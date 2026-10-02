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02.10.2026 10:01

Τελικά υπέκυψε και ο Ανδρουλάκης στη… μουσική, «απαντώντας» σε Μητσοτάκη, Τσίπρα

02.10.2026 10:01
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Την αρχή έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στη διάρκεια της συνέντευξής του στη ΔΕΘ αποφάσισε να σχολιάσει τον Αλέξη Τσίπρα μέσα από τους στίχους του τραγουδιού «Δίδυμα φεγγάρια» και συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας τον στίχο «ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω».

Στη συνέχεια τη σκυτάλη πήρε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, ο οποίος απάντησε με το περίφημο τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη «Μού’φαγες όλα τα δαχτυλίδια», σχολιάζοντας την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.

Μέχρι τώρα, στον… μουσικό διαγωνισμό είχε αντισταθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, ωστόσο, τελικά… υπέκυψε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ: αναφερόμενος στα μέτρα της κυβέρνησης για τα καύσιμα, αναφέρθηκε στα περίφημα «Τα γαλάζια σου γράμματα» της Δήμητρας Γαλάνη, και ειδικά στον στίχο «μια ζωή περιμένω, μα δε γίνονται θαύματα».

Πάντως, οι αρχαίοι ημών πρόγονοι έλεγαν ότι η μουσική εξημερώνει τα ήθη

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