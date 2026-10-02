Η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων για την περίεργη οσμή στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας: «Δεν διαπιστώθηκε διαρροή»

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Συναγερμός σήμανε για περίεργη οσμή στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς και κλιμάκιο της Ελληνικής Εταιρείας Διανομής Αερίων, Enaon, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει διαρροή αερίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων κατά τον πρώτο έλεγχο δεν διαπιστώθηκε διαρροή. Αναμένεται το πόρισμα για τον δεύτερο έλεγχο.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων

Στις 09:05 το πρωί, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Πάρης Χαρλαύτης, και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας & Διαγενεακής Αλληλεγγύης, Θωμάς Γεωργιάδης, ενημερώθηκαν τηλεφωνικά από τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την ύπαρξη έντονης οσμής στον χώρο.

Αμέσως ειδοποίησαν την Enaon, Ελληνική Εταιρεία Διανομής Αερίων, κλιμάκιο της οποίας έσπευσε στο σημείο και πραγματοποίησε τις προβλεπόμενες μετρήσεις.

Από τον πρώτο έλεγχο δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου. Παρά το αποτέλεσμα του αρχικού ελέγχου και για λόγους απόλυτης ασφάλειας, ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε άμεσα και σε δεύτερο έλεγχο, αποστέλλοντας συνεργείο, προκειμένου να πραγματοποιήσει νέα αυτοψία και μετρήσεις. Το σχετικό πόρισμα αναμένεται.

Το σύνολο του σχολικού συγκροτήματος έχει εκκενωθεί προληπτικά, συμπεριλαμβανομένων των Δημοτικών Σχολείων, των Γυμνασίων και των Λυκείων. Στο σημείο βρίσκονται από την πρώτη στιγμή οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι, κλιμάκια του Δήμου Αθηναίων, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Δημοτικής και της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι έλεγχοι συνεχίζονται έως ότου αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο κινδύνου.Ο Δήμος Αθηναίων βρίσκεται στο σημείο και θα παραμείνει μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι.

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