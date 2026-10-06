Τσίπρας: Πετύχαμε ένα μικρό θαύμα, ξεβολέψαμε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, αλλά τώρα αρχίζουν τα δύσκολα – Παρούσα στη συνεδρίαση η Ρόζα Βρεττού

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Για ένα «μικρό θαύμα» όσον αφορά την δημιουργία της ΕΛΑΣ και τα όσα πέτυχε σε σύντομο χρονικό διάστημα μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας στην έναρξη της συνεδρίασης των Συντονιστικών Επιτροπών Αττικής, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

Σημειώνεται πως το παρών έδωσε και η πρόσφατα αποχωρήσασα από το ΠΑΣΟΚ Ρόζα Βρεττού, την οποία καλωσόρισε από το βήμα της συνεδρίασης ο γραμματέας της ΕΛΑΣ Μιχάλης Χατζηγιαννάκης, παίρνοντας τον λόγο αμέσως μετά τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, έστειλε το μήνυμα ότι η δημιουργία της ΕΛΑΣ, ξεβόλεψε όλο το πολιτικό σύστημα, καταρχάς την κυβέρνηση και το Μαξίμου αλλά και την αντιπολίτευση. Παρά όμως τα όσα κατάφερε μέχρι σήμερα, «τώρα αρχίζουν τα δύσκολα» είπε, καθώς θα πρέπει να καταφέρει πολλά περισσότερα και πρώτα απ όλα να σφυρηλατήσει τους δεσμούς της με την κοινωνία. Μεταξύ άλλων κάλεσε σε μεγαλύτερη ενεργοποίηση ώστε οι πολίτες σε κάθε τόπο να γνωρίζουν που βρίσκονται οι εκπρόσωποι της ΕΛΑΣ και παρότρυνε «να πηγαίνουμε εμείς στα προβλήματα της κοινωνίας» και όχι να ψάχνουν οι πολίτες την ΕΛΑΣ. Επίσης κάλεσε «να πλουτίσουμε τις οργανώσεις μας με νέα μέλη, χωρίς αποκλεισμούς και προαπαιτούμενα».

Σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι ο Μητσοτάκης αναγκάστηκε λόγω της παρουσίας της ΕΛΑΣ να αλλάξει τον σχεδιασμό του για εκλογές τον Σεπτέμβριο και επανέλαβε πως μια Τρίτη θητεία της ΝΔ δεν έχει να προσφέρει τίποτα, παρά μόνο θα βαθύνει αυτή την πολιτική.

Αποσπάσματα από την ομιλία Τσίπρα στους συντονιστές της Αττικής:

-Πετύχαμε ένα μικρό θαύμα

Αυτούς τους 4 μήνες πετύχαμε ένα μικρό θαύμα: δεν ήταν δεδομένο αυτό που πετύχαμε ότι θα συμβεί. Κάποιοι το ελπίζαμε, το προσδοκούσαμε, αλλά δεν ήταν δεδομένο. Καταφέραμε μέσα σε λίγες μόνο μέρες να φέρουμε ξανά ελπίδα εκεί όπου όλα ήταν παγερά αδιάφορα. Και ξεβολέψαμε όλο το πολιτικό σύστημα. Ξεβολέψαμε φίλους και εχθρούς. Ξεβολέψαμε πρώτα τους εαυτούς μας που μπήκαμε σε μια διαδικασία αγώνα, αλλά με προσδοκία, ξεβολέψαμε όμως πρώτα για κύρια την κυβέρνηση. Και το Μέγαρο Μαξίμου. Που σχεδίαζε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο, ουσιαστικά χωρίς αντίπαλο, και μάλιστα τον σχεδίαζε αυτό τον Σεπτέμβρη. Όταν όμως είδαν τη δυναμική που αποκτήσαμε, σε λίγες μόνο μέρες, αναγκάστηκαν να αλλάξουν αυτόν τον σχεδιασμό. Και να πάρουν ένα μεγάλο ρίσκο. Είναι ένα μεγάλο ρίσκο η εξάντληση της τετραετίας. Διότι αναλαμβάνει το κόστος της ευθύνης που βαραίνει αποκλειστικά από την κυβέρνηση, διότι αυτή δεν κυβερνά 4 μήνες, ούτε 4 χρόνια, 7 ολόκληρα χρόνια. Αναλαμβάνει αποκλειστικά το κόστος των πολιτικών της ευθύνης, για την ανυπαρξία προστασίας της κοινωνίας, απέναντι στην κρίση κόστους ζωής, απέναντι σε αυτή την πρωτοφανή ακρίβεια, ιδιαίτερα στα καύσιμα, στο ρεύμα, στην ενέργεια. Και μάλιστα μέσα στον χειμώνα.

