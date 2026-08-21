ΔΕΘ: Τι περιμένουν οι επιχειρήσεις – Ανάσα από φόρους, τεκμήρια, εισφορές και ενέργεια

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Με μια μακρά λίστα αιτημάτων και με το βλέμμα κυρίως στη ρευστότητα φτάνει η αγορά στη φετινή ΔΕΘ. Πίσω από τις κυβερνητικές εξαγγελίες για ένα νέο πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων βρίσκεται μια λιγότερο αισιόδοξη πραγματικότητα: μικρές και μεγαλύτερες επιχειρήσεις εξακολουθούν να πληρώνουν προκαταβολικά φόρο για κέρδη που δεν έχουν ακόμη πραγματοποιήσει, ενώ η βιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με υψηλό ενεργειακό κόστος.

Το πακέτο που προετοιμάζεται περιλαμβάνει παρεμβάσεις στην προκαταβολή φόρου, στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών, στις ασφαλιστικές εισφορές και στη μεταφορά ζημιών. Στη συζήτηση παραμένει και η μείωση του εταιρικού φόρου από το 22% στο 20%, χωρίς ωστόσο να θεωρείται δεδομένο ότι θα χωρέσει στις άμεσες εξαγγελίες.

Το πραγματικό τεστ θα είναι εάν οι παρεμβάσεις θα αφήσουν περισσότερο χρήμα στα ταμεία των επιχειρήσεων ή θα περιοριστούν σε κίνητρα που αποδίδουν σε βάθος χρόνου.

Λιγότερος φόρος… προκαταβολικά

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που βρίσκονται στο τραπέζι αφορά την προκαταβολή φόρου. Σήμερα φθάνει στο 80% για τις περισσότερες επιχειρήσεις και στο 55% για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Εξετάζεται μείωσή της κατά 25%-30% σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα. Για τους επαγγελματίες ο συντελεστής θα μπορούσε να κινηθεί προς το 40%, ενώ για τις μικρές επιχειρήσεις συζητείται η διαμόρφωσή του μεταξύ 50% και 60%.

Το πρόβλημα είναι γνωστό στην αγορά: η προκαταβολή μπορεί λογιστικά να μην αποτελεί πρόσθετο φόρο, στην πράξη όμως αφαιρεί άμεσα ρευστότητα. Μια επιχείρηση καλείται να προπληρώσει μέρος της φορολογίας της επόμενης χρονιάς χωρίς να γνωρίζει ποια θα είναι τότε η κερδοφορία της.

Για τις μικρότερες επιχειρήσεις, το ποσό αυτό μπορεί να είναι χρήμα που λείπει από επενδύσεις, μισθοδοσία ή καθημερινές λειτουργικές ανάγκες.

Το αγκάθι των τεκμηρίων

Στους ελεύθερους επαγγελματίες, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο τεκμαρτό εισόδημα, το οποίο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την πρώτη στιγμή εφαρμογής του.

Μεταξύ των αλλαγών που εξετάζονται είναι το «πάγωμα» της αυτόματης αύξησης του τεκμαρτού εισοδήματος όταν αυξάνεται ο κατώτατος μισθός και η μείωση της τεκμαρτής βάσης κατά 10%-20% για ορισμένες κατηγορίες.

Συζητούνται επίσης νέες εξαιρέσεις για επαγγελματίες σε μικρές και απομακρυσμένες περιοχές και περιορισμός των προσαυξήσεων που σχετίζονται με τα χρόνια δραστηριότητας, τον τζίρο και το κόστος μισθοδοσίας.

Η κατεύθυνση είναι να περιοριστεί σταδιακά η εξάρτηση από τα οριζόντια τεκμήρια και να αποκτήσουν μεγαλύτερο βάρος οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις μέσω myDATA, POS και ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Το ερώτημα είναι πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει αυτή η μετάβαση και πόσο ουσιαστική θα είναι η ελάφρυνση για όσους σήμερα φορολογούνται για εισόδημα υψηλότερο από αυτό που δηλώνουν ότι πραγματικά αποκτούν.

Στο ίδιο πακέτο αναμένεται να ενταχθεί η πλήρης κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα, με δημοσιονομικό κόστος περίπου 240 εκατ. ευρώ.

Ζημιές δεκαετίας και ενεργειακό κόστος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη βιομηχανία έχει η πρόταση να επεκταθεί από πέντε σε δέκα χρόνια η περίοδος κατά την οποία μπορούν να μεταφέρονται οι φορολογικές ζημιές.

Η πενταετία θεωρείται περιοριστική για επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν μεγάλες επενδύσεις ή πέρασαν διαδοχικά χρόνια ζημιών εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα και της αύξησης του κόστους εξοπλισμού.

Με τη δεκαετία, μια εταιρεία θα έχει μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο να συμψηφίσει προηγούμενες ζημιές με μελλοντικά κέρδη, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για επενδύσεις με μακρύ χρόνο απόδοσης.

Το μεγαλύτερο αγκάθι, ωστόσο, παραμένει η ενέργεια. Η βιομηχανία ζητά μόνιμες λύσεις για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος και όχι έκτακτες παρεμβάσεις κάθε φορά που οι τιμές εκτοξεύονται.

Στο κυβερνητικό σχέδιο περιλαμβάνονται επενδύσεις σε αποθήκευση, δίκτυα, αυτοπαραγωγή και ενεργειακή αναβάθμιση. Για τις επιχειρήσεις όμως έχει σημασία αν τελικά θα υπάρξει άμεση αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους ή απλώς νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που απαιτούν πρώτα πρόσθετες επενδύσεις.

Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα, καθώς και φορολογικά κίνητρα για έρευνα, καινοτομία, συγχωνεύσεις και εξαγορές.

Το πακέτο της ΔΕΘ μπορεί έτσι να περιλαμβάνει αρκετές παρεμβάσεις. Για την αγορά, όμως, το ζητούμενο δεν είναι ο αριθμός των μέτρων αλλά το τελικό αποτέλεσμα: πόση πραγματική ρευστότητα θα μείνει στις επιχειρήσεις την επόμενη ημέρα.

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