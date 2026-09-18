Πρώην Επιθεωρητής Υγείας στο topontiki.gr: «Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει μόνο έναν γιατρό, τι ελέγχους κάνει;»

Takeaways by to pontiki AI Η κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας το 2019 και η απορρόφησή του από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας οδήγησε σε σημαντικά ελεγκτικά κενά στον τομέα της υγείας.

Το εξειδικευμένο προσωπικό του πρώην ΣΕΥΥΠ απαξιώθηκε αναλαμβάνοντας υποδεέστερα καθήκοντα, με αποτέλεσμα πολλοί επιθεωρητές να αποχωρήσουν ή να συνταξιοδοτηθούν λόγω της δυσλειτουργίας του συστήματος.

Σήμερα, η έλλειψη ελεγκτικών μηχανισμών με ιατρική εξειδίκευση επιτρέπει την ανεξέλεγκτη δράση παράνομων πρακτικών, γεγονός που προκαλεί έντονες αντιδράσεις από ιατρικούς συλλόγους και ενώσεις ασθενών.

Παρά τις προσπάθειες του υπουργού Υγείας για επαναφορά του ΣΕΥΥΠ, η κυβέρνηση προκρίνει τη μεταφορά των ελέγχων στον ΟΔΙΠΥ, παρά τις αμφιβολίες για την επάρκεια της τεχνογνωσίας του.

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Ένα από τα πιο ξεκάθαρα σημάδια υψηλής συναισθηματικής και νοητικής νοημοσύνης, είναι να παραδέχεται κανείς τα λάθη του. Μια από τις λάθος κυβερνητικές αποφάσεις είναι η κατάργηση των «Ράμπο της Υγείας», του γνωστού Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ). Το 2019 το ΣΕΥΥΠ, που ουσιαστικά ήταν ο βαρύς ελεγκτικός βραχίονας του υπουργείου Υγείας, καταργήθηκε μέσα στο πλαίσιο του επιτελικού κράτους και περίπου 130 Επιθεωρητές Υγείας απορροφήθηκαν από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ).

Σήμερα έξι χρόνια μετά, κυριαρχεί η απόλυτη αναρχία στο χώρο της υγείας με τις «κλινικότρυπες» να δρουν ανεξέλεγκτα και «γιατρούς-σαμάνους» με πτυχία από τη Χονολουλού, που συνεργάζονται με υπνωτιστές, να υπόσχονται τα πάντα για πάσα νόσο, όπως δυστυχώς, ανέδειξε ο θλιβερός θάνατος του αγαπημένου Γιώργου Μαζωνάκη.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), εκ του αποτελέσματος πια, φαίνεται ότι δεν αρκεί για να ελέγχει το μεγάλο χώρο της υγείας. Και πως άλλωστε να το κάνει, όταν στη Νότια Ελλάδα έχει μόνο έναν γιατρό και στη Βόρεια Ελλάδα κανέναν!

Την αποκάλυψη αυτή κάνει στο topontiki.gr ο Γναθοχειρουργός Σταύρος Σιαβής, πρώην Προϊστάμενος του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας στη Βόρεια Ελλάδα από το 2006 έως το 2020.

«Είχα υπό την επίβλεψή μου 25 επιθεωρητές Υγείας, γιατρούς με εξειδικευμένες γνώσεις και διδακτορικά. Κάναμε εντατικούς ελέγχους σε δημόσιες υγειονομικές δομές, όπως γηροκομεία, προνοιακά ιδρύματα ανηλίκων κλπ. Ερευνούσαμε θανάτους ασθενών, ατυχήματα μέσα από τακτικούς και εκτάκτους ελέγχους που πραγματοποιούσαν τα κλιμάκια του ΣΕΥΥΠ αλλά και από καταγγελίες που μας έκανα οι πολίτες. Διενεργούσαμε προκαταρκτικές έρευνες και σε συνεργασία με τον Εισαγγελέα τις προωθούσαμε άμεσα σε αυτόν. Τώρα η Αρχή Διαφάνειας δεν έχει ούτε έναν γιατρό στη Βόρεια Ελλάδα! Πως κάνουν ελέγχους σε ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα, σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές χωρίς γιατρούς;» αναρωτιέται ο κ. Σιαβής και εξηγεί: «Εμείς, κάθε χρόνο βγάζαμε ένα πολυσέλιδο τεύχος με τα πεπραγμένα μας, δηλαδή με όλα τα πορίσματα και τις εκθέσεις του ΣΕΥΥΠ, που είχαν ολοκληρώσει οι Επιθεωρητές μας, τις προωθούσαμε στο υπουργείο Υγείας και τις δημοσιεύαμε. Οποιοσδήποτε ήθελε να βρει στοιχεία για μια υπόθεση, μπορούσε να τα βρει. Έχει η ΕΑΔ τέτοιες αναφορές; Και εάν έχει που τις προωθεί;».

