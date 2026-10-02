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02.10.2026 09:47

Η Τζούλιαν Μουρ θα τιμηθεί για το σύνολο της καριέρας της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης

02.10.2026 09:47
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Με βραβείο συνολικής προσφοράς στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης θα τιμηθεί η Τζούλιαν Μουρ, προσθέτοντας ακόμη μία σημαντική διάκριση στην καριέρα της.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός θα παραλάβει το Lifetime Achievement Award στην 21η διοργάνωση του φεστιβάλ, που θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 25 Οκτωβρίου.

Η απονομή θα γίνει στο πλαίσιο της προβολής της νέας της ταινίας «The Debut», η οποία συμμετέχει στην ενότητα Grand Public του φεστιβάλ. Το βραβείο θα της απονείμει ο Τζέσι Άιζενμπεργκ, ο οποίος υπογράφει τη σκηνοθεσία και το σενάριο της μουσικής κωμωδίας της A24, είναι επίσης παραγωγός και συμπρωταγωνιστεί στην ταινία.

Η νέα αυτή τιμητική διάκριση έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη εντυπωσιακή συλλογή βραβείων, με τη Μουρ να έχει κερδίσει Όσκαρ, Χρυσή Σφαίρα και BAFTA για την ερμηνεία της ως γυναίκα που πάσχει από άνοια στο «Still Alice» του 2015, καθώς και Emmy το 2012 για τον ρόλο της Σάρα Πέιλιν στη μίνι σειρά «Game Change» του Τζέι Ρόουτς.

Τη ίδια στιγμή, αποτελεί τη μοναδική Αμερικανίδα ηθοποιό που έχει κερδίσει κορυφαίες διακρίσεις ερμηνείας και στα τρία μεγάλα ευρωπαϊκά κινηματογραφικά φεστιβάλ. Πρόκειται για το «Far From Heaven» το 2002 στη Βενετία, το «The Hours» το 2003 στο Βερολίνο και το «Maps to the Stars» το 2014 στις Κάννες.

Η μακρά κινηματογραφική της πορεία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ξεχωριστές ερμηνείες στο «Short Cuts» του Ρόμπερτ Άλτμαν το 1993, στα «Boogie Nights» και «Magnolia» του Πολ Τόμας Άντερσον, στα «Far From Heaven» και «May December» του Τοντ Χέινς, καθώς και στο «The Room Next Door» του Πέδρο Αλμοδόβαρ το 2024.

Στο «The Debut», που έκανε πρεμιέρα στο Telluride και θεωρείται ήδη ισχυρός υποψήφιος για τη φετινή σεζόν των βραβείων, η Μουρ υποδύεται μια συνεσταλμένη νοικοκυρά από το Νιου Τζέρσεϊ, η οποία παίρνει έναν μικρό ρόλο σε τοπική θεατρική παραγωγή που διευθύνει ένας αυταρχικός σκηνοθέτης, τον οποίο υποδύεται ο Πολ Τζιαμάτι.

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