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06.07.2026 09:35

Παγκράτι: Η δυσοσμία «αποκάλυψε» τον νεκρό – Τα σεντόνια και οι εκτιμήσεις της αστυνομίας

06.07.2026 09:35
PERIPOLIKO

Νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής ήρθε στο φως ένα μακάβριο εύρημα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο Παγκράτι, στην οδό Αστυδάμαντος, προκαλώντας την κινητοποίηση των Αρχών.

Εν αναμονή των ευρημάτων της ιατροδικαστικής εξέτασης

Η αιτία θανάτου του άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός, σε προχωρημένη σήψη και τυλιγμένος με σεντόνια, αναμένεται να αποσαφηνιστεί από την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία περιλαμβάνει νεκροψία, νεκροτομή και τοξικολογικές αναλύσεις. Ο άνδρας διέμενε σε διαμέρισμα της περιοχής μαζί με τον αδερφό του.

Οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης κλήθηκαν να μεταβούν σε πολυκατοικία στην οδό Αστυδάμαντος, έπειτα από αναφορές γειτόνων για έντονη δυσοσμία που προερχόταν από το διαμέρισμα. Μετά την άφιξή τους, εντοπίστηκε η σορός του άνδρα, γεγονός που σήμανε την έναρξη της προανακριτικής διαδικασίας.

Οι πρώτες εκτιμήσεις της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το γεγονός ότι την υπόθεση χειρίζεται σε αυτή τη φάση το Αστυνομικό Τμήμα και όχι το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου, φέρεται να δείχνει πως, τουλάχιστον από τη μακροσκοπική εξέταση, δεν προέκυψαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Το σενάριο που εξετάζεται ως πιθανότερο είναι ο θάνατος του άνδρα να οφείλεται σε παθολογικά αίτια και στη συνέχεια ο 63χρονος αδερφός του να τύλιξε τη σορό με σεντόνια.

Τι ανέφεραν γείτονες και ένοικοι στους αστυνομικούς

Κάτοικοι της πολυκατοικίας και γείτονες φέρεται να ανέφεραν στους αστυνομικούς ότι τα δύο αδέρφια αντιμετώπιζαν επί χρόνια ψυχιατρικά προβλήματα.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο εάν κάποιο συγγενικό ή άλλο οικείο πρόσωπο των δύο αδερφών έχει επικοινωνήσει με τις Αρχές.

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