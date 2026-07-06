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06.07.2026 09:22

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Οινόη, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν

06.07.2026 09:22
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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε αγροτοδασική έκταση, κοντά στην Οινόη του δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που συνεχίζουν να επιχειρούν, αντιμετωπίζουν πλέον μόνο καπνούς, εντός της περιμέτρου, όπου εξελίχθηκε χθες η φωτιά.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες γύρω στις 15.30 σε αγροτοδασική έκταση στη Θέση Σφάκα κοντά στην Οινόη του δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας και σύμφωνα με την Πυροσβεστική ξεκίνησε από ξερά χόρτα και εξελίχθηκε σε δασική έκταση.

Στο σημείο επιχειρούν 210 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 76 οχήματα, πλήθος εθελοντών κι εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας καθώς και 45 οχήματα, κι από αέρος 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Σημειώνεται ότι χθες μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας ρίψεις από αέρος πραγματοποίησαν 29 εναέρια μέσα (19 αεροσκάφη και 10 ελικόπτερα), εκ των οποίων τα δύο για το συντονισμό τους.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, καθώς και μηχανήματα έργου τα οποία ενεργούν από κοινού με τα μηχανήματα έργου της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ), για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Ο επί τόπου συντονισμός όλων των δυνάμεων πυρόσβεσης, πραγματοποιείται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ, ενώ στην περιοχή έχει μεταβεί και Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο Επιτήρησης drone.

Σημειώνεται ότι η κυκλοφορία των οχημάτων που είχε διακοπεί χθες λόγω της πυρκαγιάς αποκαταστάθηκε σε όλα τα σημεία στην περιοχή της Μάνδρας.

Υπενθυμίζεται ότι πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) προβλέπεται σήμερα για τις Περιφερειακές Ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, ενώ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) προβλέπεται και σε αρκετές ακόμη περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική και η Εύβοια.

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