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Kοινή συνέντευξη Τύπου πραγματοποίησαν ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Μάρκο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους, μετά τις εναρκτήριες δηλώσεις τους στις οποίες τόνισαν τις στενές και ιστορικές ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

Γεραπετρίτης: «Πρωτόγνωρο επίπεδο σχέσεων των δύο χωρών»

«Σε συνθήκες εντεινόμενου στρατηγικού ανταγωνισμού, αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας και σοβαρών ανακατατάξεων στην άμεση και ευρύτερη γειτονιά μας, ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του Διατλαντικού δεσμού και την προώθηση της διεθνούς και περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας» τόνισε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών.

Όπως ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης «σε ό,τι αφορά τις διμερείς σχέσεις, την ενέργεια και το εμπόριο, η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο, αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη.

Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος μεταφέρει περισσότερο από το 20% του LNG προς τις παγκόσμιες αγορές, ενισχύοντας την ενεργειακή σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα.

Τονίσαμε την ενισχυμένη παρουσία αμερικανικών εταιρειών ενέργειας στην Ελλάδα, ιδίως σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση και έρευνα υποθαλάσσιων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, γεγονός το οποίο αποδεικνύει την εμπιστοσύνη που επιδεικνύει η Αμερική αγορά στην ελληνική οικονομία και στο επενδυτικό μας περιβάλλον.

Και βεβαίως, τη σημαντικές αμερικανικές επενδύσεις οι οποίες γίνονται στην Ελλάδα, ιδίως σε επίπεδο εταιρειών υψηλής τεχνολογίας, αλλά και σε επίπεδο ναυπηγείων».

Σε ό,τι αφορά την αμυντική συνεργασία, η συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας είναι η βασική διμερής συνθήκη η οποία διέπει την μεταξύ μας σχέση, σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης.

«Η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν ακριβώς τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και την στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή.

Η εξελισσόμενη αναβάθμιση των F-16 Viper όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας, παράλληλα αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών».

«Δεν θα μπορούσα όμως να μην αναφερθώ πρωτίστως στη διπλωματία μεταξύ των ανθρώπων: η ελληνοαμερικανική κοινότητα αποτελεί μια ισχυρή γέφυρα φιλίας και συνεργασίας, και μοχλό εμβάθυνσης των μεταξύ μας σχέσεων.

Απολύτως ενσωματωμένα μέλη της αμερικανικής κοινωνίας, αλλά παράλληλα και υπερήφανοι για την ελληνική καταγωγή τους.

Μόνο στη γενέτειρά σας αγαπητέ υπουργέ ζουν περισσότεροι από 100.000 ελληνικής καταγωγής Αμερικανοί πολίτες, και από την άλλη πλευρά φέτος εκτιμάται ότι για το 2026 περισσότερο από 1.000.000 Αμερικανοί πολίτες έχουν ήδη επισκεφθεί τη χώρα μας, να γνωρίσουν τον αρχαίο αλλά και τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό.

Είχαμε για το μεγαλύτερο διάστημα περισσότερες από 100 πτήσεις απευθείας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας εβδομαδιαίως».

Ρούμπιο: «Δεν θέλουμε να δούμε να απειλείται το λίκνο του δυτικού πολιτισμού»

«Εργαζόμαστε μαζί σε μία πλειάδα θεμάτων. Είμαστε οι δύο χώρες που μας συνδέει κοινή κληρονομιά και περήφανη ιστορία Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα.

Έχουμε μακρά ιστορία φιλίας, εταιρικής σχέσης, εθνικής συμμαχίας, και φυσικά η σπουδαιότητα αυτής της ιστορικής συμμαχίας υπογραμμίζεται από τον κόσμο στον οποίο ζούμε.

Βλέπουμε ταραχές στο Ορμούζ, στο Ιράν, στην Ερυθρά Θάλασσα, στην Υεμένη. Υπάρχουν φυσικά αποθαρρυντικά γεγονότα όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, αναγνωρίζουμε έτσι πόσο σημαντική είναι αυτή η συμμαχία με την Ελλάδα για τις ΗΠΑ, που φυσικά είναι ιστορικής φύσεως με γερά θεμέλια» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

«Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένας σπουδαίος σύμμαχος και μοιραζόμαστε μια κοινή κατανόηση. Είναι πολύ σημαντικό.