-Ξεβολέψαμε και την αντιπολίτευση, η όποια έδειχνε να μην ιδρώνει από τα προφανή ελλείμματα της, όλο το προηγούμενο διάστημα. Αποτέλεσμα, με δυο λόγια, είναι σήμερα όλοι σχεδόν να έχουν έναν στόχο, να μας νικήσουν, έστω και με μια ψήφο. Αυτός είναι ο στόχος όλων. Αλλά είναι ευχάριστος στόχος για μας, αρκεί να μην παρασυρθούμε και αποκτήσουμε κι εμείς παρόμοιους στόχους, διότι ο δικός μας ο στόχος πρέπει να είναι να νικήσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία και ο κόσμος γύρω μας. Να τα νικήσουμε με προτάσεις ρεαλιστικές και ριζοσπαστικές συνάμα. Και βέβαια, αυτός ο στόχος δεν μπορεί να εμπεδωθεί αν δεν συμπληρωθεί από τον στόχο να ηττηθεί η σημερινή πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση της ΝΔ, άρα να θέσουμε ως πρώτο και σημαντικότερο στόχο την αλλαγή πολιτικής, και την πολιτική αλλαγή, με μοναδικό μας αντίπαλο, επαναλαμβάνω, τα προβλήματα, αλλά και την πολιτική που γεννάει αυτά τα προβλήματα, και προφανώς την δεξιά νεοφιλελεύθερη πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ, του κυρίου Μητσοτάκη.

-Δεν ήρθαμε να καλύψουμε μερικά έδρανα στο Κοινοβούλιο αλλά να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή

Εμείς δεν γεννηθήκαμε απλά για να καλύψουμε ένα πολιτικό κενό, αλλά για να συγκροτήσουμε ένα νέο εναλλακτικό της δεξιάς πόλο στο πολιτικό σύστημα, μακράς πνοής, που μπορεί να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας, που μπορεί να κοιτάει τον παραδοσιακό μας και μοναδικό αντίπαλο, τη δεξιά Ν.Δ., στα μάτια με όρους ισότιμης μάχης, πρώτα απ’ όλα διότι έχει μια μακρά παράδοση, εμπειρία, και εμπειρία διακυβέρνησης, και αγώνων, αλλά και ένα πλούσιο οπλοστάσιο προγραμματικό, θέσεων που μπορούν να δημιουργήσουν εναλλακτική για την κοινωνία, για την οικονομία, για τον τόπο. Δεν ήρθαμε να καλύψουμε μερικά έδρανα στο κοινοβούλιο, αλλά για να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή σύμφωνα με τις μετρήσεις που θέλει το 70%, πάνω από 70%, και βεβαίως για να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος της κοινωνίας, στην παιδεία, στην υγεία, στις δουλειές, στους μισθούς, στις συντάξεις, στις επενδύσεις, στην παραγωγή νέου πλούτου, που έχουμε στόχο όμως να το μοιράσουμε πιο δίκαια. Το κεντρικό μότο που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και να το αναπαράγουμε είναι αυτό που είχαμε στη Θεσσαλονίκη, αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, άρα να παράγουμε περισσότερο, αναδιανομή, να μοιράζουμε δικαιότερα, και εν τέλει ο στόχος να ζούμε καλύτερα.

Τραγικοί στα νούμερα και στα μεγέθη

Ο φετινός χειμώνας θα είναι δύσκολος, δεν θα είναι απλώς δύσκολος για κάποιους. Είμαστε η χώρα, η μοναδική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουμε σχεδόν 20% του πληθυσμού, το 25% που δεν μπορεί να ζεστάνει το σπίτι του. Και είμαστε και τραγικοί στα νούμερα, στα μεγέθη, λέμε πολύ συχνά, και είναι σωστό ότι έχουμε τιμές Ελβετίας και Γαλλίας, αλλά μισθούς Βουλγαρίας. Συναγωνιζόμαστε μονάχα με τη Βουλγαρία, στη λίστα των χωρών μελών της Ε.Ε., στην αγοραστική δύναμη, στον μισθό, στον μισθό, και βεβαίως αυτό είναι κάτι που καθιστά εξαιρετικά δύσκολο αυτό το χειμώνα, ιδιαίτερα μερίδα του πληθυσμού που βρίσκεται εντός του πλαισίου των συνθηκών της φτώχειας. Παρ’ όλα αυτά, και ενώ η μία μετά την άλλη επαγγελματικά ξεσηκώνονται, είδαμε τους αγρότες την προηγούμενη εβδομάδα, είδαμε τους αλιείς, είδαμε τους αλιείς το Σαββατοκύριακο, χθες είδα τους μεταφορείς, και άλλες επαγγελματικές κατηγορίες που δεν μπορούν να αντέξουν το υψηλό κόστος των καυσίμων και της ενέργειας εν γένει….

