Ο Ρούμπιο έρχεται και για το καλώδιο, ο Σαμαράς πυροβολεί κατά ριπάς, ο Δένδιας κινείται (ξανά), ο Αποστολάκης πάει ΠΑΣΟΚ και ο Τσίπρας… προσεύχεται

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Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα.

Εβδομάδα Μάρκο Ρούμπιο αυτή που ξεκινάει σήμερα.

Ο Αμερικανός υπουργός φτάνει αύριο στην Αθήνα και είναι ο πλέον υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Ουάσιγκτον που έρχεται στη χώρα μας κατά τη δεύτερη θητεία Τραμπ – έχει προφανώς και τη σημασία του για την ατζέντα της επίσκεψης.

Το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου και η τουρκική στάση βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας, προφανώς. Η Ουάσιγκτον θέλει τις ενεργειακές διασυνδέσεις να προχωρήσουν, αλλά δεν επιθυμεί ένταση μεταξύ δύο μελών του ΝΑΤΟ.

Το ότι κυκλοφορεί ήδη σενάριο για ελληνογαλλική φόρμουλα υπέρβασης της τουρκικής αντίδρασης – με απλή «ενημέρωση» της Άγκυρας από τη Nexans, χωρίς όμως αίτημα για «άδεια» – μπορεί να έχει τη σημασία του.

Ερώτημα για τη στάση της Τουρκίας…

Το ερώτημα, ωστόσο, ακόμα κι αν πράγματι Αθήνα και Παρίσι έχουν συμφωνήσει στα (τεχνικά) βήματα, είναι γιατί η Τουρκία να αλλάξει τη στάση της επί του θέματος. Θα υποψιαζόμουν κάποια απάντηση εάν ο Ρούμπιο πήγαινε και στην Άγκυρα μετά. Αλλά δεν θα πάει.

Να πειστεί η Τουρκία από την εταιρεία Nexans – και από οποιαδήποτε ιδιωτική εταιρεία – μου φαίνεται από δύσκολο έως απίθανο.

Και οι απορίες για τον Συρίγο

Η επιβεβαίωση, άλλωστε, και από τον Άγγελο Συρίγο ότι η ελληνική πλευρά υποχώρησε δύο φορές προ διετίας στην Κάσο και δεν προχώρησε τις εργασίες μετά τις απειλές της Τουρκίας κάνει το ερώτημα πιο βασανιστικό.

Το νέο ερώτημα είναι γιατί ο βουλευτής της ΝΔ επιμένει να κινείται σε άλλο μήκος κύματος από το Μαξίμου, που λέει ότι δεν υποχωρήσαμε.

Κάτι απαντήσεις ότι ο Συρίγος μπορεί να πάει προς Σαμαρά δεν τις αγοράζω. Άλλωστε, δεν επιβεβαιώνονται από πουθενά αυτή την ώρα.

Ο Σαμαράς πατάει γκάζι

Δύο «χτυπήματα» από τον Αντώνη Σαμαρά μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο είναι κάτι που δεν περίμεναν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ειδικά όσοι υποστηρίζουν ή πιστεύουν κρυφίως ότι ο πρόεδρος Αντώνης τελικά δεν θα κάνει κόμμα, πρέπει να ένιωσαν και άβολα, για να μην πω άσχημα.

Διαβλέπω ότι πιο πιθανό είναι να σταματήσουν οι επαναλήψεις του «Κωνσταντίνου και Ελένης» παρά να σταματήσει ο πρώην πρωθυπουργός την προσπάθεια για νέο κόμμα.

Μάλιστα, επέλεξε για τη δεύτερη παρέμβασή του την ημέρα που η ΝΔ συμπληρώνει 52 χρόνια ζωής. Ανταρτοπόλεμος σε όλα τα μέτωπα.

Το ερώτημα δεν είναι, λοιπόν, αν ο Σαμαράς θα κάνει νέο κόμμα, αλλά το πότε και, κυρίως, πώς αντιμετωπίζεται μέχρι τότε…

Ο Δένδιας και οι αναφορές σε Σαμαρά, Καραμανλή και… Πυρσό

Θα μπορούσε απλώς να κάνει μία… απλή επετειακή δήλωση ο Νίκος Δένδιας για τα 52 χρόνια της ΝΔ. Αλλά προτίμησε να θυμίσει ότι η ΝΔ «οφείλει να παραμείνει παράταξη του Πυρσού» και η μεγάλη Λαϊκή Παράταξη, παραπέμποντας ευθέως στην ιδρυτική διακήρυξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Νωρίτερα, σε μία μαζική εκδήλωσή του στον Άλιμο, φρόντισε να αναφερθεί στους Καραμανλή, Σαμαρά και Μητσοτάκη – βάζοντάς τους στην ίδια γραμμή – και να υπογραμμίσει ότι ο ίδιος δεν πλήγωσε ποτέ την παράταξη. Δεν είπε, πάντως, ποιος την πλήγωσε, αποφεύγοντας να ταυτιστεί με τη γραμμή Μαξίμου για τον Σαμαρά.

