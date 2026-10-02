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02.10.2026 12:28

Παρουσίαση του βιβλίου «ΙΧΩΡ – Το Αίμα των Θεών», του Γιώργου Δούκα στο Μουσείο Ακρόπολης

02.10.2026 12:28
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Οι Εκδόσεις Παπαζήση και ο συγγραφέας Γιώργος Δούκας σας προσκαλούν στην επίσημη παρουσίαση του νέου του βιβλίου μυθοπλασίας με τίτλο «ΙΧΩΡ – Το Αίμα των Θεών».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 18:00, στο Μουσείο Ακρόπολης, στο Αμφιθέατρο «Δημήτριος Παντερμαλής»
(Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Αθήνα).

Χαιρετισμό θα απευθύνει η Πρόεδρος Κρητών Αττικής, Ρένα Βασιλάκη.

Για το βιβλίο και τον συγγραφέα θα μιλήσουν οι:

  • Κατερίνα Μάρκου, Διευθύντρια των Εκδόσεων Παπαζήση
  • Φωτεινή Τομαή, Αρχαιολόγος – Συγγραφέας, Πρέσβης ε.τ.

Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσουν οι ηθοποιοί:

  • Μαρία Τζομπανάκη
  • Γιώργος Γεροντιδάκης
  • Βασίλης Μπισμπίκης

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Ανδρέας Ροδίτης.

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Όταν μια ιερή δύναμη χύνεται στη γη, η ισορροπία διαταράσσεται. Η οργή γεννά εκδίκηση και ένα ολόκληρο βασίλειο βρίσκεται στο στόχαστρο.

Ένας ισχυρός ηγεμόνας αρνείται να ακούσει την προειδοποίηση μιας ιέρειας με προφητικό χάρισμα. Εκείνη βλέπει την καταστροφή να έρχεται από τη θάλασσα — όμως φιμώνεται και φυλακίζεται.

Κι όμως, η μάχη δεν έχει τελειώσει…

Σε έναν κόσμο όπου η εξουσία συγκρούεται με τη μοίρα και ο άνθρωπος δοκιμάζει τα όριά του απέναντι στο αόρατο, κάποιος τολμά να αμφισβητήσει ακόμη και τον ίδιο τον χρόνο.

Ένα συναρπαστικό ταξίδι που αποκαλύπτει τα μυστικά των Θεών μέσα από τη γραφή του Γιώργου Δούκα.

Όπως σημειώνει ο συγγραφέας

«Η ανάγκη μου να γράψω το Ιχώρ γεννήθηκε από την επιθυμία να πλησιάσω το άπιαστο και το θεϊκό μέσα από τη μυθολογία που αγάπησα σαν παιδί. Με τρυφερότητα και φαντασία, ταξίδεψα πίσω στον χρόνο για να αφηγηθώ μια διαφορετική ιστορία για τη γέννηση του κόσμου και των θεών. Μέσα από την Αέναη Ιέρεια και το μυστήριο του Ιχώρ, προσπάθησα να δώσω ζωή σε έναν φανταστικό κόσμο που κουβαλά μνήμη, ποίηση και σεβασμό στην αρχαία κληρονομιά της Κρήτης.»

Λίγα λόγια για τον Γιώργο Δούκα

Ο Γιώργος Δούκας γεννήθηκε το 1974 στη Λάρνακα και ζει στην Αθήνα.

Έχει διαγράψει πολυετή πορεία στη μουσική με πέντε προσωπικά άλμπουμ και έχει γράψει θεατρικά έργα και παιδικά βιβλία.

Το 2024 κυκλοφόρησε το πρώτο του μυθιστόρημα «Με το παράξενο όνομα Κοραμά», ενώ το 2026 εξέδωσε το συλλεκτικό λεύκωμα «Στον Πατρινό ρυθμό» υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.

Περισσότερες πληροφορίες για τον συγγραφέα και την εργογραφία του:
https://www.georgedoukas.com/

Πληροφορίες Εκδήλωσης

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