Ξεκινά στα φαρμακεία ο αντιγριπικός εμβολιασμός

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Πρωτη μέρα σήμερα για τα εμβόλια της γρίπης, καθώς από σήμερα ξεκινά ο εμβολιασμός των πολιτών με το υπουργείο Υγείας να δημοσιεύει τη σχετική εγκύκλιο με τις οδηγίες για την περίοδο 2026-2027, θέτοντας σε πλήρη ετοιμότητα υγειονομικούς και πολίτες.
Η σύσταση για το εμβόλιο της γρίπης θα περιλαμβάνει μόνο τρία στελέχη φέτος. Την ίδια στιγμή, τα επιδημιολογικά δεδομένα υπενθυμίζουν ότι η γρίπη αλλά και γενικότερα οι αναπνευστικοί ιοί βρίσκονται ήδη εδώ.
Σύμφωνα με την τελευταία εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ (εβδομάδα 39/2026), η COVID-19 παρουσιάζει μικρή αλλά δυναμική άνοδο στη θετικότητα, ενώ ήδη σημειώθηκε και ένας θάνατος από τον ιό της γρίπης.
Οι νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία με COVID-19 αυξήθηκαν σε 47 (από 37 την προηγούμενη εβδομάδα).
Η δραστηριότητα της γρίπης προς το παρόν δεν θυμίζει τη περσινή δύσκολη χρονιά, κατά την οποία καταγράφηκαν 84 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη και 164 νοσηλείες σε ΜΕΘ.
Ακόμη παραμένει σε χαμηλά επίπεδα η διασπορά της στην κοινότητα (κάτω του 10%) ωστόσο, έχουμε την τελευταία εβδομάδα 15 εισαγωγές, και ήδη έναν νέο θάνατο.
Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, τα ιδιωτικά φαρμακεία αποτελούν το βασικό πυλώνα πρόσβασης των πολιτών στον αντιγριπικό εμβολιασμό.
Τα συμβατικά αδρανοποιημένα εμβόλια διατίθενται απευθείας από τα φαρμακεία χωρίς να απαιτείται ιατρική συνταγή για τους ενήλικες, (με απλή υπόδειξη του ΑΜΚΑ), ενώ η διενέργεια του εμβολιασμού απαιτεί και την ταυτόχρονη καταχώρηση από τον φαρμακοποιό στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών.
Αντίθετα, τα ενισχυμένα σκευάσματα (υψηλής δόσης ή με ανοσοενισχυτικό) που αφορούν τους πολίτες άνω των 65 ετών, καθώς και τα σκευάσματα για ειδικές κατηγορίες (όπως μεταμοσχευμένοι ή παιδιά), χορηγούνται μόνο κατόπιν ηλεκτρονικής ιατρικής συνταγογράφησης.
Σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, πάντως, η βέλτιστη περίοδος για τον αντιγριπικό εμβολιασμό είναι από τα μέσα Οκτωβρίου έως τα τέλη Νοεμβρίου, ώστε να αναπτυχθούν τα απαραίτητα αντισώματα (διαδικασία που διαρκεί περίπου 2 εβδομάδες) πριν από την έναρξη του κύματος έξαρσης.
Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι το αντιγριπικό εμβόλιο μπορεί να συγχορηγηθεί άφοβα ακόμη και την ίδια ημέρα με το επικαιροποιημένο εμβόλιο κατά του κορονοϊού, σε διαφορετικό ανατομικό σημείο.
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