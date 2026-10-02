«G.I. Joe»: Ο Bradley Cooper γίνεται ο νέος Duke στο reboot του franchise

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Ο Μπράντλεϊ Κούπερ (Bradley Cooper) θα υποδυθεί τον θρυλικό διοικητή Duke στη νέα ταινία «G.I. Joe» της Paramount, την οποία θα σκηνοθετήσει ο Ντάνι ΜακΜπράιντ (Danny McBride).

Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής και το υπόλοιπο καστ κρατιούνται ως επτασφράγιστο μυστικό, η Paramount υπόσχεται ότι το φιλμ θα προσφέρει μια φρέσκια ματιά στη δημοφιλή σειρά παιχνιδιών της Hasbro. Ο ΜακΜπράιντ συνυπογράφει επίσης το σενάριο με τους Τζεφ Φράντλεϊ (Jeff Fradley) και Τζον Καρσιέρι (John Carcieri).

Bradley Cooper will star as Duke in Paramount's “G.I. Joe” movie from Danny McBride.



Plot details and further casting remain under wraps, but Paramount promises the film will provide a fresh take on the iconic Hasbro toy line.https://t.co/jgX46XXkT0 pic.twitter.com/mE4SRvxOGJ — Variety (@Variety) October 1, 2026

Παράλληλα, το στούντιο επιβεβαίωσε ότι το «G.I. Joe» δεν θα συνδεθεί με το σύμπαν των «Transformers», ακυρώνοντας τις προσδοκίες για μια πιθανή συνάντησή τους, όπως είχε αφήσει να εννοηθεί το φινάλε του φιλμ «Transformers: Rise of the Beasts» (2023).

Ο 12 φορές υποψήφιος για Όσκαρ σταρ αυτή τη περίοδο βρίσκεται στο στάδιο της παραγωγής για το prequel της ταινίας «Ocean’s 11». Ο Κούπερ σκηνοθετεί το πρότζεκτ, ενώ παράλληλα πρωταγωνιστεί μαζί με τους Μάργκοτ Ρόμπι (Margot Robbie), Μόνικα Μπάρμπαρο (Monica Barbaro) και Βάγκνερ Μόουρα (Wagner Moura).

Σημειώνεται ότι τον χαρακτήρα του Duke είχε υποδυθεί ο Τσάνινγκ Τέιτουμ (Channing Tatum) στις ταινίες «G.I. Joe: Rise of Cobra» και «G.I. Joe: Retaliation», που κυκλοφόρησαν από την Paramount το 2009 και το 2013, αντίστοιχα.

Το επερχόμενο φιλμ αποτελεί το πρώτο μεγάλο σκηνοθετικό βήμα του ΜακΜπράιντ στον κινηματογράφο. Στο παρελθόν είχε αναλάβει τη σκηνοθεσία του πιλότου της κωμικής σειράς «The Righteous Gemstones» του HBO, καθώς και ορισμένων επεισοδίων του «Vice Principals».

Bradley Cooper to Star as Duke in 'G.I. Joe' Reboot From Danny McBride https://t.co/jgX46XWN3s October 1, 2026

Τη διεύθυνση παραγωγής έχουν οι Λορέντζο ντι Μποναβεντούρα (Lorenzo di Bonaventura), Μαρκ Βαχράντιαν (Mark Vahradian) και Ζεβ Φόρμαν (Zev Foreman) για λογαριασμό της Hasbro Entertainment.

Οι συμπρόεδροι της Paramount Pictures, Τζος Γκρίνσταϊν (Josh Greenstein) και Ντάνα Γκόλντμπεργκ (Dana Goldberg), σχεδιάζουν αρκετά ακόμη μεγάλα πρότζεκτ βασισμένα σε δημοφιλή franchises. Σύμφωνα με το Variety, στα σκαριά βρίσκεται το sequel της ταινίας «Days of Thunder» με πρωταγωνιστές τον Τομ Κρουζ (Tom Cruise) και την Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway). Παράλληλα, το στούντιο ετοιμάζει τη συνέχεια του «World War Z», μια νέα ταινία «Paranormal Activity», ένα νέο «Star Trek», το «Sonic the Hedgehog 4», καθώς και την κινηματογραφική μεταφορά του «Call of Duty».

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