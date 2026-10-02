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02.10.2026 11:31

Στο νοσοκομείο Κατερίνης οι έξι μαθητές που ένιωσαν αδιαθεσία κατά τη διάρκεια εκδρομής στον Όλυμπο

02.10.2026 11:31
ekav_asthenoforo
αρχείου Eurokinissi

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Στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης μεταφέρθηκαν έξι μαθητές ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι αισθάνθηκαν αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα του Ολύμπου, σε υψόμετρο άνω των 1.900 μέτρων, στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής.

Οι 17χρονοι μεταφέρθηκαν το πρωί με ελικόπτερο που διέθεσε το ΓΕΕΘΑ στο ελικοδρόμιο της 24ης Ταξιαρχίας Λιτοχώρου και από εκεί με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Κατερίνης.

Κινητοποιήθηκαν, επίσης, επτά πυροσβέστες από την 2η ΕΜΑΚ και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου, που προσέγγισαν τους μαθητές στο καταφύγιο. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μαθητές Λυκείου εμφάνισαν παθολογικά συμπτώματα μετά την κατανάλωση φαγητού.

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