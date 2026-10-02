Η «Οδύσσεια» οδεύει προς ρεκόρ 20ετίας – Σε «ρηχά νερά» η ταινία του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα

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Πάνω από 1 εκατομμύριο εισιτήρια έχει κόψει η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν στην Ελλάδα, με την ταινία να αποτελεί αδιαμφισβήτητα, την ταινία της χρονιάς και μάλιστα, με διαφορά, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και παγκοσμίως.

Η ταινία έχει σπάσει εδώ και καιρό το φράγμα του ενός εκατομμυρίου εισιτηρίων στη χώρα μας, με την Οδύσσεια να έχει κόψει συνολικά 1.042.021 εισιτήρια στην Ελλάδα.

Η κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους να πλησιάζει, μάλιστα, το ρεκόρ 20ετίας, για ξενόγλωσση ταινία, που κατέχουν από το 2007 οι «300» του Ζακ Σνάιντερ, με 1,2 εκατομμύρια εισιτήρια.

Το μόνο που μένει να φανεί είναι αν το «Avengers: Doomsday» ή το «Dune Part III» θα καταφέρουν να φτάσουν κοντά σε αυτό που έχουν, ήδη, καταφέρει οι περιπέτειες του Οδυσσέα που ενσάρκωσε ο Ματ Ντέιμον.

‘THE ODYSSEY’ has passed $1 billion internationally.



The first time a non-sequel or non-remake film has reached this mark since ‘Avatar’. pic.twitter.com/2u8JEXlomf — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 4, 2026

«Ναυάγιο» στην Ελλάδα η ταινία του Μπραντ Πιτ

Την ίδια στιγμή, σε ρηχά νερά φαίνεται ότι κινείται η τελευταία περιπέτεια του Μπραντ Πιτ, «Στην Καρδιά του Κτήνους» σε αντίθεση με τις προσδοκίες που υπήρξαν για την ταινία, με τον γερμανικό ποιμενικό και τον Πιτ να περιορίζονται στα 22.000 εισιτήρια, για το πρώτο τετραήμερο, σε 95 αίθουσες.

Η δραματική περιπέτεια επιβίωσης σημειώνει πολύ χαμηλές επιδόσεις στο ελληνικό Box Office, κάνοντας άνοιγμα με λιγότερα από 5.000 εισιτήρια το πρώτο του τετραήμερο στις αίθουσες.

Η πτώση αυτή αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στον άστατο φθινοπωρινό καιρό που λειτούργησε ανασταλτικά για τους κινηματογράφους, αλλά και στον έντονο ανταγωνισμό.

Παρά το γεγονός ότι σε παγκόσμιο επίπεδο η ταινία (σε σκηνοθεσία David Ayer) συγκέντρωσε περίπου 51,7 εκατομμύρια δολάρια στο πρώτο της τριήμερο δείχνοντας τάσεις σταθεροποίησης, η ανταπόκριση του κοινού στην Ελλάδα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως εισιτηριακό «ναυάγιο»

Survival depends on their bond. Watch the new trailer for #HeartOfTheBeast starring Brad Pitt and Odin. Only in theatres September 25. pic.twitter.com/G539h28EcQ — Heart of the Beast (@heartofthebeast) August 13, 2026

Πολύ κακή χαρακτηρίζεται και η αρχική πορεία, για το ίδιο διάστημα, της δραματικής περιπέτειας «Το Φορτίο», με Ίθαν Χοκ και Ράσελ Κρόου, με την ταινία να κόβει μόλις 1.900 εισιτήρια, σε 23 αίθουσες.

Στα αξιοσημείωτα συμπεριλαμβάνοντας τα 442 εισιτήρια, που κόπηκαν σε δυο μόνο προβολές της… εφτάωρης καλλιτεχνικής ταινίας «Satantango», του αντισυμβατικού Ούγγρου σκηνοθέτη Μπέλα Ταρ, που πέθανε προσφάτως, καθώς και η αντοχή τόσο της «Οδύσσειας» όσο και του «Spider-Man: Καινούργια Μέρα», με τις δυο υπερπαραγωγές να συμπληρώνουν, πλέον, δυο μήνες από την πρεμιέρα τους.

Ελληνικό box office 24-27/9

1. Στην Καρδιά του Κτήνους – 22.728 εισιτήρια για το τετραήμερο 24-27/9 (95 αίθουσες), 34.317 συνολικά, μέχρι 30/9.

2. Εκδικητές: Η Τελευταία Πράξη Encore – 19.631 εισιτήρια (46 αίθουσες), 26.631 συνολικά.

3. Resident Evil – 14.256 εισιτήρια (80 αίθουσες), 59.841 συνολικά.

4. Minions & Τέρατα – 10.769 εισιτήρια (74 αίθουσες), 207.900 συνολικά.

5. Οδύσσεια – 7.035 εισιτήρια (37 αίθουσες), 1.042.021 συνολικά.

6. Paw Patrol: Κουτάβια και Δεινόσαυροι – 5.125 εισιτήρια (37 αίθουσες) 32.670 συνολικά.

7. Λογική και Ευαισθησία – 4.683 εισιτήρια (53 αίθουσες), 7.171 συνολικά.

8. Spider-Man: Καινούργια Μέρα – 3.736 εισιτήρια (26 αίθουσες), 515.670 συνολικά.

9. Σον το Πρόβατο & το Τέρας της Φάρμας – 3.177 εισιτήρια (41 αίθουσες), 3.434 συνολικά.

10. Το Φορτίο – 1.909 εισιτήρια (23 αίθουσες), 2.624 συνολικά.

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