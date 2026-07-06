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06.07.2026 10:50

Ωραιόκαστρο: Αιθάλη και επικίνδυνα χημικά στο τοξικό νέφος, πολύ καλύτερη πλέον η κατάσταση λέει ο Σαρηγιάννης

06.07.2026 10:50
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Μείγμα αιθάλης και επικίνδυνων χημικών ουσιών περιείχε το τοξικό νέφος που σκέπασε τη Θεσσαλονίκη μετά τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο, σύμφωνα με τον καθηγητή Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Μηχανικής, Δημοσθένη Σαρηγιάννη.

Πώς δημιουργήθηκε το τοξικό νέφος

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης εξήγησε ότι το νέφος προήλθε από προϊόντα καύσης, κυρίως τεχνητών υλικών, όπως πλαστικά και μέταλλα, από το εργοστάσιο που κάηκε.

Όπως ανέφερε, επρόκειτο για ένα μείγμα από αιθάλη και τοξικά χημικά, μεταξύ των οποίων καρκινογόνες ουσίες όπως διοξίνες, φουράνια και πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες.

«Επικίνδυνες και βιοσυσσωρεύσιμες ουσίες»

Ο καθηγητής τόνισε ότι οι συγκεκριμένες ουσίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες, καθώς μπορούν να παραμείνουν στον ανθρώπινο οργανισμό για πολλά χρόνια.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η κατάσταση είναι πλέον καλύτερη, καθώς ο άνεμος μετέφερε το νέφος μακριά από την περιοχή και δεν παρέμεινε μόνο τοπικά.

Ποιες περιοχές επηρεάστηκαν περισσότερο

Ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης ανέφερε ότι στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης φαίνεται πως επηρεάστηκε περισσότερο η Καλαμαριά, λόγω της πορείας του νέφους και της καθίζησης των σωματιδίων.

Πρόσθεσε, πάντως, ότι όσο πιο μακριά μεταφέρεται το νέφος, τόσο περισσότερο διαχέεται, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι συγκεντρώσεις των ρύπων.

Σύσταση για μάσκες στις ευπαθείς ομάδες

Ο καθηγητής υπενθύμισε ότι για τις επόμενες ημέρες οι κάτοικοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες καλό είναι να χρησιμοποιούν μάσκα, μέχρι να απομακρυνθεί πλήρως το τοξικό νέφος από την περιοχή.

Όπως είπε, παρακολουθώντας σε πραγματικό χρόνο τις συγκεντρώσεις ρύπων, η ποιότητα του αέρα στον Εύοσμο εμφανιζόταν μέτρια, ενώ στην υπόλοιπη Θεσσαλονίκη ήταν καλύτερη. Στην Καλαμαριά, σύμφωνα με τον ίδιο, οι συγκεντρώσεις είχαν μειωθεί σε σχέση με το προηγούμενο βράδυ.

Ο κ. Σαρηγιάννης υπογράμμισε ότι η χρήση μάσκας μπορεί να μειώσει την έκθεση, όχι μόνο στις καρκινογόνες ουσίες, αλλά και στην αιθάλη, η οποία μπορεί να προκαλέσει αναπνευστικά προβλήματα, ιδίως σε ευπαθή άτομα.

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