Χανιά: Νεκρός 33χρονος ανθυποσμηναγός της Πολεμικής Αεροπορίας από τροχαίο δυστύχημα

Ένας 33χρονος ανθυποσμηναγός έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα νωρίς το πρωί της Δευτέρας στα Χανιά, βυθίζοντας στο πένθος την Πολεμική Αεροπορία.

Όλα συνέβησαν στις 06:45, ο 33χρονος ανθυποσμηναγός (ΜΤ) Ι. Μ., που υπηρετούσε στην 115 Πτέρυγα Μάχης, ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα στα Χανιά.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, ο άνδρας οδηγούσε μηχανή η οποία συγκρούστηκε με ένα απορριμματοφόρο, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Ο 33χρονος διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Με ανακοίνωσή του το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας «εκφράζει τη λύπη για την απώλεια του συναδέλφου και τα συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».

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