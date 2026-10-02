Πετρέλαιο: Κάτω από τα 100 δολάρια το Brent – Αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Πτώση άνω του 3% καταγράφει το μεσημέρι της Παρασκευής (2/10) η τιμή του Brent, υποχωρώντας κοντά στα 99 δολάρια το βαρέλι.

Την ίδια ώρα, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εξετάζουν την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν το αυξανόμενο κόστος των καυσίμων.

Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρεται να εξετάζουν γαλλική πρόταση για την αξιοποίηση αποθεμάτων αργού πετρελαίου και καυσίμων, καθώς εντείνονται οι πιέσεις από την Ουάσινγκτον για την αντιμετώπιση των ελλείψεων ντίζελ και την αποτροπή πιθανών περιορισμών στις αμερικανικές εξαγωγές καυσίμων.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ κάλεσε τους Ευρωπαίους εταίρους να συμβάλουν στη σταθεροποίηση της προσφοράς, η οποία έχει διαταραχθεί από την αναταραχή στον Περσικό Κόλπο, αλλά και από τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές εγκαταστάσεις διύλισης.

Η εξέλιξη έρχεται καθώς η αγορά πετρελαίου εμφανίζει ενδείξεις βελτίωσης στο σκέλος της προσφοράς. Οι ροές αργού από τη Μέση Ανατολή έχουν πλησιάσει τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο, περιορίζοντας μέρος των ανησυχιών για την παγκόσμια διαθεσιμότητα πετρελαίου.

Ωστόσο, η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή, καθώς η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη εξακολουθούν να απέχουν από μια σταθερή συμφωνία που θα επέτρεπε την πλήρη επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, ενός από τους σημαντικότερους διαύλους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Παράλληλα, οι κίνδυνοι για τη ναυσιπλοΐα παραμένουν αυξημένοι, μετά τις αναφορές για επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια. Η εξέλιξη αυτή διατηρεί στο επίκεντρο της αγοράς τον κίνδυνο νέων διαταραχών στις θαλάσσιες μεταφορές και στις ροές ενέργειας από τον Περσικό Κόλπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ΗΠΑ έχουν επίσης ενισχύσει την αεράμυνα που προστατεύει ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, σε μια ένδειξη ότι η Ουάσινγκτον προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης των κινδύνων στην περιοχή.

Κάλεσμα Μακρον σε G7 για συντονισμένες ενέργειες

Από την πλευρά του, ο Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε τις χώρες της Ομάδας των 7 (G7) «να ενεργήσουν κατά συντονισμένο τρόπο, χωρίς περιορισμούς στις εξαγωγές» για την επίτευξη της μείωσης των τιμών των καυσίμων.

«Ο Πρόεδρος τόνισε ότι είναι προς το συμφέρον των χωρών της G7 να ενεργήσουν κατά συντονισμένο τρόπο, χωρίς περιορισμούς στις εξαγωγές» έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στους προέδρους της Γαλλίας και των ΗΠΑ.

Ο Εμανουέλ Μακρόν είχε επίσης συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ και «προτίθεται να οργανώσει το συντομότερο δυνατόν τηλεδιάσκεψη των ηγετών της G7 για να διασφαλίσει τον συντονισμό των μέτρων που θα ληφθούν», επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Μεγάρου των Ηλυσίων.

Ο ευρωπαίος επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση συζητά με όλα τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας και όχι μόνο με τις Ηνωμένες Πολιτείες ένα εύλογο χρονικό σημείο για την αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ.

«Είναι μία από τις επιλογές που έχουμε, την έχουμε χρησιμοποιήσει και είναι πιθανόν ότι θα την χρησιμοποιήσουμε και πάλι», δήλωσε ο ευρωπαίος επίτροπος στο Euronews.

Διαβάστε επίσης:

Eurostat: «Έκρηξη» του πληθωρισμού στην Ελλάδα – Στο 5,1% τον Σεπτέμβριο

Το τελεσίγραφο της Ουάσιγκτον σε Παρίσι – Βερολίνο για απαγόρευση αμερικανικών εξαγωγών και ο εφιάλτης στην ελληνική αντλία

Πιερρακάκης: Κανένα κράτος δεν είναι αρκετά ισχυρό για να διαχειριστεί μόνο του την τεχνητή νοημοσύνη