Σπύρος Μπιμπίλας: «Μου λένε “όταν πεθάνεις εσύ, ποιος θα το ανακοινώσει;”» (Video)

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Στα σχόλια που δέχεται, κατά καιρούς, στα social media αναφέρθηκε ο Σπύρος Μπιμπίλας, με τον ίδιο να δηλώνει απαθής, πια, φθάνοντας στο σημείο ακόμα και να γελά με κάποια εξ αυτών που θεωρεί ιδιαίτερα γελοία.

Μιλώντας στην κάμερα του Happy Day, ο ηθοποιός αναφέρθηκε συγκεκριμένα στα σχόλια που δέχεται σχετικά με τους θανάτους συναδέλφων του που ανακοινώνει ως πρόεδρος του ΤΑΣΕΗ.

«Άμα ανακοινώνω θανάτους, που το κάνω γιατί είμαι ο πρόεδρος του ΤΑΣΕΗ, μου γράφουν από κάτω “Χάρε, πάλι πήρες κάποιον”, σαν να είμαι εγώ ο προπονητής του Χάρου. Δηλαδή, αυτά είναι τόσο γελοία και αστεία που γελάω. Πολλοί μου γράφουν από κάτω “Πότε θα έρθει και η δική σου σειρά, να δούμε ποιος θα πει για σένα” και τέτοια. Όταν θα έρθει η δική μου σειρά, κάποιος θα πει για μένα» είπε ο Σπύρος Μπιμπίλας γι ανα δεχτεί αμέσως μετά την ερώτηση του Δημήτρη Σιδηρόπουλο αν έχει σκεφτεί ποιος θα ανακοινώσει τον δικό του θάνατο.

«Πού να ξέρω ποιος θα είναι τότε πρόεδρος του ΣΕΗ και του ΤΑΣΕΗ;» απάντησε, γελώντας.

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