Γαλλία: Χαμός στις μαθητικές διαδηλώσεις – Ξυλοκόπησαν αστυνομικό, χιλιάδες συλλήψεις (Video)

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Καζάνι που βράζει η Γαλλία, με τις μαθητικές και φοιτητικές διαδηλώσεις να φουντώνουν και την κυβέρνηση να απαντά με χιλιάδες συλλήψεις, επτά μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, στις οποίες η υποψήφια της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν, να εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί.

Εν μέσω «μαχών» μεταξύ πολιτών και αστυνομίας, μια νεαρή δόκιμη υπαστυνόμος της Αστυνομικής Διεύθυνσης του Παρισιού δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων το απόγευμα της Πέμπτης 1ης Οκτωβρίου, στη λεωφόρο Γκαμπετά, στο 20ό διαμέρισμα της πόλης.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις εικόνες φαίνεται η αστυνομικός να τρέχει προσπαθώντας να ξεφύγει από άτομα που την καταδιώκουν. Ένας από αυτούς την ανατρέπει από πίσω και, αφού πέφτει στο έδαφος, δέχεται κλωτσιές.

🚨🇫🇷 FLASH | À Paris, une policière poursuivie par plusieurs émeutiers a été mise à terre après avoir été fauchée par-derrière. https://t.co/j4TX62bHFG — Cerfia (@CerfiaFR) October 1, 2026

Απειλές κατά της ζωής της

Σύμφωνα με την Αστυνομική Διεύθυνση του Παρισιού, η δόκιμη υπαστυνόμος δέχθηκε και απειλές κατά της ζωής της πριν την επίθεση, ενώ στη συνέχεια κατέθεσε μήνυση στο αστυνομικό τμήμα του 20ού διαμερίσματος.

Στο βίντεο ακούγονται, μεταξύ άλλων, οι φράσεις «σκοτώστε την» και υβριστικές εκφράσεις εναντίον της. Σύμφωνα με το Actu17, η αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά, αλλά βρισκόταν σε κατάσταση σοκ μετά την επίθεση.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες του γαλλικού μέσου, είχε απομονωθεί από την υπόλοιπη αστυνομική δύναμη, καθώς υποχώρησε με καθυστέρηση στη διάρκεια επιχείρησης για τη διατήρηση της τάξης και στη συνέχεια έγινε στόχος της ομάδας.

Επεισόδια στις μαθητικές κινητοποιήσεις

Η επίθεση σημειώθηκε σε μια ημέρα εκτεταμένων κινητοποιήσεων και αποκλεισμών σχολείων στη Γαλλία. Σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών, μόνο την Πέμπτη πραγματοποιήθηκαν 1.949 συλλήψεις, ενώ 305 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν. Συνολικά 1.027 από τα περίπου 3.700 λύκεια της χώρας επηρεάστηκαν από τις κινητοποιήσεις, με 222 αποκλεισμούς.

Το κίνημα αποκλεισμού των λυκείων, με το οποίο ενώθηκαν και οι φοιτητές ζητώντας περισσότερους πόρους για την Παιδεία, σημαδεύτηκε από βιαιοπραγίες σε πολλές μεγάλες πόλεις της Γαλλίας και η κυβέρνηση κατηγορεί τη ριζοσπαστική αριστερά για τις ταραχές.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα από πολλά λύκεια των προαστίων του Παρισιού, με την υποστήριξη στελεχών της Ανυπότακτης Γαλλίας (LFI, ριζοσπαστική αριστερά).

Η γαλλική κυβέρνηση υποστήριξε ότι το κίνημα έχει μετεξελιχθεί σε «αστική βία», κάνοντας λόγο για «οργανωμένη μηχανορραφία» από τη ριζοσπαστική αριστερά, επικαλούμενη τις υπηρεσίες πληροφοριών.

Από την πλευρά του, ο συντονιστής του LFI Μανουέλ Μπομπάρ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «βυθίζεται στη συνωμοσιολογία». «Ο πρωθυπουργός θα ήταν προτιμότερο να παραιτηθεί παρά να παίζει τη στρατηγική της φθοράς και της πρόκλησης», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

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