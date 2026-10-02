Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους για «Ψίθυρους Καρδιάς»: «Ήταν σαν τρικυμία, δεν μου ήταν ευχάριστο – Ήθελα να κρυφτώ» (Video)

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Για τη συνεργασία της με τον αείμνηστο Μανούσο Μανουσάκη στους «Ψίθυρους Καρδιάς» που την έκανε γνωστή στο ευρύ κοινό μίλησε η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, επισημαίνοντας ότι δεν απόλαυσε εκείνη την περίοδο την οποία θυμάται σαν «τρικυμία».

Καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», η ηθοποιός τόνισε ότι η δημοσιότητα και η προβολή που είχε πάρει λόγω της σειράς ήταν τόσο μεγάλη που η ίδια δεν είχε επίγνωση του τι ακριβώς συνέβαινε, βιώνοντας εκείνη την εμπειρία ως θύελλα.

«Τότε προσπαθούσα να διαχειριστώ την κατάσταση, το θυμάμαι σαν μια τρικυμία. Δεν μου ήταν ευχάριστο, δεν είχα επίγνωση του τι ακριβώς συμβαίνει, ήμουν μέσα στη θύελλα. Αργότερα απέκτησα συνείδηση. Συνέβαιναν όλα αυτά δίπλα μου και ήταν πολύ για μένα, ήθελα να κρυφτώ» είπε χαρακτηριστικά.

«Έχω καταγωγή από Αιθιοπία και Κρήτη. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα, σε ένα πολύ φιλελεύθερο σπίτι, οι γονείς μου με στήριζαν, αρκεί να κάνω αυτό που αγαπώ. Σήμερα δεν ξέρω τι αρκεί για τα παιδιά. Υπάρχει αυτή η ευκολία η φαινομενική στο διαδίκτυο, μου κάνει εντύπωση το πόσο εύκολα εκτίθενται στην κάμερα οι άνθρωποι σήμερα. Εγώ δεν είχα σκεφτεί τη δημοσιότητα αλλά μόνο το θέατρο, όταν αποφάσισα να γίνω ηθοποιός. Ήταν βδέλυγμα τότε η τηλεόραση» πρόσθεσε.

«Ήμουν 22 και τώρα είμαι 52. Δεν μου αρέσει να κάθομαι και να βλέπω τα παλιά. Δεν το αποστρέφομαι αλλά δεν μου προσφέρει και κάτι. Μια χαρά ήμουν και τότε, μια χαρά είμαι και τώρα» καταλήγει.

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