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02.10.2026 10:37

Νότια Καρολίνα: Πυκνή ομίχλη προκάλεσε καραμπόλα τουλάχιστον 60 οχημάτων

02.10.2026 10:37
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«Έμφραγμα» συνέβη σε σημαντικό αυτοκινητόδρομο της Νότιας Καρολίνας των ΗΠΑ προκάλεσε καραμπόλα στην οποία ενεπλάκησαν 15 νταλίκες και τουλάχιστον 50 επιβατικά αυτοκίνητα.

Η αλυσιδωτή σύγκρουση των δεκάδων οχημάτων είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Η Πυροσβεστική υπηρεσία χρειάστηκε να επέμβει για να απεγκλωβίσει τέσσερα άτομα.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν δεκάδες οχήματα, νταλίκες, φορτηγά και επιβατικά αυτοκίνητα, να βρίσκονται ακινητοποιημένα μετά τη σύγκρουση σε μια γέφυρα πάνω από τη λίμνη Μάριον, η οποία συνδέει τις κομητείες Κλάρεντον και Όραντζμπεργκ.

Αρχικά, και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου είχαν κλείσει, και δόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία αρκετές ώρες αργότερα, έπειτα από τις ενέργειες της τροχαίας, του υπουργείου Μεταφορών και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αιτία για την πρωτοφανή καραμπόλα φαίνεται να ήταν η πυκνή ομίχλη που επικρατούσε στην περιοχή, με τις Αρχές να έχουν απευθύνει συστάσεις και προειδοποιήσεις στους πολίτες νωρίτερα να είναι προσεκτικοί.

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