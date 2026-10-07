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07.10.2026 08:57

Στην Κροατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής των MED9 της ΕΕ 

07.10.2026 08:57
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Στο Σπλιτ της Κροατίας στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον των χωρών της MED9, καθώς σε λίγες ώρες αναμένεται να ξεκινήσει η σύνοδος του σχήματος, με τη συμμετοχή του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Στο επίκεντρο της συνόδου αναμένεται να βρεθούν τα ζητήματα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, καθώς και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, το οποίο βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση μεταξύ των κρατών-μελών και των ευρωπαϊκών πρωτευουσών.

Ιδιαίτερη θέση στην ατζέντα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αναμένεται να έχει το ζήτημα της ενέργειας, το οποίο αποτελεί βασική προτεραιότητα για την ελληνική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει την ελληνική θέση για την ανάγκη λήψης τολμηρών αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων, χωρίς ωστόσο να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική ισορροπία.

Πρόκειται για μια θέση που ο Έλληνας πρωθυπουργός έχει διατυπώσει κατ’ επανάληψη και αναμένεται να επαναφέρει και στη σημερινή συζήτηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Στη σύνοδο αναμένεται, παράλληλα, να συζητηθεί η αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων, σε μια περίοδο κατά την οποία τα κράτη-μέλη διαπραγματεύονται τις βασικές προτεραιότητες του επόμενου δημοσιονομικού κύκλου.

Στο πλευρό του κ. Μητσοτάκη στο Σπλιτ θα βρίσκονται η διευθύντρια του διπλωματικού του γραφείου Κατερίνα Νασίκα, η Αριστοτελία Πελώνη, καθώς και ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου.

Η παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού στη σύνοδο της MED9 πραγματοποιείται λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, ενώ εντάσσεται και στην ευρύτερη προετοιμασία ενόψει του κρίσιμου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης και 16ης Οκτωβρίου.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 07.10.2026 11:56
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