-Οι σύγχρονες Μαρίες Αντουανέτες έχουν μαζευτεί στη Ν.Δ.

Ακούσαμε το τελευταίο διάστημα από κάποιους να λένε ότι «δεν υπάρχει ακρίβεια στα καύσιμα», διότι βλέπουν πάρα πολλά αυτοκίνητα στον δρόμο. Ακούσαμε κάποιον άλλον να λέει ότι «εντάξει, όμως, αν έχετε πρόβλημα και δεν μπορείτε να πάρετε αυτοκίνητο γιατί η ακρίβεια είναι η βενζίνη, πάρτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς». Ακούσαμε τρίτον να μας λέει όλους «κακομοίρηδες». Ότι εκπροσωπούμε, λέει, τους κακομοίρηδες. Και ακούσαμε και μια τέταρτη σήμερα, να στέλνει την αλληλεγγύη της στους εργοδότες, διότι εκβιάζονται από τους εργαζόμενους σε αυτή τη χώρα. Αυτές είναι οι σύγχρονες, Μαρίες Αντουανέττες και έχουν μαζευτεί στη Νέα Δημοκρατία. Αυτοί κυβερνάνε όμως.

-Ο αρμόδιος υπουργός… ακρίβειας

Είδα τους μεταφορείς και άλλες επαγγελματικές κατηγορίες που δεν μπορούν να αντέξουν το υψηλό κόστος των καυσίμων, αλλά και της ενέργειας εν γένει. Η κυβέρνηση φαίνεται να αδρανεί, ενώ ήξερε τι έρχεται. Δειλή μοιραία και άβολη αντάμα περιμένει κάποιο θάμα, ίσως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρω από πού, αλλά δεν διεκδικεί.Αν, προσέξτε, την ώρα που ο πληθωρισμός από 3,7% τον Αύγουστο εκτοξεύτηκε στον Σεπτέμβριο, στο 5,1%. Και η κυβέρνηση λέει «αν». Τι «αν»; Και όλα αυτά, τον μήνα της εφαρμογής, της περίφημης συμφωνίας κυρίων με τα σούπερ μάρκετ. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι η αδράνεια απέναντι στην επέλαση της ακρίβειας δεν είναι μόνο αποτέλεσμα ανικανότητας, και απρονοησίας, είναι ενδεχομένως και πολιτική επιλογή. Όπως και τα διαρκή υπερπλεονάσματα, γιατί όταν κάτι γίνεται δεύτερη, τρίτη, τέταρτη χρονιά, δεν είναι λάθος. Όπως και τα διαρκή υπερπλεονάσματα που βασίζονται στην ακρίβεια, και έχουν σαν στόχο κάποια στιγμή να επιστρέφει κάποια φιλοδωρήματα, οφειλές που έχουν ως πρωθυπουργός, και βεβαίως η ακρίβεια που δεν αντιμετωπίζεται, που δεν αναστέλλεται με μέτρα απέναντι στα καρτέλ, για παράδειγμα, απέναντι στην εναρμονισμένες πρακτικές, με ελέγχους, και με φορολόγηση κερδών, και με πλαφόν, και με επιδοτήσεις, αυτή η ακρίβεια διαλύει τα νοικοκυριά, αλλά γεμίζει κάποια ταμεία, γεμίζει, για να επιστρέψει κάποια χρήματα προεκλογικά ως αντίδωρο, αλλά γεμίζει και κάποια ταμεία με τα φοβερά υπερκέρδη που παρουσιάζουν οι εταιρείες της ενέργειας, των καυσίμων και της ηλεκτρικής ενέργειας, με πρωταγωνίστρια την δήθεν δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού.

Διαβάστε επίσης

Τσίπρας: Επίθεση στην κυβέρνηση για το υπερπλεόνασμα, την καλεί να ρίξει τα χρήματα στην οικονομία άμεσα – Συνεδρίαση με τους Συντονιστές της Αττικής

Τσίπρας: Κυβερνητική επιλογή τα υπερπλεονάσματα με στόχο την εξαγορά ψήφων – Αυτό που θα ζήσουμε τον χειμώνα με τις τιμές στην ενέργεια, δεν το έχουμε ξαναζήσει

Ο Ρούμπιο έρχεται και για το καλώδιο, ο Σαμαράς πυροβολεί κατά ριπάς, ο Δένδιας κινείται (ξανά), ο Αποστολάκης πάει ΠΑΣΟΚ και ο Τσίπρας… προσεύχεται