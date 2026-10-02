Λαύριο: «Θα σου λιώσω το κεφάλι» η απειλή του δράστη – Σε σοβαρή κατάσταση η 32χρονη και ο σύντροφός της (videos)

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Σοκάρει το νέο σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λαύριο, με έναν 32χρονο άνδρα να εισβάλλει στο σπίτι όπου διέμενε η πρώην σύντροφός του μαζί με τον νυν σύντροφό της και να τους επιτίθεται με μαχαίρι, μάλιστα, μπροστά στα δύο μικρά παιδιά τους.

Η 32χρονη γυναίκα και ο 33χρονος σύντροφός της είναι σε σοβαρή κατάσταση, ενώ η γυναίκα έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό. Ο 33χρονος νοσηλεύεται στο Ασκληπιείο Βούλας.

Ο δράστης γνώριζε καλά το σπίτι, καθώς στο παρελθόν έμενε εκεί μαζί με την πρώην σύντροφό του και τα δύο παιδιά τους, ηλικίας δύο και τριών ετών.

Ο 32χρονος φέρεται να είχε παρακολουθήσει τις κινήσεις της πρώην συντρόφου του και να βρισκόταν τις προηγούμενες ημέρες στην περιοχή.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, πήρε μια σκάλα, ανέβηκε σε μπαλκόνι του πρώτου ορόφου και έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι της μπαλκονόπορτας, καταφέρνοντας να εισβάλει στο σπίτι.

Στη συνέχεια, κρατώντας μαχαίρι, επιτέθηκε στην 32χρονη πρώην σύντροφό του και στον 33χρονο σύντροφό της.

Η γυναίκα τραυματίστηκε στον πνεύμονα και στην πλάτη, ενώ ο 33χρονος φέρεται να δέχθηκε χτυπήματα με το μαχαίρι στα πλευρά και στα γεννητικά όργανα.

Καθημερινός εφιάλτης για την 32χρονη: ««Θα σου λιώσω το κεφάλι»

Η 32χρονη είχε καταγγείλει τον πρώην σύντροφό της τουλάχιστον πέντε φορές μέσα στον τελευταίο χρόνο για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Ο 32χρονος φέρεται να είχε συλληφθεί συνολικά πέντε φορές για ενδοοικογενειακή απειλή, εξύβριση και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Μάλιστα, μόλις στις 3 Σεπτεμβρίου, είχε συλληφθεί ξανά μετά από καταγγελία της γυναίκας. Σύμφωνα με την απομαγνητοφώνηση, οι αστυνομικοί τότε φέρεται να τον είχαν εντοπίσει να κρατά ένα αιχμηρό αντικείμενο, συγκεκριμένα μαχαίρι κοπής μήκους 22 εκατοστών.

Παρά τη σύλληψή του, είχε αφεθεί ελεύθερος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 32χρονη είχε panic button.

Γείτονες της περιοχής περιέγρψαν στην ΕΡΤ μια κατάσταση έντασης που φέρεται να είχε διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Όπως αναφέρεται, τον τελευταίο χρόνο, πριν ο 32χρονος φύγει από το σπίτι, οι γείτονες άκουγαν συχνά φωνές και καβγάδες.

Υπάρχουν επίσης μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες ο άνδρας έβγαινε στο μπαλκόνι και απειλούσε την πρώην σύντροφό του, λέγοντάς της, μεταξύ άλλων, «θα σου λιώσω το κεφάλι».

Οι συγκεκριμένες αναφορές αποδίδονται σε μαρτυρίες και πληροφορίες και αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρχών, ενώ στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί και το ιστορικό των προηγούμενων καταγγελιών της γυναίκας και των συλλήψεων του 32χρονου.

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