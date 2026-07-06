Χανιά: Νεκρός 33χρονος ανθυποσμηναγός της Πολεμικής Αεροπορίας από τροχαίο δυστύχημα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ένας 33χρονος ανθυποσμηναγός έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα νωρίς το πρωί της Δευτέρας στα Χανιά, βυθίζοντας στο πένθος την Πολεμική Αεροπορία.
Όλα συνέβησαν στις 06:45, ο 33χρονος ανθυποσμηναγός (ΜΤ) Ι. Μ., που υπηρετούσε στην 115 Πτέρυγα Μάχης, ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα στα Χανιά.
Σύμφωνα με το flashnews.gr, ο άνδρας οδηγούσε μηχανή η οποία συγκρούστηκε με ένα απορριμματοφόρο, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Ο 33χρονος διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Με ανακοίνωσή του το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας «εκφράζει τη λύπη για την απώλεια του συναδέλφου και τα συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».
Διαβάστε επίσης
Καιρός: Με ζέστη και ισχυρούς ανέμους ξεκινά η εβδομάδα – Πού θα φτάσει η θερμοκρασία
Ηράκλειο: Από ανακοπή καρδιάς έχασε τη ζωή της η δημοσιογράφος Μαρία Αντωνογιαννάκη – Στις 16:00 η κηδεία της
Βανδάλισαν δημοτικό σχολείο στη Νάξο – «Ντροπή για όλους μας», λέει ο διευθυντής
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.