Μάστιγα η «λευκή απεργία» των υπουργών: Γιατί ο Μητσοτάκης ζητάει διαρκώς από όλους να ιδρώσουν τη φανέλα

Takeaways by to pontiki AI Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου να υπερασπίζονται συνολικά το κυβερνητικό έργο αντί να εστιάζουν αποκλειστικά στο χαρτοφυλάκιό τους.

Η επανάληψη της οδηγίας για συλλογική παρουσία υποδηλώνει ότι οι προηγούμενες προσπάθειες για συντονισμό δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα, ενώ αναδεικνύει την ανάγκη για ενιαία πολιτική στάση.

Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει προκλήσεις λόγω εσωτερικών διαφοροποιήσεων και κριτικής για υπουργική αλαζονεία, με τον πρωθυπουργό να τονίζει ότι ο ίδιος αξιολογεί τη στάση βουλευτών και υπουργών.

Ενόψει των εκλογικών αναμετρήσεων, η κυβέρνηση επιδιώκει να περιορίσει φαινόμενα επιλεκτικής σιωπής ή προσωπικής αποστασιοποίησης στελεχών που απειλούν τη συλλογική εικόνα της παράταξης.

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Η απαίτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από τους υπουργούς να υπερασπίζονται συνολικά το κυβερνητικό έργο, αντί να περιορίζονται στο χαρτοφυλάκιό τους, έχει μεγαλύτερη πολιτική σημασία από μια συνηθισμένη προτροπή για επικοινωνιακό συντονισμό. Στο προχθεσινό υπουργικό συμβούλιο ο πρωθυπουργός επανέφερε την υποχρέωση συλλογικής παρουσίας. Πολιτικά, το μήνυμα είναι σαφές: η συμμετοχή στην κυβέρνηση συνεπάγεται και συμμετοχή στο κόστος, όχι μόνο στις ανακοινώσεις επιτυχιών.

Το κρίσιμο βρίσκεται στη λέξη «ξανά». Ήδη από το υπουργικό συμβούλιο του Ιουλίου είχε ζητήσει μεγαλύτερη παρουσία στα μέσα ενημέρωσης, υπεράσπιση ολόκληρης της κυβερνητικής πολιτικής και κοινό βηματισμό κυβέρνησης, κόμματος και Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Είχε προηγηθεί η αιχμή του Παύλου Μαρινάκη ότι στις δύσκολες στιγμές εμφανίζονται τέσσερα ή πέντε στελέχη. Η επανάληψη της οδηγίας επιτρέπει μια εύλογη εκτίμηση: η προηγούμενη κινητοποίηση δεν απέδωσε στον βαθμό που επιθυμούσε το Μαξίμου.

Υπάρχει, άλλωστε, και προϊστορία. Στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας τον Μάιο, ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε αφήσει δημόσιες αιχμές για υπουργούς που απουσιάζουν από τις συλλογικές μάχες, αλλά επιλέγουν εμφανίσεις με συγκεκριμένη ατζέντα. Στην ίδια συνεδρίαση, ο πρωθυπουργός χρειάστηκε να ζητήσει από τα μέλη της κυβέρνησης να αντιμετωπίζουν τους βουλευτές με ευγένεια και σεβασμό. Η δυσκολία, επομένως, δεν αφορά μόνο την τηλεοπτική εκπροσώπηση. Αφορά και τις σχέσεις μέσα στην ίδια την παράταξη.

Οι διαφοροποιήσεις και η υπουργική «αλαζονεία»

Η πρόσφατη αντιπαράθεση για το επίδομα ανεργίας έκανε αυτές τις διαφορετικές τοποθετήσεις ορατές. Ο Μάκης Βορίδης και άλλοι βουλευτές υποστήριξαν τον Παύλο Μαρινάκη, ενώ η Ντόρα Μπακογιάννη κράτησε σαφείς αποστάσεις. Πρόκειται για καταγεγραμμένες διαφοροποιήσεις που δείχνουν πόσο εύκολα η κυβερνητική επιχειρηματολογία μπορεί να μετατραπεί σε δημόσια συζήτηση για το ποιος διορθώνει ποιον.

Σε αυτό το κλίμα προστέθηκε εκ νέου η κριτική της Ντόρας Μπακογιάννη για υπουργική αλαζονεία, με την οποία συντάχθηκαν και άλλα στελέχη. Η πρωθυπουργική υπενθύμιση ότι ο ίδιος αξιολογεί τις συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών διαβάστηκε ως απάντηση και προς εκείνη. Ωστόσο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι δεν υπήρχε συγκεκριμένος αποδέκτης. Το πολιτικό αποτέλεσμα παραμένει: ο κ. Μητσοτάκης επαναβεβαίωσε ποιος έχει την ευθύνη της αξιολόγησης, ζητώντας ταυτόχρονα αυτοσυγκράτηση.

Καθώς πλησιάζουν οι εκλογές, το συλλογικό συμφέρον δοκιμάζεται από την προσωπική αγωνία της επανεκλογής. Ο υπουργός θέλει να πιστωθεί το έργο του. Ο βουλευτής θέλει να αποδείξει ότι ακούει την περιφέρειά του. Ο συνυποψήφιος έχει κίνητρο να διαφοροποιηθεί από τον ισχυρότερο ανταγωνιστή του. Αυτή είναι η πολιτική συνθήκη μέσα στην οποία πρέπει να λειτουργήσει η πρωθυπουργική έκκληση. Όλοι χρειάζονται την εκλογική αντοχή της ΝΔ, αλλά ο καθένας διεκδικεί ξεχωριστά τον σταυρό.

Ο κίνδυνος της «λευκής απεργίας»

Εδώ βρίσκεται και ο κίνδυνος της υπόγειας φθοράς. Η επιλεκτική σιωπή, η αποφυγή δύσκολων θεμάτων και η προσεκτική αποστασιοποίηση μπορούν να έχουν ανάλογο πολιτικό αποτέλεσμα. Όταν κάποιοι αναλαμβάνουν διαρκώς την υπεράσπιση και άλλοι διατηρούν άθικτο το προσωπικό τους προφίλ, η συλλογικότητα υποχωρεί και η καχυποψία μεγαλώνει.

Το στοίχημα για τον πρωθυπουργό είναι διπλό: να βγουν περισσότεροι μπροστά και να μιλούν με τρόπο που δεν ακυρώνει όσα επιχειρούν να υπερασπιστούν. Ο ίδιος ζήτησε ενημέρωση για τη συνολική εικόνα και αναγνώριση της δύσκολης καθημερινότητας.

Η φανέλα, συνεπώς, δεν ιδρώνει απλώς με περισσότερες τηλεοπτικές εμφανίσεις. Ιδρώνει με προετοιμασία, ευθύνη και παρουσία όταν οι ερωτήσεις δυσκολεύουν. Το ερώτημα είναι εάν, στο επόμενο υπουργικό συμβούλιο, θα χρειαστεί να ακουστεί πάλι η προτροπή του πρωθυπουργού για συλλογική δράση.

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