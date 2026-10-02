Watergate: 53 χρόνια μετά Οι ΗΠΑ ψάχνουν αν ο Νίξον… «αδικήθηκε» – Οι… αναλογίες με την πορεία του Τραμπ

Takeaways by to pontiki AI Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης επανεξετάζει καταγγελίες για πιθανές παρατυπίες της ειδικής εισαγγελικής ομάδας που διερεύνησε το σκάνδαλο Watergate πριν από πέντε δεκαετίες.

Ο πρώην συνεργάτης του Ρίτσαρντ Νίξον, Τζεφ Σέπαρντ, παρουσίασε στο Γραφείο Επαγγελματικής Ευθύνης του υπουργείου τη θεωρία του σχετικά με μεροληπτική δράση των εισαγγελέων κατά της τότε κυβέρνησης.

Ο Σέπαρντ υποστήριξε ότι οι εισαγγελείς Άρτσιμπαλντ Κοξ και Λίον Τζαβόρσκι παραβίασαν τα δικαιώματα των κατηγορουμένων, πραγματοποιώντας μυστικές συναντήσεις με δικαστές και αποκρύπτοντας στοιχεία από την υπεράσπιση.

Αξιωματούχοι του υπουργείου Δικαιοσύνης διευκρίνισαν ότι η παρουσίαση των θέσεων του Σέπαρντ δεν συνιστά επίσημη έρευνα, αν και η διαδικασία επανεξέτασης παραμένει σε προκαταρκτικό στάδιο.

Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται εν μέσω αυξημένου ενδιαφέροντος από την τωρινή κυβέρνηση και στελέχη των Ρεπουμπλικανών για την πολιτική κληρονομιά του Νίξον και τους παραλληλισμούς με δικαστικές υποθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

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Περίπου μισό αιώνα μετά το σκάνδαλο Watergate που οδήγησε στην παραίτηση του Ρίτσαρντ Νίξον, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Τραμπ επανεξετάζει… συμπτωματικά καταγγελίες για τη δράση της ειδικής εισαγγελίας που χειρίστηκε την υπόθεση.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης εξετάζει κατά πόσο η ειδική εισαγγελική ομάδα που ερεύνησε τη διάρρηξη στο Watergate υπέπεσε σε παρατυπίες, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση, όπως αναφέρει η Wall Street Journal.

Η προκαταρκτική επανεξέταση πραγματοποιείται περισσότερα από 50 χρόνια μετά το πολιτικό σκάνδαλο που οδήγησε τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο Ρίτσαρντ Νίξον σε παραίτηση, τον Αύγουστο του 1974.

Η παρουσίαση στο υπουργείο Δικαιοσύνης

Ο Τζεφ Σέπαρντ, πρώην συνεργάτης του Νίξον και ιστορικός του Watergate με αναθεωρητική προσέγγιση, πραγματοποίησε πρόσφατα δίωρη παρουσίαση στην έδρα του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ο Σέπαρντ παρουσίασε τη θεωρία του ότι το λεγόμενο «βαθύ κράτος» συνέβαλε στην πτώση του Νίξον. Η παρουσίαση των 78 σελίδων είχε τίτλο «Το Γουότεργκεϊτ ως εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης» («Watergate As Lawfare»).

Τον περασμένο μήνα, ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου τον κάλεσε να παρουσιάσει τις θέσεις του στο Γραφείο Επαγγελματικής Ευθύνης (Office of Professional Responsibility – OPR), τον εσωτερικό ελεγκτικό μηχανισμό που διερευνά καταγγελίες για παραπτώματα.

Το ίδιο το OPR δημιουργήθηκε μετά το Watergate, στο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούσαν στην προστασία των ποινικών ερευνών από την επιρροή του Λευκού Οίκου.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε απορρίψει το αίτημα

Το 2022, επί κυβέρνησης Τζο Μπάιντεν, το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε απορρίψει αίτημα του Σέπαρντ για έρευνα, επικαλούμενο το μεγάλο χρονικό διάστημα που είχε περάσει από τα γεγονότα.

Οι σημερινοί αξιωματούχοι, ωστόσο, θέλησαν να ακούσουν τις θέσεις του. Η διαδικασία παραμένει προκαταρκτική και δεν είναι σαφές αν θα οδηγήσει σε πλήρη έρευνα.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης διευκρίνισε ότι ο Σέπαρντ προσκλήθηκε λόγω της εξειδίκευσης και της ερευνητικής δουλειάς του γύρω από το Watergate, αλλά τόνισε ότι η παρουσίασή του «δεν συνιστά έρευνα».

