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02.10.2026 08:42

Ουκρανία: Νέα ρωσικά πλήγματα στη Νότια Γέφυρα του Κιέβου – Ένας νεκρός και δύο τραυματίες (videos)

02.10.2026 08:42
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Ρωσικά αεροπορικά πλήγματα είχαν ξανά στόχο τη Νότια Γέφυρα στο Κίεβο, ανακοίνωσε σήμερα ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας Βιτάλι Κλίτσκο μέσω του Telegram.

Παράλληλα, οι αρχές της πόλης να κάνουν λόγο για έναν νεκρό και δύο τραυματίες σε άλλο πλήγμα εναντίον κτιρίου κατοικιών.

Χθες, Πέμπτη (1/10), ρωσικά drones έπληξαν σχολείο στο Κίεβο και τη Νότια Γέφυρα στον ποταμό Δνείπερο, προκαλώντας πυρκαγιές στην πόλη, καθώς η Μόσχα συνεχίζει τα, σχεδόν καθημερινά, συνεχή πλήγματά της εναντίον της Ουκρανίας.

Η κυκλοφορία στη γέφυρα αυτή, όπως και στη γέφυρα Πάτον, έχει διακοπεί και στις δύο κατευθύνσεις, ανακοίνωσαν οι αρχές του Κιέβου.

Εξάλλου, σύμφωνα με τον Κλίτσκο, πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στους πάνω ορόφους ενός κτιρίου κατοικιών και ζημιές έχουν σημειωθεί σε άλλη περιοχή του Κιέβου. Από το πλήγμα στο κτίριο υπάρχουν ένας νεκρός και δύο τραυματίες, επεσήμαναν οι αρχές της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Η Ρωσία από την πλευρά της επιβεβαίωσε ότι στη διάρκεια της νύκτας εξαπέλυσε πλήγματα με drones εναντίον στρατιωτικών στόχων και υποδομών, μεταξύ των οποίων ένας δρόμος και μια σιδηροδρομική γέφυρα στον ποταμό Δνείπερο στο Κίεβο, ένας υποσταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της ουκρανικής πρωτεύουσας και ένα βιομηχανικό συγκρότημα στο λιμάνι Ισμαήλ στην επαρχία της Οδησσού.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας διευκρίνισε ότι η γέφυρα χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά στρατευμάτων και στρατιωτικού φορτίου προς τις ουκρανικές δυνάμεις στην περιοχή του Ντονμπάς, ενώ μέσω του λιμανιού στο Ισμαήλ διακινούνταν στρατιωτικό φορτίο και προμήθειες καυσίμων για τον ουκρανικό στρατό.

Επίσης ένα πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου, το οποίο μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό και προϊόντα διπλής χρήσης στο λιμάνι της Οδησσού, χτυπήθηκε στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα πάντα με το ρωσικό υπουργείο.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.10.2026 09:26
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