Τσίπρας: Θέτει την ΕΛΑΣ σε προεκλογική διάταξη μάχης και ξεκινά περιοδείες – Επίσημη η ένταξη Βρεττού στο κόμμα

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Χαρακτήρα επίσημης εκκίνησης της προεκλογικής εκστρατείας της ΕΛΑΣ είχε η χθεσινή σύσκεψη των Συντονιστικών Επιτροπών της Αττικής, με τον Τσίπρα να κάνει τον απολογισμό του πρώτου 4μήνου ζωής του κόμματος – μίλησε για «μικρό θαύμα» σε μόλις 4 μήνες – και να δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές για την συνέχεια, καλώντας όλο το κόμμα σε ενεργοποίηση.

Ο πρώην Πρωθυπουργός προσεχώς θα ξεκινήσει περιοδείες στην περιφέρεια αρχής γενομένης από Θεσσαλία, Πελοπόννησο και Κρήτη (όχι κατ’ ανάγκην μ’ αυτή τη σειρά) με βασική αιχμή τα θέματα της ακρίβειας, της ενέργειας και της στέγης.

Επιχειρώντας μια τόνωση του ηθικού ενώπιον των συντονιστών και των μελών των συντονιστικών της Αττικής ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε πως η ΕΛΑΣ αυτούς τους 4 μήνες κατάφερε ένα «μικρό θαύμα» που δεν ήταν καθόλου δεδομένο. «Καταφέραμε μέσα σε λίγες μόνο μέρες να φέρουμε ξανά ελπίδα εκεί όπου όλα ήταν παγερά αδιάφορα» σημείωσε αφήνοντας αιχμές κατά της αντιπολίτευσης.Αιχμές που κλιμακώθηκαν αμέσως μετά όταν ο Τσίπρας ανέφερε ότι η ΕΛΑΣ «ξεβόλεψε» όλο το πολιτικό σύστημα, την κυβέρνηση και το Μαξίμου αλλά ξεβόλεψε και την αντιπολίτευση.

Αφενός είπε η ΕΛΑΣ πρώτα και κύρια «ξεβόλεψε» την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου, «που σχεδίαζε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο, ουσιαστικά χωρίς αντίπαλο, και μάλιστα τον σχεδίαζε αυτό τον Σεπτέμβρη. Όταν όμως είδαν τη δυναμική που αποκτήσαμε, σε λίγες μόνο μέρες, αναγκάστηκαν να αλλάξουν αυτόν τον σχεδιασμό». Με άλλα λόγια ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι ο Μητσοτάκης αναγκάστηκε να πάει πιο πίσω τις εκλογές λόγω της ΕΛΑΣ, κάτι που χαρακτήρισε ως μεγάλο ρίσκο: «Είναι ένα μεγάλο ρίσκο η εξάντληση της τετραετίας» είπε.

Ωστόσο έστρεψε τα βέλη και κατά της αντιπολίτευσης λέγοντας «ξεβολέψαμε και την αντιπολίτευση, η όποια έδειχνε να μην ιδρώνει από τα προφανή ελλείμματα της, όλο το προηγούμενο διάστημα». Και φωτογραφίζοντας πιο ειδικά το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε πως «αποτέλεσμα, με δυο λόγια, είναι σήμερα όλοι σχεδόν να έχουν έναν στόχο, να μας νικήσουν, έστω και με μια ψήφο». Ξεκαθάρισε ότι αυτός δεν πρέπει να γίνει στόχος της ΕΛΑΣ, υπογραμμίζοντας ξανά με ένα τρόπο ότι το κόμμα έχει «μονομέτωπο» με την κυβέρνηση και την πολιτική της.

Επέμεινε δε στην «κυβερνησιμότητα» της ΕΛΑΣ λέγοντας πως δεν ήρθε απλώς για να συγκροτήσει ένα αντίπαλο πόλο αλλά για να διεκδικήσει την διακυβέρνηση της χώρας.

Κάλεσε μέλη και στελέχη του κόμματος να βρεθούν μέσα στην κοινωνία το επόμενο διάστημα σφυρηλατώντας τους δεσμούς μαζί της ώστε οι πολίτες σε κάθε περιοχή να γνωρίζουν που είναι οι τοπικές δομές και οι εκπρόσωποι της ΕΛΑΣ προκειμένου να απευθύνονται για τα προβλήματα που τους απασχολούν. Ζήτησε τα στελέχη να χρησιμοποιούν απλό λόγο με λαϊκότητα και κάλεσε το επόμενο διάστημα να εμπλουτιστούν οι οργανώσεις με «νέο αίμα», χωρίς αποκλεισμούς και προαπαιτούμενα.

«Επίσημη πρώτη» για Ρόζα Βρεττού

Στο μεταξύ, χθες ήταν «επίσημη πρώτη» για την Ρόζα Βρεττού, την πρώην αναπληρώτρια γραμματέα του Τομέα Υγείας του ΠΑΣΟΚ, από το οποίο αποχώρησε προ μερικών εβδομάδων κατευθυνόμενη στην ΕΛΑΣ. Η παρουσία της σε μια κλειστή κομματική σύσκεψη αποτελεί ουσιαστικά επισημοποίηση την ένταξή της στο κόμμα, αν και ήδη στις τηλεοπτικές της εμφανίσεις στην πράξη στηρίζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Την Ρόζα Βρεττού άλλωστε καλωσόρισε από βήματος ο γραμματέας της ΕΛΑΣ Μιχάλης Χατζηγιαννάκης.

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