search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.09.2026 15:39
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.09.2026 14:58

«The Odyssey»: «Σαρώνει» και στην Ελλάδα, πάνω από 1 εκατομμύριο είδαν την ταινία του Christopher Nolan – Η δεκάδα του εγχώριου Box Office

18.09.2026 14:58
odyssey1809

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Το στοίχημα που δόθηκε, με τις καλύτερες προοπτικές, από τις πρώτες μέρες προβολής της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν, ότι θα πιάσει το ένα εκατομμύριο εισιτήρια, τελικά κερδήθηκε αυτή την εβδομάδα.

Η κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους πλησιάζει πλέον και το ρεκόρ 20ετίας, για ξενόγλωσση ταινία, που κατέχει από το 2007, το επίσης αρχαιοελληνικό «300», με 1,2 εκατομμύρια εισιτήρια.

Από κει και πέρα, το παιδικό animation «Minions & Τέρατα» κρατά γερά και στο τετραήμερο 10-13/9, όπως και η τελευταία περιπέτεια «Spider-Man: Καινούργια Μέρα», που έπιασε με τη σειρά της το μισό εκατομμύριο εισιτήρια. Όσον αφορά το καλλιτεχνικό κύκλωμα, με τις φεστιβαλικές και απαιτητικές ταινίες, όλα δείχνουν ότι το «Φιόρδ», του Κριστιάν Μουτζίου και η «Πατρίδα», του Πάβελ Παβλικόσκι, δύο βραβευμένες ταινίες στο φεστιβάλ των Καννών, συνεχίζουν, στόμα με στόμα, να αυξάνουν το κοινό τους, σε μια περίοδο που παρατηρείται ένας υπερπληθωρισμός νέων ταινιών. Ικανοποιητικό το άνοιγμα της ταινίας «Φάκελλος 137», με περίπου 4.500 εισιτήρια σε περιορισμένο αριθμό κινηματογράφων, ενώ τα φιλόδοξα και πολυδιαφημισμένα «Μαγικά Φίλτρα 2» μόλις που ξεπέρασαν τα 7.000 εισιτήρια, στο πρώτο τετραήμερο προβολής τους και σε 75 αίθουσες.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ BOX OFFICE – TOP TEN 10-13/9

1. Minions & Τέρατα – 18.456 εισιτήρια (104 αίθουσες) για το τετραήμερο 10-13/9 και συνολικά μέχρι 16/9 182.917

2. Οδύσσεια – 15.013 εισιτήρια (64 αίθουσες) για το τετραήμερο 10-13/9 και συνολικά μέχρι 16/9 1.012.708.

3. Spider-Man: Καινούργια Μέρα – 8.685 εισιτήρια (54 αίθουσες) για το τετραήμερο 10-13/9 και συνολικά μέχρι 16/9 502.087

4. Πατρίδα – 8.112 εισιτήρια (43 αίθουσες) για το τετραήμερο 10-13/9 και συνολικά μέχρι 16/9 28.335

5.Paw Patrol: Κουτάβια και Δεινόσαυροι – 7.884 εισιτήρια (84 αίθουσες) για το τετραήμερο 10-13/9 και συνολικά μέχρι 16/9 20.771

6. Μαγικά Φίλτρα 2 – 7.181 εισιτήρια (75 αίθουσες) για το τετραήμερο 10-13/9 και συνολικά μέχρι 16/9 10.007

7. Insidious: Out of the Further – 6.720 εισιτήρια (38 αίθουσες) για το τετραήμερο 10-13/9 και συνολικά μέχρι 16/9 85.100

8. Φιόρδ – 6.085 εισιτήρια (50 αίθουσες) για το τετραήμερο 10-13/9 και συνολικά μέχρι 16/9 67.782

9. Φάκελλος 137 – 4.381 εισιτήρια (18 αίθουσες) για το τετραήμερο 10-13/9 και συνολικά μέχρι 16/9 5.120

10. Hope – 3.323 εισιτήρια (40 αίθουσες) για το τετραήμερο 10-13/9 και συνολικά μέχρι 16/9 5.123

Διαβάστε επίσης:

H «αθανασία» της Νεφέλης Μαϊστράλη για 2ο χρόνο στο Σύγχρονο Θέατρο – Σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη

Το πιο ύποπτο κομμωτήριο της Αθήνας ανοίγει ξανά στο θέατρο Γκλόρια – Το «Σεσουάρ για δολοφόνους» επιστρέφει για 18η χρονιά

Ο Οδυσσέας ψάχνει την Ιθάκη του στου Ρέντη – Μια βιωματική εμπειρία που μετατρέπει τη γνώση σε περιπέτεια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fotia_rentis_1809_1920-1080_2_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέντης: Φωτιά σε σκουπίδια σε υπαίθριο χώρο – Ήχησε το 112 λόγω των καπνών – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις (photos)

rififi_alpha
MEDIA

Alpha: Ομοβροντία με «Ριφιφί» στον πόλεμο των 22.00 

ouranos-new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Αγκαλιάζοντας «το πρόγραμμα Ιπποκράτειος Εκπαίδευση»

saudi aramco 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Οι Σαουδάραβες ενημέρωσαν τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια ότι δεν θα προμηθευτούν αργό πετρέλαιο τον επόμενο μήνα

plevris 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θάνατος Μαζωνάκη: Το ΠΑΣΟΚ «καρφώνει» τον Πλεύρη – Ήξερε τους γιατρούς από το 2012

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giorgos-mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

«Ήταν θέμα χρόνου να "φύγει" ο Μαζωνάκης, το θέμα ήταν σε ποιον θα "έσκαγε η βόμβα"»: Τα πρώτα λόγια του Θεοδωρόπουλου μέσα από τη φυλακή

roula-koromila-new
LIFESTYLE

Ρούλα Κορομηλά: Δημοσίευσε φωτογραφία της από όταν ήταν 20 ετών - «Την κοιτάζω και νιώθω μια βαθιά ηρεμία και καμάρι»

enoples dynameis kriseis – new
ΕΛΛΑΔΑ

Το σχέδιο Χούπη για τον «πολίτη-οπλίτη»: Στρατιώτες όλοι και για πάντα; - Η προσαρμογή της Ευρώπης και το ήδη βαρύ τίμημα της Ελλάδας

MARINAKIS_DORA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποστομωτική απάντηση Μαρινάκη στην απρόκλητη επίθεση της Ντόρας: Έχω αποδείξει αν προσέχω, είμαι απέναντι στην ανθρωποφαγία

MixCollage-17-Sep-2026-11-54-PM-3575
ΚΑΛΧΑΣ

Τα γκάλοπ έφεραν… νέα μέτρα, η κάλυψη Μητσοτάκη σε Μαρινάκη, η φυγή της Ρόζας, η έλλειψη μνήμης για Κασιδιάρη και τι συμβαίνει με τις Μαρίες της Ελπίδας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.09.2026 15:39
fotia_rentis_1809_1920-1080_2_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέντης: Φωτιά σε σκουπίδια σε υπαίθριο χώρο – Ήχησε το 112 λόγω των καπνών – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις (photos)

rififi_alpha
MEDIA

Alpha: Ομοβροντία με «Ριφιφί» στον πόλεμο των 22.00 

ouranos-new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Αγκαλιάζοντας «το πρόγραμμα Ιπποκράτειος Εκπαίδευση»

1 / 3