Δεν είναι μόνο σπουδαίος σύμμαχος, αλλά έχουμε μια κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας για το πρόσωπο των απειλών που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας.

Και έχουμε και μια κοινή κατανόηση για τα μέσα αντιμετώπισής τους. Για παράδειγμα, συμφωνούμε ότι τα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να λάβουν μεγαλύτερο μέρος ευθύνης για την εξάσκηση της ηπείρου και η Ελλάδα κάνει ακριβώς αυτό. Διότι μιλάμε για ένα 5% αμυντικών δαπανών βάσει του ΑΕΠ φέτος, με πάνω από 3,5% να δαπανάται σε βασικές ανάγκες.

Επίσης, υπάρχει και το πρόγραμμα συνεργασίας με την εθνοφρουρά της Φλόριντα. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα υπάρχει στενότερη στρατιωτική συνεργασία.

Η Ελλάδα επίσης είναι πολύ στενός εταίρος στην ασφάλεια των συνόρων και στη μάχη εναντίον της μαζικής μετανάστευσης επίσης στην καταπολέμηση του διεθνούς εγκλήματος όπως και σε άλλες δημοκρατικά θέματα».

«Επίσης, υπάρχει και το πρόγραμμα συνεργασίας με την εθνοφρουρά της Φλόριντα. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα υπάρχει στενότερη στρατιωτική συνεργασία.

Η Ελλάδα επίσης είναι πολύ στενός εταίρος στην ασφάλεια των συνόρων και στη μάχη εναντίον της μαζικής μετανάστευσης επίσης στην καταπολέμηση του διεθνούς εγκλήματος όπως και σε άλλες δημοκρατικά θέματα».

«Λόγω της γεωγραφίας της, ούσα σταυροδρόμι πολλών οδών, η Ελλάδα είναι εκτεθειμένη στις απειλές έναντι της μαζικής μετανάστευσης, της διακίνησης ανθρώπων από διαφορετικές μορφές τρομοκρατών.

Τώρα, ως κομμάτι των προσπαθειών μας, να αντιμετωπίσουμε αυτές τις κοινές μας απειλές, και περήφανα ανακοινώνουμε ένα νέο μνημόνιο συνεργασίας που παγιώνει ένα πρόγραμμα ασφαλείας σε επίπεδο αντιτρομοκρατίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των δικών μας αρχών επιβολής του νόμου.

Δεν θέλουμε υπό ουδεμία περίπτωση να δούμε το λίκνο του δυτικού πολιτισμού να απειλείται από ατυχείς αποφάσεις, από μία δράση, από παραβιάσεις, από αποτυχία αντιμετώπισης απειλών».

Αυτές οι πρωτοβουλίες, επισήμανε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, καταδεικνύουν ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν αληθινό και ισχυρό σύμμαχο στον ΝΑΤΟ, μια χώρα που κατανοεί τη σπουδαιότητα του διαμοιρασμού ευθυνών και που επιθυμεί να εργαστεί με εταίρους έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τις βασικές απειλές εναντίον όλων των πρώτων μελών.

Και πέρα από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, διότι δεν αποτελεί το μόνο κομμάτι των σχέσεών μας που είναι σημαντικό, η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό εταίρο στην διασφάλιση του οικονομικού μέλλοντος της συμμαχίας, έχει σπουδαίο ρόλο στο εμπόριο με πολλαπλούς ρόλους, αλλά και σε πολλές βιομηχανίες.

Για παράδειγμα, έχουμε μια κοινή πρόθεση να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας, τις αναδυόμενες τεχνολογίες και θέλουμε να επεκτείνουμε τις εισαγωγές αμερικανικούς LNG και φυσικά να έχουμε νέους αγωγούς που θα ενδυναμώσουν την περιφερειακή ασφάλεια στην ενέργεια, ενώ ταυτόχρονα να σεβαστούμε τις διμερείς σχέσεις.

«Ο σημερινός στρατηγικός διάλογος αντανακλά τις στενές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και το εύρος των θεμάτων στα οποία εργαζόμαστε και είμαι ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία να έχουμε χρόνο μαζί με τους συναδέλφους μας και αδημονώ να συνεργαστούμε με όλους σας και στο μέλλον. Για να διασφαλίσουμε τα έθνη μας και να προστατεύσουμε τα κοινά μας με αυτά».

