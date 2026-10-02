search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.10.2026 11:41
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.10.2026 09:55

Αρκαδία: Αγωνία για 50χρονο δημοτικό υπάλληλο, εξαφανίστηκε ενώ ήταν σε υπηρεσία – Στις έρευνες και η ΕΜΑΚ

02.10.2026 09:55
emak_1605_1460-820_NEW
φωτογραφία αρχείου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην Καρκαλού Γορτυνίας στην Αρκαδία για τον εντοπισμό 50χρονου υπαλλήλου του Δήμου τα ίχνη του οποίου χάθηκαν ενώ βρισκόταν σε υπηρεσία.

Η εξαφάνισή του σύμφωνα με την αστυνομία δηλώθηκε χθες το μεσημέρι στο ΑΤ Γορτυνίας. Ο 50χρονος εθεάθη τελευταία φορά γύρω στις 08.30 το πρωί.

Ο άνδρας εργαζόταν στην υπηρεσία καθαριότητας και συμμετείχε σε δρομολόγιο αποκομιδής απορριμμάτων.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, κατά τη διάρκεια του δρομολογίου απομακρύνθηκε από το απορριμματοφόρο και κατευθύνθηκε προς δασική έκταση, χωρίς να επιστρέψει.

Η εξαφάνισή του κινητοποίησε τις Αρχές και ξεκίνησαν άμεσα έρευνες στην ευρύτερη περιοχή της Καρκαλούς, προς τη Βυτίνα.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, εργαζόμενοι του Δήμου και κάτοικοι της περιοχής.

Στις έρευνες έχει κληθεί να συνδράμει και η 6η ΕΜΑΚ, με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, καθώς μεγάλο μέρος της επιχείρησης πραγματοποιείται σε δασώδη και δύσβατα σημεία.

Οι έρευνες συνεχίζονται χωρίς, μέχρι στιγμής, να έχει γίνει γνωστό κάποιο στοιχείο που να οδηγεί στον 50χρονο.

Διαβάστε επίσης:

Αποτέφρωση: Η Ελλάδα αφήνει πίσω της τα νεκροταφεία – Οι αριθμοί που αλλάζουν τα δεδομένα

Θεσσαλονίκη: 18χρονος μπήκε παράνομα στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης – «Έγραψε» συνταγή για οπιούχο

Επιχείρηση αεροδιακομιδής πέντε μαθητών από τον Όλυμπο – Αισθάνθηκαν αδιαθεσία κατά τη διάρκεια εκδρομής

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
OPEL_MOKKA_GSE_023
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Δοκιμή Opel Mokka GSE: Άξιος συνεχιστής

ekav_asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο Κατερίνης οι έξι μαθητές που ένιωσαν αδιαθεσία κατά τη διάρκεια εκδρομής στον Όλυμπο

VISSI_00
ΜΟΥΣΙΚΗ

Άννα Βίσση: Η συναυλία θριάμβευσε, αλλά οικονομικά… απέτυχε – Η ζημιά του ενός εκατομμυρίου και το πανάκριβο matrix (Photos)

tsipras new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τι έκανε ο Τσίπρας στο Άγιο Όρος

lazaridis-new
LIFESTYLE

Μπάμπης Λαζαρίδης: «Όταν χάνεις τόσο μικρός τον πατέρα σου, μαθαίνεις να μεγαλώνεις χωρίς αυτόν» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
papakonstantinou – georgiou
ΜΟΥΣΙΚΗ

Βασίλης Παπακωνσταντίνου - Marian Georgiou: Το «Να κοιμηθούμε αγκαλιά» έγινε ελληνοϊταλικό electropop ντουέτο

Rififi
MEDIA

Ανέβασε κι άλλο τον πήχη τηλεθέασης το «Ριφιφί» στο φινάλε του την Τετάρτη (30/9)

good-job-nicky-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Good Job Nicky: Συγκίνησε ερμηνεύοντας το «Ποτέ Ποτέ» του Μαζωνάκη - Το τραγούδι έχει γράψει ο Γιάννης Πάριος (Video)

ios
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ίος: Με τις ευλογίες του ΚΑΣ και της Μενδώνη το πεντάστερο σε αρχαιολογικό χώρο στο Μαγγανάρι

trump-mikrofona
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Γαλλία και Γερμανία: Απελευθερώστε τα αποθέματα ντίζελ αλλιώς θα απαγορεύσω τις εξαγωγές από τις ΗΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.10.2026 11:41
OPEL_MOKKA_GSE_023
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Δοκιμή Opel Mokka GSE: Άξιος συνεχιστής

ekav_asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο Κατερίνης οι έξι μαθητές που ένιωσαν αδιαθεσία κατά τη διάρκεια εκδρομής στον Όλυμπο

VISSI_00
ΜΟΥΣΙΚΗ

Άννα Βίσση: Η συναυλία θριάμβευσε, αλλά οικονομικά… απέτυχε – Η ζημιά του ενός εκατομμυρίου και το πανάκριβο matrix (Photos)

1 / 3