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02.10.2026 10:50

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα – Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν (video)

02.10.2026 10:50
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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το Σαββατοκύριακο (3-4/10) στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, αλλά και της διεξαγωγής του Greece Race for the Cure 2026

Αύριο, Σάββατο (3/10), πραγματοποιείται ο εορτασμός του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, με επίκεντρο τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη, στην οδό Σκουφά, στο Κολωνάκι. Για τον λόγο αυτό, από νωρίς το πρωί θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τον ναό.

Οι ρυθμίσεις θα ξεκινήσουν στις 6 το πρωί και θα διαρκέσουν έως την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι.

Οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα αφορούν, μεταξύ άλλων, την οδό Σκουφά, την οδό Λυκαβηττού και την πλατεία Κολωνακίου (πλατεία Φιλικής Εταιρείας), καθώς και τους δρόμους περιμετρικά του ναού.

Μεγαλύτερης έκτασης θα είναι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή (4/10), λόγω της διεξαγωγής του Greece Race for the Cure 2026.

Η διοργάνωση περιλαμβάνει αγώνα δρόμου 5 χιλιομέτρων και περίπατο 2 χιλιομέτρων, ενώ οι συμμετοχές έχουν ήδη εξαντληθεί. Έτσι, χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται να βρεθούν στους δρόμους της Αθήνας για τη διοργάνωση, η οποία πραγματοποιείται για καλό σκοπό.

Η εκκίνηση θα δοθεί από το Πεδίον του Άρεως, στην περιοχή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, και η διαδρομή θα κινηθεί μέσω της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, της Πατησίων, της Ακαδημίας και της Αμερικής, πριν οι συμμετέχοντες επιστρέψουν προς την περιοχή του Πεδίου του Άρεως για τον τερματισμό.

Οι δρόμοι που περιλαμβάνονται στη διαδρομή θα παραμείνουν αποκλεισμένοι από τις πρωινές ώρες έως και νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής. Για τον λόγο αυτό, όσοι πρόκειται να μετακινηθούν προς το κέντρο της Αθήνας το πρωί της Κυριακής καλούνται να έχουν υπόψη τους τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές.

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