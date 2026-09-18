Το πιο ύποπτο κομμωτήριο της Αθήνας ανοίγει ξανά στο θέατρο Γκλόρια – Το «Σεσουάρ για δολοφόνους» επιστρέφει για 18η χρονιά

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Το «Σεσουάρ για δολοφόνους», η θρυλική διαδραστική κωμωδία μυστηρίου των Μπρους Τζόρνταν & Μέριλιν Έιμπραμς, συνεχίζεται για 18η χρονιά στην Ελλάδα!

Από την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, το Θέατρο Γκλόρια φιλοξενεί -σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και Δημήτρη Μακαλιά και σε διασκευή του Θοδωρή Πετρόπουλου- την αγαπημένη διαδραστική, αλλοπρόσαλλη και απολαυστική κωμωδία που έχει γράψει ιστορία στο ελληνικό θέατρο και επιστρέφει με γρήγορο ρυθμό, κωμική ένταση, διαρκείς ανατροπές και εκείνη τη σπάνια θεατρική συνθήκη που κάνει κάθε βράδυ πραγματικά διαφορετικό: το κοινό αποφασίζει ποιος είναι ο δολοφόνος!

Στο Studio Antony, όλα αρχίζουν όπως πρέπει: κουτσομπολιό, βαφές, πελάτες, νεύρα, ύποπτες σιωπές και ακόμη πιο ύποπτες ατάκες. Μόνο που στον πάνω όροφο έχει μόλις βρεθεί δολοφονημένη η Αμαλία Τσαλίκογλου. Από εκεί και πέρα, το κομμωτήριο μετατρέπεται σε τόπο εγκλήματος, οι πελάτες και οι εργαζόμενοι σε υπόπτους, και το κοινό σε ανακριτή με δικαίωμα ψήφου.

Ένα ψαλίδι, πολλές εκδοχές. Μία αλήθεια (απλώς κάθε βράδυ διαφορετική!).

Ο τσαχπίνης κομμωτής Τόνυ, η μεγαλοαστή κυρία Χατζηπατέρα, η ροζ τσιχλόφουσκα-βοηθός πιστολάκι Σόφη και ο μυστηριώδης αντικέρ Λεωνίδας μπαίνουν ξανά στο μικροσκόπιο.

Ο αστυνόμος Σταύρος Σταυράκος αναλαμβάνει την υπόθεση, ο βοηθός του Πανάγος προσπαθεί να φανεί χρήσιμος, και οι θεατές καλούνται να προσέξουν κάθε βλέμμα, κάθε παύση, κάθε απάντηση που ακούγεται λίγο πιο ένοχη απ’ όσο πρέπει.

Ποιος είναι τελικά ο δολοφόνος της Αμαλίας Τσαλίκογλου;

Κάθε βράδυ, το κοινό ρωτά, παρατηρεί, αμφισβητεί και ψηφίζει.

Κάθε βράδυ, ένας ύποπτος βρίσκεται στο επίκεντρο.

Και κάθε βράδυ, στο Studio Antony, η ίδια υπόθεση παίρνει άλλη τροπή.

Στο «Studio Antony» όλοι έχουν κάτι να κρύψουν.

Υπόθεση

Η δράση εκτυλίσσεται στο κομμωτήριο «Studio Antony», επί της οδού Ιπποκράτους στην Αθήνα. Ξαφνικά η ιδιοκτήτρια του κτιρίου, που ζει στον πάνω όροφο, βρίσκεται δολοφονημένη. Οι εργαζόμενοι και οι πελάτες του κομμωτηρίου μπαίνουν στο μικροσκόπιο των Αστυνομικών, οι οποίοι ζητούν την βοήθεια του κοινού για να λύσουν το μυστήριο.

Οι θεατές αποφασίζουν ποιος «κουρεύεται» στο τέλος

Το κοινό καλείται να ενώσει τα κομμάτια του παζλ και να βγάλει τη δική του ετυμηγορία. Κάθε βράδυ ψηφίζεται ένας από τους τέσσερις υπόπτους ως ο επικρατέστερος δολοφόνος κι η παράσταση οδηγείται σε διαφορετικό φινάλε.

Ένα παγκόσμιο θεατρικό φαινόμενο

Το «Σεσουάρ για δολοφόνους» έχει καταφέρει κάτι σπάνιο: να παραμένει ζωντανό όχι επειδή επαναλαμβάνεται, αλλά επειδή κάθε βράδυ ξαναστήνεται μαζί με το κοινό. Η αστυνομική πλοκή γίνεται παιχνίδι παρατήρησης, η κωμωδία αποκτά ρυθμό ζωντανής ανάκρισης και οι θεατές, από τη θέση τους, γίνονται μέρος της υπόθεσης.

Με διεθνή πορεία, εκατομμύρια θεατές, μεταφράσεις σε πολλές γλώσσες και αναγνώριση από το Βιβλίο Γκίνες για τη μακροβιότητά του, το Shear Madness έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο επιτυχημένα και μακροβιότερα διαδραστικά θεατρικά έργα παγκοσμίως.

Έχει μεταφραστεί σε 11 γλώσσες και παρουσιαστεί σε δεκάδες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης, με περισσότερους από 8,2 εκατομμύρια θεατές διεθνώς.

Η διαχρονική του επιτυχία και η μοναδική του σχέση με το κοινό το έχουν καθιερώσει ως παγκόσμιο σημείο αναφοράς του διαδραστικού θεάτρου, με αναγνώριση και από το Βιβλίο Γκίνες για τη μακροβιότητά του.

Στην Ελλάδα, το «Σεσουάρ για δολοφόνους» συνεχίζει για 18η χρονιά, αποδεικνύοντας ότι ένα καλό μυστήριο, όταν έχει χιούμορ, ρυθμό και το κοινό μέσα στο παιχνίδι, παραμένει πάντα ανοιχτή υπόθεση.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Κείμενο: Μπρους Τζόρνταν & Μέριλιν Έιμπραμς

Μπρους Τζόρνταν & Μέριλιν Έιμπραμς Απόδοση: Θοδωρής Πετρόπουλος

Θοδωρής Πετρόπουλος Διασκευή: Νικορέστης Χανιωτάκης

Νικορέστης Χανιωτάκης Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης-Δημήτρης Μακαλιάς

Νικορέστης Χανιωτάκης-Δημήτρης Μακαλιάς Σκηνικά: Αρετή Μουστάκα

Αρετή Μουστάκα Κοστούμια: Κατερίνα Ανδρικοπούλου

Κατερίνα Ανδρικοπούλου Μουσική επιμέλεια: Ο θίασος

Ο θίασος Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου

Παίζουν: (Αλφαβητικά): Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.

Σε διπλή διανομή: Γιάννης Λατουσάκης, Αθηνά Μουστάκα

INFO

Θέατρο Γκλόρια, Ιπποκράτους 7, Αθήνα 10679

Ιπποκράτους 7, Αθήνα 10679 Τηλέφωνο κρατήσεων: 2103600832

Πρεμιέρα: Παρασκευή 16 Οκτωβρίου

Ημέρες και Ώρες:

Τετάρτη & Κυριακή: 20.00

Παρασκευή: 21.00

Σάββατο: 18:00 & 21.00

Στο Θέατρο ΓΚΛΟΡΙΑ

Από 16 Οκτωβρίου

Το πιο ύποπτο κομμωτήριο της Αθήνας ανοίγει ξανά.

Τα ψαλίδια ακονίζονται, τα πιστολάκια παίρνουν φωτιά και οι ένοχοι -όποιοι κι αν είναι- επιστρέφουν στη θέση τους.