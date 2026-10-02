«Την κοπανήσαμε σήμερα; Δεν πειράζει, ειδική μέρα»: Η ατάκα Μητσοτάκη σε μαθητή που δεν πήγε στο σχολείο για να τον δει από κοντά

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Στην Πιερία βρίσκεται ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου το πρωί είχε έναν χαριτωμένο διάλογο με έναν μαθητή από την περιοχή του Κολινδρού.

Κατά την υποδοχή του, ο μικρός Χρήστος του πρόσφερε λουλούδια, αλλά… καρφώθηκε καθώς δεν πήγε στο σχολείο του σήμερα, για να δει τον πρωθυπουργό από κοντά.

Αφού του συστήθηκε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον ρώτησε τι τάξη πηγαίνει. Ο μικρός είπε ότι πηγαίνει στην 4η δημοτικού, με τον πρωθυπουργό να του απαντά αστειευόμενος: «Την κοπανήσαμε σήμερα, ε; Εντάξει, δεν πειράζει. Ειδική μέρα».

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