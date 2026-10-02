search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.10.2026 11:46
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.10.2026 09:27

Σπύρος Μπιμπίλας: «Μου λένε “όταν πεθάνεις εσύ, ποιος θα το ανακοινώσει;”» (Video)

02.10.2026 09:27
mpimpilas-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στα σχόλια που δέχεται, κατά καιρούς, στα social media αναφέρθηκε ο Σπύρος Μπιμπίλας, με τον ίδιο να δηλώνει απαθής, πια, φθάνοντας στο σημείο ακόμα και να γελά με κάποια εξ αυτών που θεωρεί ιδιαίτερα γελοία.

Μιλώντας στην κάμερα του Happy Day, ο ηθοποιός αναφέρθηκε συγκεκριμένα στα σχόλια που δέχεται σχετικά με τους θανάτους συναδέλφων του που ανακοινώνει ως πρόεδρος του ΤΑΣΕΗ.

«Άμα ανακοινώνω θανάτους, που το κάνω γιατί είμαι ο πρόεδρος του ΤΑΣΕΗ, μου γράφουν από κάτω “Χάρε, πάλι πήρες κάποιον”, σαν να είμαι εγώ ο προπονητής του Χάρου. Δηλαδή, αυτά είναι τόσο γελοία και αστεία που γελάω. Πολλοί μου γράφουν από κάτω “Πότε θα έρθει και η δική σου σειρά, να δούμε ποιος θα πει για σένα” και τέτοια. Όταν θα έρθει η δική μου σειρά, κάποιος θα πει για μένα» είπε ο Σπύρος Μπιμπίλας γι ανα δεχτεί αμέσως μετά την ερώτηση του Δημήτρη Σιδηρόπουλο αν έχει σκεφτεί ποιος θα ανακοινώσει τον δικό του θάνατο.

«Πού να ξέρω ποιος θα είναι τότε πρόεδρος του ΣΕΗ και του ΤΑΣΕΗ;» απάντησε, γελώντας.

Διαβάστε επίσης:

Η Μέγκαν Φοξ σε διαφήμιση φαρμάκου κατά της στυτικής δυσλειτουργίας – «Νιώθω πως γεννήθηκα γι’ αυτό» (Video)

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους για «Ψίθυρους Καρδιάς»: «Ήταν σαν τρικυμία, δεν μου ήταν ευχάριστο – Ήθελα να κρυφτώ» (Video)

Η Χάιντι Κλουμ ανυπομονεί για το Halloween και θυμάται παλιότερες μεταμφιέσεις της (Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
OPEL_MOKKA_GSE_023
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Δοκιμή Opel Mokka GSE: Άξιος συνεχιστής

ekav_asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο Κατερίνης οι έξι μαθητές που ένιωσαν αδιαθεσία κατά τη διάρκεια εκδρομής στον Όλυμπο

VISSI_00
ΜΟΥΣΙΚΗ

Άννα Βίσση: Η συναυλία θριάμβευσε, αλλά οικονομικά… απέτυχε – Η ζημιά του ενός εκατομμυρίου και το πανάκριβο matrix (Photos)

tsipras new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τι έκανε ο Τσίπρας στο Άγιο Όρος

lazaridis-new
LIFESTYLE

Μπάμπης Λαζαρίδης: «Όταν χάνεις τόσο μικρός τον πατέρα σου, μαθαίνεις να μεγαλώνεις χωρίς αυτόν» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
papakonstantinou – georgiou
ΜΟΥΣΙΚΗ

Βασίλης Παπακωνσταντίνου - Marian Georgiou: Το «Να κοιμηθούμε αγκαλιά» έγινε ελληνοϊταλικό electropop ντουέτο

Rififi
MEDIA

Ανέβασε κι άλλο τον πήχη τηλεθέασης το «Ριφιφί» στο φινάλε του την Τετάρτη (30/9)

good-job-nicky-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Good Job Nicky: Συγκίνησε ερμηνεύοντας το «Ποτέ Ποτέ» του Μαζωνάκη - Το τραγούδι έχει γράψει ο Γιάννης Πάριος (Video)

ios
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ίος: Με τις ευλογίες του ΚΑΣ και της Μενδώνη το πεντάστερο σε αρχαιολογικό χώρο στο Μαγγανάρι

trump-mikrofona
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Γαλλία και Γερμανία: Απελευθερώστε τα αποθέματα ντίζελ αλλιώς θα απαγορεύσω τις εξαγωγές από τις ΗΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.10.2026 11:46
OPEL_MOKKA_GSE_023
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Δοκιμή Opel Mokka GSE: Άξιος συνεχιστής

ekav_asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο Κατερίνης οι έξι μαθητές που ένιωσαν αδιαθεσία κατά τη διάρκεια εκδρομής στον Όλυμπο

VISSI_00
ΜΟΥΣΙΚΗ

Άννα Βίσση: Η συναυλία θριάμβευσε, αλλά οικονομικά… απέτυχε – Η ζημιά του ενός εκατομμυρίου και το πανάκριβο matrix (Photos)

1 / 3