Τι υποστηρίζει ο Σέπαρντ

Κατά την παρουσίασή του, ο Σέπαρντ έδειξε σε αξιωματούχους εσωτερικά έγγραφα της ειδικής εισαγγελικής ομάδας του Watergate.

Επικεφαλής της ομάδας ήταν αρχικά ο ειδικός εισαγγελέας Άρτσιμπαλντ Κοξ. Μετά την εντολή του Νίξον για την αποπομπή του, στο επεισόδιο που έμεινε γνωστό ως «Σφαγή του Σαββατόβραδου», την έρευνα ανέλαβε ο Λίον Τζαβόρσκι.

Ο Σέπαρντ υποστηρίζει ότι οι Κοξ και Τζαβόρσκι παραβίασαν τα δικαιώματα των κατηγορουμένων σε δίκαιη διαδικασία:

πραγματοποιώντας μυστικές συναντήσεις με δικαστές που επέβλεπαν τις δίκες,

αποκρύπτοντας στοιχεία από την υπεράσπιση.

O Άρτσιμπαλντ Κοξ

O Λίον Τζαβόρσκι

Ο ίδιος έχει παρουσιάσει σειρά πρωτογενών εγγράφων τα οποία, κατά την άποψή του, δείχνουν ότι ο Νίξον και συνεργάτες του δεν αντιμετωπίστηκαν με δίκαιο τρόπο.

Το Watergate και η παραίτηση Νίξον

Το σκάνδαλο ξεκίνησε από την αποτυχημένη διάρρηξη του 1972 στα γραφεία της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών, στο συγκρότημα Watergate της Ουάσιγκτον.

Η υπόθεση συνδέθηκε με ευρύτερο σχέδιο της προεκλογικής εκστρατείας επανεκλογής του Νίξον, το οποίο περιλάμβανε πολιτικό σαμποτάζ, παρακολουθήσεις και παράνομες χρηματοδοτήσεις.

Οι ενέργειες αυτές και η προσπάθεια συγκάλυψής τους οδήγησαν τελικά τον Νίξον στην παραίτηση τον Αύγουστο του 1974.

Η κυρίαρχη ιστορική προσέγγιση θεωρεί εδώ και δεκαετίες ότι το Watergate προκάλεσε πραγματική συνταγματική κρίση και ότι οι ενέργειες του ίδιου του Νίξον ήταν εκείνες που οδήγησαν στην κατάρρευση της προεδρίας του και σε μεταρρυθμίσεις που περιόρισαν σημαντικά την εκτελεστική εξουσία.

Το νέο… ενδιαφέρον των Ρεπουμπλικανών για την… πολιτική κληρονομιά Νίξον

Η επανεξέταση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένου ενδιαφέροντος για την πολιτική κληρονομιά του Νίξον στους Ρεπουμπλικανούς, αρκετοί από τους οποίους βλέπουν αναλογίες με την πολιτική πορεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Το καλοκαίρι, μιλώντας στην Προεδρική Βιβλιοθήκη Νίξον στη Γιόρμπα Λίντα της Καλιφόρνιας, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς συνέδεσε ευθέως τις δύο περιπτώσεις.

Υποστήριξε ότι υπάρχουν παραλληλισμοί ανάμεσα στον τρόπο με τον οποίο, κατά την άποψή του, θεσμοί του κράτους αντιμετώπισαν τον Νίξον και στις έρευνες που στράφηκαν κατά του Τραμπ κατά την πρώτη προεδρική θητεία του.

Ο Τραμπ έχει επίσης ρωτήσει επανειλημμένα πρώην συνεργάτες του Νίξον γιατί εκείνος επέλεξε να παραιτηθεί αντί να συνεχίσει τη σύγκρουση.

Παράλληλα, η σημερινή αμερικανική κυβέρνηση έχει κινηθεί για την ανατροπή ορισμένων μεταρρυθμίσεων που θεσπίστηκαν μετά το Watergate, αμφισβητώντας μεταξύ άλλων περιορισμούς στην προεδρική εξουσία για την απομάκρυνση γενικών επιθεωρητών και μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων.

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