Τι συμπέρασμα βγαίνει; Ότι ο Κερκυραίος δεν αμφισβητεί δημοσίως την ηγεσία, αλλά οριοθετεί όλο και καθαρότερα τη δική του αντίληψη για τη ΝΔ. Και όταν ένας κορυφαίος υπουργός αισθάνεται την ανάγκη να υπενθυμίσει ποια πρέπει να είναι η φυσιογνωμία ενός κόμματος, προφανώς θεωρεί ότι η συζήτηση αυτή έχει λόγο να γίνεται…

Γενέθλια με Πυρσό, αλλά χωρίς οικογενειακή φωτογραφία

Δεν πέρασε απαρατήρητο ότι στα φετινά της γενέθλια (52 ετών κυρία) η ΝΔ θυμήθηκε τις – δεξιότατες – ρίζες της, επαναφέροντας τον… ιστορικό Πυρσό. Βέβαια, η οικογενειακή φωτογραφία της παράταξης γίνεται όλο και δυσκολότερο να στηθεί.

Και δεν είναι μόνο το ρήγμα με τον Σαμαρά.

Από τη σημερινή επίσημη εορταστική εκδήλωση αναμένεται να απουσιάσουν Κώστας Καραμανλής, Αντώνης Σαμαράς και Βαγγέλης Μεϊμαράκης – οι τρεις προηγούμενοι αρχηγοί της, δηλαδή.

Παράδοξος τρόπος να γιορτάζεις την ενότητα μιας παράταξης.

Ο Αποστολάκης έρχεται, αναμένονται και οι άλλοι στο ΠΑΣΟΚ

Μετά από… κυοφορία μηνών, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοινώνει – αφού θα τον υποδεχθεί στη Χαριλάου Τρικούπη – την ένταξη του Ευάγγελου Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ.

Λογικά παίρνουν σειρά και άλλοι βουλευτές που είναι έτοιμοι – η Θεοδώρα Τζάκρη και η Νίνα Κασιμάτη.

Καλές οι μεταγραφές, αλλά δεν φτάνουν ποτέ και σε καμία ομάδα, αν αυτή δεν έχει ρολάρει και δεν αποδίδει.

Αλλά εγώ είμαι ήσυχος που επέστρεψε ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης στο Κίνημα. Κι ας μην του το ζήτησε κανείς. Να δω τι θα κάνουν εάν και όταν ο Μιχελογιαννάκης ζητήσει να είναι υποψήφιος βουλευτής.

Ψαλμωδίες και ηλιοβασιλέματα

Απορώ με τον θόρυβο που έγινε για την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος.

Ανεξαρτήτως της προσωπικής σχέσης που έχει ο πρώην πρωθυπουργός με τη θρησκεία και την πίστη, είναι γνωστό και δεδομένο εδώ και πάνω από 10 χρόνια ότι διατηρεί άριστη επικοινωνία με την εκκλησιαστική ηγεσία – ειδικά με τον Ιερώνυμο – και με πολλές εκφράσεις της Ορθοδοξίας. Μεταξύ αυτών και με την Αθωνική Πολιτεία.

Εκεί που θα εκπλησσόμουν θα ήταν αν τον έβλεπα να… ψέλνει. Ηλιοβασιλέματα ας κοιτάει όσα θέλει…

Το θέμα είναι ότι, εάν περιμένει από το Άγιο Όρος να εμπνευστεί κάποια σοβαρή πρόταση και να εμφανιστεί έτοιμος – και όχι μέσα στην προχειρότητα – για τη διακυβέρνηση, μάλλον πήγε σε λάθος μέρος.

Σινά χωρίς συμφωνία και εν αναμονή… θαύματος

Και αφού είμαστε στα θέματα θρησκευτικής έκφρασης και ελευθερίας, να σας πω ότι με τη Μονή Σινά τα πράγματα δεν πάνε καλά.

Στις 24 Οκτωβρίου λήγει η αναβολή που έχει δοθεί για την ανακοίνωση της απόφασης του αιγυπτιακού Ανωτάτου Δικαστηρίου σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής. Οι διαπραγματεύσεις είναι παγωμένες από τον Αύγουστο και δεν φαίνεται κάποια συμφωνία στον ορίζοντα. Η συνάντηση Μητσοτάκη – Σίσι δεν έχει βοηθήσει και η Αθήνα εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει νέα αναβολή.