Πώς ξεκίνησε η επίσκεψη

Με επίκεντρο την ενεργειακή και αμυντική συνεργασία, την περιφερειακή ασφάλεια, την τεχνολογία, τις επενδύσεις και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ξεκίνησε η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.

Πρόκειται για μια επίσκεψη με ιδιαίτερο γεωπολιτικό βάρος, με τις επαφές του Μάρκο Ρούμπιο να αναμένεται να στείλουν μηνύματα τόσο για τη διμερή συνεργασία όσο και για τον ρόλο της Ελλάδας στις περιφερειακές εξελίξεις.

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών έκαναν κοινές αρχικές δηλώσεις προς τον Τύπο και θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ.

«Η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος και άγκυρα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο», τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης και επισήμανε πως η χώρας μας «διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο και μας θέτει στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων.

H ιστορία μας, οι σχέσεις μας στην περιοχή, όπως και η επιρροή του ελληνισμού μας επιτρέπουν να έχουμε πολλούς εταίρους. Τούτο δίνει στην Ελλάδα μια συγκεκριμένη ευθύνη, όπως και την πρακτική ικανότητα να συνδέει χώρες, να διευκολύνει τον διάλογο, και να οικοδομεί κατανόηση.

Επίσης, δίνει στην εταιρική μας σχέση στρατηγική αξία, ενδυναμώνει τον ρόλο της Ελλάδας, ενδυναμώνει την ασφάλεια της περιοχής, αλλά και κοινά συμφέροντα που έχουμε με τις ΗΠΑ».

Ο υπουργός Εξωτερικών συνέχισε λέγοντας πως υπάρχει ικανότητα να αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις. «Η Αλεξανδρούπολη είναι το πιο σημαντικό παράδειγμα», είπε και υπογράμμισε πως «η συλλογική ασφάλεια απαιτεί από κάθε σύμμαχο να αναλάβει τις δικές του ευθύνες».

Ακολούθως υπογράμμισε πως οι αμερικανικές εταιρείες Chevron και Exxonmobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στην οικονομία της Ελλάδας και σημείωσε πως η χώρα μας παγιώνεται σαν κέντρο καινοτομίας. «Στην καρδιά των σχέσεων μας είναι οι λαοί μας. Η ελληνική κοινότητα στην Αμερική έχει στηρίξει τις ΗΠΑ διατηρώντας τη σχέση με την πατρίδα», τόνισε.

Ρούμπιο: «Έχουμε ατέρμονο χρέος στην αρχαία Ελλάδα»

Η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο, πυλώνα και ενεργειακό κόμβο των ΗΠΑ στην περιοχή, υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο παίρνοντας τον λόγο. Δήλωσε μάλιστα πως «έχουμε ατέρμονο χρέος στην αρχαία Ελλάδα».



Ο κ. Ρούμπιο επισήμανε πόσο σημαντική είναι η ιστορική συμμαχία μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδος. «Και αυτό είναι αλήθεια, ειδικά τώρα, σε καιρό παγκόσμιας αβεβαιότητας, όπου υπάρχει πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, είτε μιλάμε για τη Μέση Ανατολή είτε μιλάμε για το Στενό του Ορμούζ και την αυξανόμενη ένταση στην Ερυθρά λόγω των Χούθι και της Υεμένης, δηλαδή της Αραβίας, σε μια εποχή αβεβαιότητος και παγκόσμιας αστάθειας».



Όπως σημείωσε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ χρειαζόμαστε πολύ σημαντικούς εταίρους με βάση την ιστορία, και αυτό σημαίνει Ελλάδα για τις ΗΠΑ, και ελπίζω το ίδιο να ισχύει και για την Ελλάδα όσον αφορά τις ΗΠΑ.



«Αυτή η στενή εταιρική σχέση είναι μια σχέση που εξελίσσεται και έχει να κάνει με πολλούς τομείς: οι κοινοί μας ασφάλεια και η άμυνα, αλλά φυσικά επεκτείνεται στο εμπόριο, σε επενδύσεις. Στην ενέργεια, διότι επίσης έχουμε και τις πολιτισμικές ανταλλαγές. Δεν υπάρχει κανένα κομμάτι της κοινωνίας ή των χωρών που δεν αποτελούν κομμάτι των αμερικανικών σχέσεων που θέλουμε εμείς να αναπτύξουμε σε κάθε τομέα».

