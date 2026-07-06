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06.07.2026 08:45

Χανιά: Νεκρός 33χρονος ανθυποσμηναγός της Πολεμικής Αεροπορίας από τροχαίο δυστύχημα

06.07.2026 08:45
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Ένας 33χρονος ανθυποσμηναγός έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα νωρίς το πρωί της Δευτέρας στα Χανιά, βυθίζοντας στο πένθος την Πολεμική Αεροπορία.

Όλα συνέβησαν στις 06:45, ο 33χρονος ανθυποσμηναγός (ΜΤ) Ι. Μ., που υπηρετούσε στην 115 Πτέρυγα Μάχης, ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα στα Χανιά.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, ο άνδρας οδηγούσε μηχανή η οποία συγκρούστηκε με ένα απορριμματοφόρο, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Ο 33χρονος διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Με ανακοίνωσή του το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας «εκφράζει τη λύπη για την απώλεια του συναδέλφου και τα συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».

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