Μας έφαγε, από την ανάποδη, η… τουριστική ανάπτυξη.

Η ΙΝΤΕΡΤΕΚ βάζει τη Γραφοτεχνική στο χαρτοφυλάκιό της

Μια εξαγορά με ουσία και όχι απλώς με… επικοινωνιακό θόρυβο έκλεισε η ΙΝΤΕΡΤΕΚ, αποκτώντας το 100% της «Αδελφοί Δοξιάδη Γραφοτεχνική». Η αξία της επιχείρησης συμφωνήθηκε στα 3,28 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπεται και πρόσθετο τίμημα έως 300.000 ευρώ, ανάλογα με τις μελλοντικές επιδόσεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι η Γραφοτεχνική δεν είναι αμελητέο μέγεθος: ο τζίρος της αντιστοιχεί περίπου στο 32% εκείνου της ΙΝΤΕΡΤΕΚ, ενώ το EBITDA της το 2025 έφθασε τις 529.000 ευρώ. Ακόμη πιο ενδιαφέρον: το τίμημα θα καλυφθεί από τα χρήματα που μπήκαν στο ταμείο της ΙΝΤΕΡΤΕΚ από πρόσφατη πώληση ακινήτου. Δηλαδή, το real estate γίνεται καύσιμο για εξαγορές.

Η Louis Hotels ξαναρίχνει χρήμα στην Ελλάδα

Νέο επενδυτικό γύρο ανοίγει στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά η Louis Hotels, που έχει ήδη ισχυρή παρουσία με έξι μονάδες στη χώρα. Ο όμιλος προχώρησε σε επενδύσεις 13,8 εκατ. ευρώ, την ώρα που οι ελληνικές εταιρείες του κατέγραψαν αύξηση τζίρου το 2025. Η κίνηση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο ξενοδοχειακός όμιλος επιλέγει να τοποθετεί νέα κεφάλαια σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος λειτουργίας και οι ανάγκες αναβάθμισης των μονάδων έχουν ανέβει αισθητά. Το μήνυμα είναι σαφές: οι ισχυροί του τουρισμού δεν περιμένουν απλώς άλλη μία καλή σεζόν, αλλά επενδύουν για μεγαλύτερο μερίδιο στην επόμενη ημέρα. Και τα εκατομμύρια που πέφτουν στα ξενοδοχεία δείχνουν ότι ο ανταγωνισμός μόλις αρχίζει.

Σε νέο κύκλο μετασχηματισμού μπαίνει η Alpha Bank

Ένας εσωτερικός κύκλος μετασχηματισμού έκλεισε και ένας νέος φαίνεται να ανοίγει για την Alpha Bank. Ο Βασίλης Ψάλτης ετοιμάζει τα επόμενα βήματα μετά το rebranding, τη νέα εταιρική ταυτότητα, το Alpha Bank Campus στη Σταδίου και τη νέα γενιά καταστημάτων. Το σημαντικότερο είναι το πώς όλα αυτά θα λειτουργήσουν ως μία ενιαία οντότητα, ταυτότητα και στρατηγική που θα γίνεται αντιληπτή από όλους, είτε αυτοί είναι εργαζόμενοι είτε πελάτες της τράπεζας.

Σε αυτή την πορεία κυρίαρχο ρόλο αναμένεται να παίξει το νέο Campus στη Σταδίου. Κι αυτό γιατί δεν αποτελεί απλώς το κεντρικό κτίριο γραφείων, αλλά έχει στόχο να αλλάξει την κουλτούρα επικοινωνίας μεταξύ των τμημάτων της τράπεζας.

Χρηματιστήριο: «Βροχή» ανακοίνωσης αποτελεσμάτων το τελευταίο τριήμερο

Κάτι πρέπει να γίνει με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο, καθώς παρατηρείται όλο και πιο συχνά το φαινόμενο πολλές εταιρίες να «συνωστίζονται» τις τελευταίες μέρες της προθεσμίας που δίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Για παράδειγμα στα αποτελέσματα εξαμήνου 2026 που είχαν τελική διορία την Παρασκευή, 32 εταιρίες ανακοίνωσαν την τελευταία μέρα ενώ 52 εταιρίες τις τελευταίες τρεις. Πρόκειται για σημαντικό ζήτημα που αφορά στη διαφάνεια του εγχώριου χρηματιστηρίου καθώς είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει επαρκής έλεγχος όταν τόσες πολλές εταιρείες βγάζουν μαζί αποτελέσματα

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