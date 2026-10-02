Νότια Καρολίνα: Πυκνή ομίχλη προκάλεσε καραμπόλα τουλάχιστον 60 οχημάτων

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«Έμφραγμα» συνέβη σε σημαντικό αυτοκινητόδρομο της Νότιας Καρολίνας των ΗΠΑ προκάλεσε καραμπόλα στην οποία ενεπλάκησαν 15 νταλίκες και τουλάχιστον 50 επιβατικά αυτοκίνητα.

A large pileup on the interstate over Lake Marion in South Carolina on Thursday backed up traffic for hours as crews worked to clear the bridge. Local officials say dozens of people were taken to hospitals and at least one vehicle caught fire. No deaths have been reported. pic.twitter.com/ldQ7UKjRf0 October 1, 2026

Η αλυσιδωτή σύγκρουση των δεκάδων οχημάτων είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Η Πυροσβεστική υπηρεσία χρειάστηκε να επέμβει για να απεγκλωβίσει τέσσερα άτομα.

I-95 Remains Closed in Both Directions After 40-Vehicle Crash 🚨



Both directions of I-95 are closed near mile marker 100 in Clarendon County after a crash involving about 40 vehicles and four tractor-trailers. At least one person was trapped, but no fatalities have been… — Citizen (@CitizenApp) October 1, 2026

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν δεκάδες οχήματα, νταλίκες, φορτηγά και επιβατικά αυτοκίνητα, να βρίσκονται ακινητοποιημένα μετά τη σύγκρουση σε μια γέφυρα πάνω από τη λίμνη Μάριον, η οποία συνδέει τις κομητείες Κλάρεντον και Όραντζμπεργκ.

Αρχικά, και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου είχαν κλείσει, και δόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία αρκετές ώρες αργότερα, έπειτα από τις ενέργειες της τροχαίας, του υπουργείου Μεταφορών και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αιτία για την πρωτοφανή καραμπόλα φαίνεται να ήταν η πυκνή ομίχλη που επικρατούσε στην περιοχή, με τις Αρχές να έχουν απευθύνει συστάσεις και προειδοποιήσεις στους πολίτες νωρίτερα να είναι προσεκτικοί.

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