Η Ελλάδα, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο, αποτελεί έναν απαραίτητο εταίρο του ΝΑΤΟ, απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή, και αποτελεί πυλώνα του πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα δικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντα της Ελλάδος στην περιοχή. «Άρα, θα έλεγα ότι θα μπορέσουμε αργότερα να ανακοινώσουμε κάποιες νέες πρωτοβουλίες».



«Είμαστε ενθουσιασμένοι που η Ελλάδα θα ενταχθεί στο πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και αεροπορίας της Φλόριντα. Έτσι μπορούμε να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας στο αμυντικό κομμάτι. Η οικονομική διακήρυξη ΗΠΑ-Ελλάδος δεσμεύει τα δύο έθνη να εργάζονται, όπως και με άλλους συμμάχους, να αναπτύξουμε μια ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα, και αυτό συμπεριλαμβάνει φυσικά τα κρίσιμα ορυκτά, την παραγωγή αυτών, και πάλι ένας άλλος τομέας με πολύ ισχυρή συνεργασία επ’ ωφελεία και των δύο, και φυσικά θα πρέπει να λάβουμε συγκεκριμένη δράση».



Η ενιαία μας σχέση, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, συνεχίζει να επεκτείνεται και να μεγαλώνει, και είναι κάτι το οποίο θα οικοδομούμε μέσω του κάθετου διαδρόμου και την επέκτασή του. Τούτο έχει καταστήσει την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο, και έναν ασφαλή μάλιστα ενεργειακό κόμβο, και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Είναι κάτι που θα συνεχίσουμε.



«Οι διμερείς μας σχέσεις είναι πολύ σημαντικές, φυσικά, και εδράζονται όχι μόνο σε μια κοινή ιστορία, αλλά και σε στενούς δεσμούς κουλτούρας, θρησκείας, κοινής κληρονομιάς, οικογένειας, όπως θα πω αργότερα. Έχουμε ατέρμονο χρέος στην αρχαία Ελλάδα, διότι έχει διαμορφώσει όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά όλο τον πολιτισμό μας. Και φυσικά είμαστε εδώ σήμερα για να θυμηθούμε το παρελθόν, διότι αυτό είναι το θεμέλιο του κοινού μας σχέσεων, αλλά ταυτόχρονα να επικεντρωθούμε στο μέλλον, διότι έχουμε απίστευτα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε μαζί, και είμαι ευγνώμων που αποτελώ κομμάτι αυτού. Είναι χαρά μου που αποτελώ κομμάτι του στρατηγικού διαλόγου, και είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, στο πρώτο μου ταξίδι στην Ελλάδα, αλλά ελπίζω να μην είναι και το τελευταίο» κατέληξε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

To πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο

Στην συνέχεια, μετά τις 11.00, ο κ. Ρούμπιο αναμένεται να μεταβεί στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα όπου θα παραβρεθεί στα εγκαίνια των έργων ανακαίνισής της.

Θα ακολουθήσει στις 12.00 το μεσημέρι σε κεντρικό ξενοδοχείο η συνεδρία του Στρατηγικού Διαλόγου, με τη συμμετοχή του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του Αμερικανού ομολόγου του, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, στις 18.00, μία ώρα πριν τη συνάντησή του με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, θα μιλήσει στην Πνύκα, το λίκνο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην ομιλία στην Πνύκα αναμένεται να μιλήσει για το μέλλον του δυτικού πολιτισμού, καλώντας Αμερικανούς και Ευρωπαίους σε μια «μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος», όπως προανήγγειλε ο βοηθός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αρμόδιος για τις Παγκόσμιες Δημόσιες Υποθέσεις, Ντίλαν Τζόνσον, σε δήλωσή του στο Breitbart News.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θα χρησιμοποιήσει την ιστορική παρακαταθήκη της αρχαίας Ελλάδας ως αφετηρία για να αναπτύξει ένα ευρύτερο μήνυμα σχετικά με την κοινή κληρονομιά ΗΠΑ και Ευρώπης και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Δύση σε μια νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.

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