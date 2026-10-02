Νότια Καρολίνα: Πυκνή ομίχλη προκάλεσε καραμπόλα τουλάχιστον 60 οχημάτων

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
«Έμφραγμα» συνέβη σε σημαντικό αυτοκινητόδρομο της Νότιας Καρολίνας των ΗΠΑ προκάλεσε καραμπόλα στην οποία ενεπλάκησαν 15 νταλίκες και τουλάχιστον 50 επιβατικά αυτοκίνητα.
Η αλυσιδωτή σύγκρουση των δεκάδων οχημάτων είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Η Πυροσβεστική υπηρεσία χρειάστηκε να επέμβει για να απεγκλωβίσει τέσσερα άτομα.
Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν δεκάδες οχήματα, νταλίκες, φορτηγά και επιβατικά αυτοκίνητα, να βρίσκονται ακινητοποιημένα μετά τη σύγκρουση σε μια γέφυρα πάνω από τη λίμνη Μάριον, η οποία συνδέει τις κομητείες Κλάρεντον και Όραντζμπεργκ.
Αρχικά, και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου είχαν κλείσει, και δόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία αρκετές ώρες αργότερα, έπειτα από τις ενέργειες της τροχαίας, του υπουργείου Μεταφορών και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αιτία για την πρωτοφανή καραμπόλα φαίνεται να ήταν η πυκνή ομίχλη που επικρατούσε στην περιοχή, με τις Αρχές να έχουν απευθύνει συστάσεις και προειδοποιήσεις στους πολίτες νωρίτερα να είναι προσεκτικοί.
Διαβάστε επίσης
Ο Χέγκσεθ κατηγορεί τα αμερικανικά ΜΜΕ ότι κάνουν τα αντίστοιχα Ιρανικά «να φαίνονται λογικά» – Χαρακτήρισε «προδότες» δημοσιογράφους
Η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης αναλαμβάνει την υπόθεση του ομαδικού βιασμού φοιτήτριας στο πανεπιστήμιο Κορνέλ
Christa Pike: Βοηθούσε τους εκτελεστές της να βρουν φλέβα, την τρύπησαν με επτά βελόνες – Σε κρίσιμη κατάσταση μετά το φιάσκο, θυέλλα αντιδράσεων
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.