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02.10.2026 11:26

Μπάμπης Λαζαρίδης: «Όταν χάνεις τόσο μικρός τον πατέρα σου, μαθαίνεις να μεγαλώνεις χωρίς αυτόν» (Video)

02.10.2026 11:26
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Στο πλατό της εκπομπής «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» βρέθηκε ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη, Μπάμπης Λαζαρίδης, λίγες μέρες μετά την εμφάνισή του στις auditions του GNTM.

Μεταξύ άλλων, το νεαρό μοντέλο αναφέρθηκε στην απώλεια του πατέρα του όταν ο ίδιος ήταν τριών ετών, επισημαίνοντας ότι οι καθώς οι μνήμες με τον πατέρα του είναι ελάχιστες, έχει μάθει να ζει χωρίς εκείνουν. Τόνισε δε, ότι η μητέρα του είναι δίπλα του και τον στηρίζει σε κάθε του βήμα.

«Ήμουν τριών ετών όταν έφυγε ο πατέρας μου. Εντάξει, όταν είσαι τόσο μικρός και τον χάνεις, μαθαίνεις να μεγαλώνεις χωρίς αυτόν. Δηλαδή ποτέ δεν ένιωσα πολύ την απουσία. Από τη μαμά μου, όσο μεγάλωνα, μάθαινα περισσότερα πράγματα. Μνήμες από τον πατέρα μου έχω μια – δυο. Θυμάμαι να με μαλώνει μια φορά. Η μαμά μου είναι πάντα δίπλα μου στα όνειρα μου. Ήθελε να έρθει κιόλας στην οντισιόν για το GNTM αλλά της είπα όχι, γιατί ήθελα να πάω μόνος μου. Ήθελα να μπω με την αξία μου μέσα. Ένιωθα ότι, αν ερχόταν και η μητέρα μου, θα της έλεγαν να μπει και στο πλατό και δεν το ήθελα» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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