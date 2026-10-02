search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.10.2026 13:53
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.10.2026 12:23

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο – Τριήμερο με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολύ θυελλώδεις ανέμους – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

02.10.2026 12:23
kairos_0210_1920-1080_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα Παρασκευή και έως το μεσημέρι της Κυριακής (4/10) στο νότιο Αιγαίο, καθώς και τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο σήμερα Παρασκευή έως το απόγευμα του Σαββάτου, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ.

Αναλυτικά η επικαιροποίηση του 6/2026 έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων:

«Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα Παρασκευή (02-10-2026) και έως το μεσημέρι της Κυριακής (04-10-2026) στο νότιο Αιγαίο, καθώς και τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο σήμερα Παρασκευή (2-10-2026) έως το απόγευμα του Σαββάτου (03-10-2026)

Πιο συγκεκριμένα:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Κρήτη από αργά το απόγευμα σήμερα Παρασκευή και κυρίως το Σάββατο. Από το βράδυ του Σαββάτου προβλέπεται σταδιακή εξασθένηση των φαινόμενων.

β) Στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι του Σαββάτου και έως το μεσημέρι της Κυριακής.

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Παρασκευή και έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 12 ώρες.

Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη».

Διαβάστε επίσης:

Εξαρθρώθηκε σπείρα σεσημασμένων «αναρριχητών» για 34 διαρρήξεις σε Θεσσαλονίκη, Ημαθία, Πιερία και Χαλκιδική – Είχαν… 88 δικογραφίες σε βάρος τους

Έντονη βροχόπτωση στην Κάρπαθο: Κλειστός ο δρόμος Σπόα – Όλυμπος λόγω κατολισθήσεων

Στο νοσοκομείο Κατερίνης οι έξι μαθητές που ένιωσαν αδιαθεσία κατά τη διάρκεια εκδρομής στον Όλυμπο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lee_zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Έξαλλη η Σεούλ με το Κίεβο, λόγω αποκάλυψης Ζελένσκι ότι βορειοκορεάτες αιχμάλωτοι εστάλησαν στη Νότια Κορέα

ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Γκράβα: Εκκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα – Φόβοι για διαρροή αερίου

cronos_0210_1920-1080_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Conrad Lant: Πέθανε ο Cronos των Venom σε ηλικία 63 ετών

allwyn_adv
ADVERTORIAL

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου σε motorsport διάθεση στο Allwyn Game Time

sanchez
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Η Βουλή ψηφίζει την πρόταση Σάντσεθ για το στεγαστικό – Σκέψεις για πρόωρες εκλογές αν απορριφθεί

Δείτε όλες τις ειδήσεις
papakonstantinou – georgiou
ΜΟΥΣΙΚΗ

Βασίλης Παπακωνσταντίνου - Marian Georgiou: Το «Να κοιμηθούμε αγκαλιά» έγινε ελληνοϊταλικό electropop ντουέτο

apotefrosi
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτέφρωση: Η Ελλάδα αφήνει πίσω της τα νεκροταφεία – Οι αριθμοί που αλλάζουν τα δεδομένα

Rififi
MEDIA

Ανέβασε κι άλλο τον πήχη τηλεθέασης το «Ριφιφί» στο φινάλε του την Τετάρτη (30/9)

good-job-nicky-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Good Job Nicky: Συγκίνησε ερμηνεύοντας το «Ποτέ Ποτέ» του Μαζωνάκη - Το τραγούδι έχει γράψει ο Γιάννης Πάριος (Video)

spor-new
MEDIA

ΣΠΟΡ FM TV: Σε πιλοτική λειτουργία από αύριο - Αρχικά  με δύο κανάλια, μέσω Web σε πρώτη φάση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.10.2026 13:51
lee_zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Έξαλλη η Σεούλ με το Κίεβο, λόγω αποκάλυψης Ζελένσκι ότι βορειοκορεάτες αιχμάλωτοι εστάλησαν στη Νότια Κορέα

ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Γκράβα: Εκκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα – Φόβοι για διαρροή αερίου

cronos_0210_1920-1080_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Conrad Lant: Πέθανε ο Cronos των Venom σε ηλικία 63 ετών

1 / 3