρός ανασύρθηκε Γερμανός τουρίστας από τη θάλασσα

Νεκρός ανασύρθηκε, χθες το απόγευμα, από την παραλία της Γερακινής, στη Χαλκιδική, 68χρονος Γερμανός τουρίστας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, στον 68χρονο, αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη της περιοχής. Στη συνέχεια, ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, ενώ προανάκριση διενεργείται από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

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