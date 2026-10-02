Το τελεσίγραφο της Ουάσιγκτον σε Παρίσι – Βερολίνο για απαγόρευση αμερικανικών εξαγωγών και ο εφιάλτης στην ελληνική αντλία

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Σε «τεντωμένο σχοινί» βρίσκεται η παγκόσμια αλλά και η ελληνική αγορά καυσίμων, καθώς η ενεργειακή κρίση παίρνει πλέον μορφή γεωπολιτικού εκβιασμού. Το τελεσίγραφο της κυβέρνησης Τραμπ προς τη Γαλλία και τη Γερμανία για άμεση απελευθέρωση των στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ —με την απειλή πλήρους απαγόρευσης των αμερικανικών εξαγωγών προς την Ευρώπη— φέρνει την Ε.Ε. και την Ελλάδα αντιμέτωπες με ένα νέο, ανεξέλεγκτο κύμα ακρίβειας.

Η «πρέσα» του Λευκού Οίκου και η ευρωπαϊκή αμηχανία

Η Ουάσιγκτον, βλέποντας την τιμή του ντίζελ στις ΗΠΑ να «καλπάζει» στα 7 δολάρια το γαλόνι και το αργό Brent να σταθεροποιείται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, πιέζει ασφυκτικά το Παρίσι και το Βερολίνο (που κατέχουν το 35% των ευρωπαϊκών αποθεμάτων) να ρίξουν καύσιμα στην αγορά.

Η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για «στοπάρισμα» των αμερικανικών φορτίων προς τη Γηραιά Ήπειρο βρίσκει την Ευρώπη σε εξαιρετικά ευάλωτη θέση. Μετά τον δραστικό περιορισμό των ρωσικών ροών και τις αναταράξεις στη Μέση Ανατολή, η Ε.Ε. εξαρτάται άμεσα από το αμερικανικό διυλισμένο πετρέλαιο. Αν η Ουάσιγκτον υλοποιήσει τις απειλές της, η διεθνής αγορά θα μείνει «γυμνή», προκαλώντας ασφυξία στην προσφορά.

Την ίδια ώρα, οι Βρυξέλλες και ο επίτροπος Ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν, αναζητούν συντονισμένη φόρμουλα μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) για μια νέα αποδέσμευση έως και 120 εκατομμυρίων βαρελιών. Ωστόσο, τα περιθώρια στενεύουν: τα έκτακτα αποθέματα είναι πεπερασμένα και καμία κυβέρνηση δεν θέλει να ξεμείνει από πολεμικά και στρατηγικά καύσιμα εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Τι σημαίνει το «θρίλερ» του ντίζελ για την Ελλάδα;

Στην Αθήνα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και τα επιτελεία των διυλιστηρίων, παρακολουθούν με έκδηλη ανησυχία τις εξελίξεις. Η Ελλάδα, ως μια χώρα με έντονα εισαγωγικό χαρακτήρα στα πετρελαιοειδή, βρίσκεται στην «πρώτη γραμμή» του πυρός:

1. Εκτόξευση τιμών στην αντλία (Diesel κίνησης & θέρμανσης)

Με τις διεθνείς τιμές να καταγράφουν ήδη αύξηση έως και 30 δολάρια το βαρέλι σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους, η τιμή του ντίζελ κίνησης στην ελληνική επικράτεια απειλεί να ξεπεράσει κάθε ιστορικό υψηλό.

Την ίδια ώρα και ενόψει της έναρξης διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου, όπου ο πρωθυπουργός έχει εξαγγείλει ότι η τιμή εκκίνησης θα συγκρατηθεί στα επίπεδα του 1,70 – 1,75 ευρώ το λίτρο, η διεθνής εκτίναξη των τιμών απειλεί να καταστήσει εξαιρετικά ακριβή αυτή την κυβερνητική δέσμευση. Για να κρατηθεί η τιμή σε αυτά τα επίπεδα και να αποφευχθεί ένα «ηλεκτροσόκ» στα νοικοκυριά, το οικονομικό επιτελείο θα υποχρεωθεί να αυξήσει σημαντικά τις κρατικές επιδοτήσεις στην αντλία, εξαντλώντας τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια.

2. «Αλυσίδα» ακρίβειας στα τρόφιμα και την αγορά

Το ντίζελ αποτελεί το «αίμα» των μεταφορών και της παραγωγικής οικονομίας. Τυχόν έλλειψη ή περαιτέρω εκτίναξη της τιμής του θα μετακυλιστεί ακαριαία στο μεταφορικό κόστος των φορτηγών, των πλοίων και των αγροτικών μηχανημάτων, συμπαρασύροντας τις τιμές των βασικών αγαθών στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

3. Πίεση στα ελληνικά αποθέματα και τα διυλιστήρια

Αν και τα ελληνικά διυλιστήρια διατηρούν τα προβλεπόμενα από τον νόμο στρατηγικά αποθέματα 90 ημερών, τυχόν γενικευμένο «μπλακ άουτ» στις αμερικανικές εξαγωγές θα αναγκάσει την Ελλάδα να ανταγωνιστεί άλλες ευρωπαϊκές χώρες για την εξασφάλιση σπάνιων φορτίων, πληρώνοντας υπέρογκα «πρίμ» (margins) διύλισης.

Το πολιτικό δίλημμα της Αθήνας

Η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διπλή μέγγενη: από τη μία καλείται να στηρίξει τις ευρωπαϊκές αποφάσεις για συντονισμένη αποδέσμευση αποθεμάτων και, από την άλλη, αναζητά δημοσιονομικό χώρο για πιθανά μέτρα ελάφρυνσης (όπως επιδοτήσεις στην αντλία ή προσωρινές παρεμβάσεις στους φόρους), την ώρα που τα περιθώρια του προϋπολογισμού είναι ήδη στενά.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι, αν η αντιπαράθεση Ουάσιγκτον – Βρυξελλών οδηγηθεί στα άκρα, το οικονομικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη θα είναι άμεσο, βαρύ και παρατεταμένο.

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