Η ΕΑΔ έπρεπε να είχε «κατασκηνώσει» έξω από το ιατρείο στο Κολωνάκι

Αναφορικά με την υπόθεση της κλινικότρυπας στο Κολωνάκι με τους δυο γιατρους που ήδη είναι φυλακισμένοι στο Κορυδαλλό ο κ. Σιαβής σημειώνει: « Από την πρώτη στιγμή που αποκαλύφθηκε αυτό το θέμα, κλιμάκια της ΕΑΔ έπρεπε να είχαν κατασκηνώσει έξω από το ιατρείο! Έπρεπε να είχαν κάνει φύλλο και φτερό το ιατρείο μαζί με την αστυνομία. Αυτοί που ήταν;» αναρωτιέται.

Το έργο των Ράμπο της Υγείας

Για να αντιληφθούμε το μέγεθος της εμπεριστατωμένης εργασίας των 120-130 περίπου Ράμπο της Υγείας, από το 2001 έως και το 2019, αρκεί να θυμηθούμε κάποια από τα πορίσματά τους που είχαν δει το φως της δημοσιότητας και είχαν προκαλέσει «σεισμό», όπως η «φραπελιά»! Ένα επικίνδυνο σκεύασμα από πολτοποιημένα φύλλα ελιάς που παρουσιάστηκε στην Ελλάδα το 2007 ως δήθεν «θαυματουργό φάρμακο» κατά του καρκίνου και άλλων ανίατων ασθενειών.

Ακόμη έχουν πραγματοποιηθεί:

–Εκατοντάδες έλεγχοι σε δημόσια νοσοκομεία με προμήθεια πανάκριβων μηχανημάτων που σάπιζαν στις αποθήκες.

-Το πόρισμα για παραβατικές συνθήκες διαβίωσης στο Γηροκομείο Αθηνών.

-Πορίσματα μετά από ελέγχους σε τράπεζες ιστών και κυττάρων για εξαπάτηση και παράνομο πλουτισμό.

– Πορίσματα για κακοδιοίκηση εποπτευόμενων φορέων του υπουργείου υγείας, σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και προνοιακά ιδρύματα ανηλίκων.

– Ελέγχους σε εργοστάσια εμφιάλωσης ύδατος.

-Πορίσματα σε ιδιωτικά ιατρεία για αντιποίηση επαγγέλματος και χρήση μηχανημάτων βιοενέργειας και βιοσυντονισμού.

-Πορίσματα για προκλητή ζήτηση χειρουργικών επεμβάσεων στις ιδιωτικές κλινικές και αποζημίωση τους από τον ΕΟΠΥΥ.

Σημειώνεται ότι οι πειθαρχικές παραβάσεις που καταγράφονταν στα πορίσματα αποδίδονταν στην συνέχεια από τα αρμόδια πειθαρχικά συμβούλια, ενώ οι ποινικές από τα αρμόδια δικαστήρια.

Η απαξίωση των επιθεωρητών υγείας από την ΕΑΔ και οι παραιτήσεις που έπεφταν «βροχή»

Αξίζει να καταγραφεί πως το επιστημονικά εξειδικευμένο, υψηλού κύρους (ιατροί, φαρμακοποιοί, επαγγελματίες υγείας, διοικητικοί) κι έμπειρο προσωπικό του πρώην ΣΕΥΥΠ με σημαντικό ελεγκτικό έργο, ενσωματούμενο στην ΕΑΔ κλήθηκε να υποστηρίξει ελέγχους υποδεέστερους εν είδει δημοτικής αστυνομίας, όπως ο έλεγχος των βεβαιώσεων πολιτών να κυκλοφορούν την περίοδο του κορωνοϊού, στα διόδια, με συσκευές laser να μετρούν αποστάσεις σε τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων εστίασης, να επιβλέπουν εάν υπάρχουν τασάκια στα τραπέζια κ.λπ… Όλη αυτή η απαξίωση οδήγησε αρκετούς να αποχωρήσουν από την ΕΑΔ ενώ άλλοι συνταξιοδοτήθηκαν.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να πέσει γενικότερα το επίπεδο τον τομέα των ελέγχων στην υγεία και την πρόνοια.

