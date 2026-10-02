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02.10.2026 10:07

Τηλεθέαση: Σάρωσε ο αγώνας ανάμεσα σε Ελλάδα και Ολλανδία – Έφτασε έως 53,3%

02.10.2026 10:07
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Σαρωτικά ήταν τα νούμερα που σημείωσε ο αγώνας Ελλάδα – Ολλανδία στην τηλεθέαση, με την prime time του Alpha να εκτοξεύεται, το βράδυ της Πέμπτης (1/10).

Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, η αναμέτρηση της Εθνικής σημείωσε 46% στο δυναμικό κοινό και 42.4% στο γενικό σύνολο, ενώ σε τέταρτο έφτασε στο 53,3% και 50,1% αντίστοιχα.

Πίσω από τον αγώνα βρέθηκε το Pre Game με 17,7% στο δυναμικό κοινό, ενώ το «Κρίνο και Αγκάθι» κατέγραψε 8,5%. Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» σημείωσε 8,1%, το First Dates 7,4% και οι «Μπλε Ώρες» 5,5%.

Στο γενικό σύνολο, το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» σημείωσε 14,5% και το Pre Game 14,4%. Ακολούθησαν το «Κρίνο και Αγκάθι» με 13,6%, οι «Μπλε Ώρες» με 13,2% και το First Dates με 6,4%.

Η τηλεθέαση αναλυτικά

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Ελλάδα – Ολλανδία – 46%
Pre Game – 17,7%
Κρίνο και Αγκάθι – 8,5%
Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 8,1%
First Dates – 7,4%
Μπλε Ώρες – 5,5%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ελλάδα – Ολλανδία – 42,4%
Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 14,5%
Pre Game – 14,4%
Κρίνο και Αγκάθι – 13,6%
Μπλε Ώρες – 13,2%
First Dates – 6,4%

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