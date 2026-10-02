Αρκαδία: Αγωνία για 50χρονο δημοτικό υπάλληλο, εξαφανίστηκε ενώ ήταν σε υπηρεσία – Στις έρευνες και η ΕΜΑΚ

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Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην Καρκαλού Γορτυνίας στην Αρκαδία για τον εντοπισμό 50χρονου υπαλλήλου του Δήμου τα ίχνη του οποίου χάθηκαν ενώ βρισκόταν σε υπηρεσία.

Η εξαφάνισή του σύμφωνα με την αστυνομία δηλώθηκε χθες το μεσημέρι στο ΑΤ Γορτυνίας. Ο 50χρονος εθεάθη τελευταία φορά γύρω στις 08.30 το πρωί.

Ο άνδρας εργαζόταν στην υπηρεσία καθαριότητας και συμμετείχε σε δρομολόγιο αποκομιδής απορριμμάτων.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, κατά τη διάρκεια του δρομολογίου απομακρύνθηκε από το απορριμματοφόρο και κατευθύνθηκε προς δασική έκταση, χωρίς να επιστρέψει.

Η εξαφάνισή του κινητοποίησε τις Αρχές και ξεκίνησαν άμεσα έρευνες στην ευρύτερη περιοχή της Καρκαλούς, προς τη Βυτίνα.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, εργαζόμενοι του Δήμου και κάτοικοι της περιοχής.

Στις έρευνες έχει κληθεί να συνδράμει και η 6η ΕΜΑΚ, με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, καθώς μεγάλο μέρος της επιχείρησης πραγματοποιείται σε δασώδη και δύσβατα σημεία.

Οι έρευνες συνεχίζονται χωρίς, μέχρι στιγμής, να έχει γίνει γνωστό κάποιο στοιχείο που να οδηγεί στον 50χρονο.

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