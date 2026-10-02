Τηλεθέαση: Σάρωσε ο αγώνας ανάμεσα σε Ελλάδα και Ολλανδία – Έφτασε έως 53,3%

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Σαρωτικά ήταν τα νούμερα που σημείωσε ο αγώνας Ελλάδα – Ολλανδία στην τηλεθέαση, με την prime time του Alpha να εκτοξεύεται, το βράδυ της Πέμπτης (1/10).
Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, η αναμέτρηση της Εθνικής σημείωσε 46% στο δυναμικό κοινό και 42.4% στο γενικό σύνολο, ενώ σε τέταρτο έφτασε στο 53,3% και 50,1% αντίστοιχα.
Πίσω από τον αγώνα βρέθηκε το Pre Game με 17,7% στο δυναμικό κοινό, ενώ το «Κρίνο και Αγκάθι» κατέγραψε 8,5%. Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» σημείωσε 8,1%, το First Dates 7,4% και οι «Μπλε Ώρες» 5,5%.
Στο γενικό σύνολο, το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» σημείωσε 14,5% και το Pre Game 14,4%. Ακολούθησαν το «Κρίνο και Αγκάθι» με 13,6%, οι «Μπλε Ώρες» με 13,2% και το First Dates με 6,4%.
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Ελλάδα – Ολλανδία – 46%
Pre Game – 17,7%
Κρίνο και Αγκάθι – 8,5%
Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 8,1%
First Dates – 7,4%
Μπλε Ώρες – 5,5%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Ελλάδα – Ολλανδία – 42,4%
Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 14,5%
Pre Game – 14,4%
Κρίνο και Αγκάθι – 13,6%
Μπλε Ώρες – 13,2%
First Dates – 6,4%
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