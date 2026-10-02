Επιμένει ο Συρίγος παρά το διπλό «άδειασμα» Μαρινάκη: Στην Κάσο κάναμε δύο φορές πίσω

Takeaways by to pontiki AI Ο Άγγελος Συρίγος εμμένει στην εκτίμησή του ότι η Ελλάδα υποχώρησε δύο φορές στις τουρκικές πιέσεις σχετικά με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου εντός του 2024.

Ο πρώην υφυπουργός υποστηρίζει ότι η ελληνική πλευρά προέβη σε προσωρινή παύση των εργασιών για να αξιολογήσει την κατάσταση, καθώς η Τουρκία άλλαξε τη στάση της απέναντι στην πόντιση καλωδίων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέρριψε τις δηλώσεις του κ.

Συρίγου, χαρακτηρίζοντάς τες προσωπικές εκτιμήσεις που δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα περί μη υποχώρησης της χώρας.

Η κυβέρνηση βρίσκεται σε αμήχανη θέση λόγω της εσωτερικής διαφωνίας, εν μέσω κριτικής από την αντιπολίτευση και ανησυχίας για πολιτική εκμετάλλευση του θέματος από κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.

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Σε μείζον ζήτημα για την κυβέρνηση τείνει να μετατραπεί ο Άγγελος Συρίγος και η θέση του ότι το 2024 η Αθήνα υποχώρησε δύο φορές στις τουρκικές πιέσεις όσον αφορά στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Παρά το χθεσινό «άδειασμα» από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, ο πρώην υφυπουργός και καθηγητής Διεθνούς Δικαίου επέμεινε στην άποψή του περί ελληνικής υποχώρησης. Μιλώντας στον ρ/σ Παραπόλιτικά FM, ο Α. Συρίγος επέμεινε στην άποψή του ότι η Ελλάδα έκανε δύο φορές πίσω στην υπόθεση του καλωδίου στην Κάσο το 2024, λέγοντας μάλιστα ότι «είναι η επιστημονική μου άποψη, θεωρώ ότι σε ορισμένες περιπτώσεις όταν υπάρχει αλλαγή αυτού που περιμένεις, πρέπει να προσαρμόζεις και να προσπαθείς να διαπιστώσεις, πριν προχωρήσεις σε άλλες κινήσεις, να καταλάβεις τι ακριβώς συμβαίνει».

«Από το 2003 μέχρι το 2023 στην Ανατολική Μεσόγειο μέσα από την περιοχή ελληνικής υφαλοκρηπίδας, τμήματα της οποίας διεκδικεί η Τουρκία, έχουν ποντιστεί επτά καλώδια χωρίς κανένα πρόβλημα. Ξαφνικά το 2024 η Τουρκία προσπαθεί να παρεμποδίσει τη διενέργεια των ερευνών, η ελληνική πλευρά προσπαθεί ορθώς να διαπιστώσει τι ακριβώς συμβαίνει πριν προχωρήσει στο επόμενο βήμα. Σταματάει τις εργασίες και κοιτάζει να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει όταν διαπιστώνει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει αυτή η κατάσταση διότι η Τουρκία έχει αποκτήσει ξαφνικά από το 2024 μια άλλη αντίληψη για την πόντιση των καλωδίων, προχωράει στο επόμενο βήμα, δηλαδή θα ξεκινήσει τη διενέργεια ερευνών έχοντας λάβει υπόψη της όλα τα ενδεχόμενα και κάθε σενάριο», τόνισε.

Συμπλήρωσε, δε, ότι «αφού επιβεβαιώσεις ότι αυτό που έγινε δεν ήταν ένα αποσπασματικό γεγονός, αλλά είναι κάτι το οποίο μπορεί να ξανασυμβεί, προχωράς σε άσκηση των κυριαρχικών σου δικαιωμάτων λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ενδεχόμενα, οπότε κι εσύ θα κάνεις ό,τι χρειαστεί. Θα γίνει ό,τι χρειαστεί, το καλώδιο θα μπει. […] Εμμένω στην επιστημονική μου άποψη. Επειδή άκουσα τις ανακοινώσεις των δύο κομμάτων (σ.σ. ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ), εκείνοι τι θα έκαναν, θα βύθιζαν τα πλοία;».

Υπενθυμίζεται ότι χθες, σχολιάζοντας την αρχική δήλωση Συρίγου, ο Π. Μαρινάκης είχε πει ότι «οι τοποθετήσεις αυτές στην πραγματικότητα συνιστούν προσωπικές εκτιμήσεις του κ. Συρίγου, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη κάποια πραγματικά δεδομένα» προσθέτοντας ότι «καμία υποχώρηση δεν υπήρξε σε σχέση με την έρευνα και την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου». Ωστόσο, η αντιπολίτευση συνέχισε και σήμερα το «σφυροκόπημα», ενώ η κυβέρνηση βρίσκεται σε αμήχανη θέση, καθώς υπάρχει φόβος ότι τα κόμματα στα δεξιά της ΝΔ αξιοποιήσουν τις… παραφωνίες στην εξωτερική πολιτική.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προχώρησε και σε δεύτερο «άδειασμα» του «γαλάζιου» βουλευτή, λέγοντας (Παραπολιτικά FM) ότι «δεν υπήρξε καμία υποχώρηση και μάλιστα επίκειται τώρα το προσεχές διάστημα να προχωρήσει ένα ευρωπαϊκό έργο, Ελλάδα, Κύπρος και Γαλλία να προχωρήσουν το έργο».

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