«Είχα επιθεωρητές Υγείας με διδακτορικά, όπως και εγώ και μας έβαζαν να μετράμε με μεζούρα τα τραπεζάκια στο πεζοδρόμιο και εάν είχαν τασάκια οι καφετέριες για καπνιστές! Πως να μείνουμε στην ΕΑΔ;» μας καταγγέλλει ο κ. Σιαβής.

Μάλιστα όπως είπε άλλος επιθεωρητής του ΣΕΥΥΠ στο topontiki.gr: «Παραδώσαμε μια Ferrari στην ΕΑΔ και την έκαναν Zastava», τονίζοντας την ανεπάρκεια του συστήματος.

Μετά την ΑΕΔ έρχεται ο ΟΔΙΠΥ και στο βάθος η κυβερνητική άρνηση

Τους τελευταίους, τουλάχιστον, έξι μήνες ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης γνωρίζοντας την ανυπαρξία ελέγχων στο χώρο της υγείας, προσπαθεί να επαναφέρει το ΣΕΥΥΠ, αναγνωρίζοντας το έργο του. Θυμίζουμε ότι μόνο στην Αθήνα υπάρχουν 16.500 ιατρεία και πολυϊατρεία και η ΕΑΔ έχει μόνο ένα γιατρό στη Νότια Ελλάδα!

Ωστόσο το Μέγαρο Μαξίμου αντιδρά. Η επαναλειτουργία του ΣΕΥΥΠ θα ήταν μια ξεκάθαρη παραδοχή της λανθασμένης απόφασης στο πλαίσιο του επιτελικού κράτους. Και κάτι τέτοιο σε προεκλογική περίοδο δεν είναι αποδεκτό. Όσες φορές και αν άνοιξε κουβέντα ο υπουργός Υγείας, «έφαγε πόρτα», κατά το κοινώς λεγόμενο. Ωστόσο δεν μπορεί να αφήσει αυτό το ελεγκτικό κενό να διαιωνίζεται εις βάρος της δημόσιας υγείας.

Ανακοίνωσε λοιπόν ότι οι έλεγχοι μεταφερθούν στον Οργανισμό Διασφάλισης της Ποιότητας της Υγείας (ΟΔΙΠΥ)! Σύμφωνα με έγκυρες πηγές μέσα από το υπουργείο Υγείας, ο ΟΔΙΠΥ δεν έχει ούτε την τεχνογνωσία ούτε και το εξειδικευμένο προσωπικό που απαιτείται για να αναλάβει αυτό το τεράστιο έργο. «Δηλαδή το ένα λάθος μετά το άλλο» όπως είπαν χαρακτηριστικά έγκυρες πηγές από το υπουργείο Υγείας τονίζοντας ότι το ΣΕΥΥΠ πρέπει να επιστρέψει στο σπίτι του που είναι το Υπουργείο Υγείας.

Οπότε έχουμε από τη μια πλευρά την επιμονή του Μαξίμου με το μήνυμα «ήταν σωστή η απόφαση να καταργήσουμε το ΣΕΥΥΠ» και από την άλλη οι πραγματικές ανάγκες της δημόσια υγείας. Είναι σημάδι ευφυίας να παραδεχόμαστε τα λάθη μας! Ήδη ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογός, ο Ιατρικός Σύλλογός Αθηνών, όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι της χώρας βροντοφωνάζουν ότι χρειάζονται ένα εξειδικευμένο κρατικό ελεγκτικό μηχανισμό, όπως το ΣΕΥΥΠ, που να πραγματοποιεί ελέγχους σε δημόσια νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, φαρμακεία, ιαματικές πηγές, κέντρα αισθητικής, τράπεζες ιστών και κυττάρων, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, στους εποπτευόμενους φορείς του υπουργείου υγείας κλπ.

Επίσης και η Ένωση Ασθενών Ελλάδας ζητάει επίμονα την επαναφορά του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της τονίζοντας ότι : « Η λειτουργία ενός εξειδικευμένου ελεγκτικού μηχανισμού στον χώρο της υγείας, με σαφείς αρμοδιότητες, κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και επαρκείς πόρους, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην πρόληψη και στον έγκαιρο εντοπισμό επικίνδυνων πρακτικών για τους ασθενείς.» όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της. Το ερώτημα είναι: Το Μαξίμου ακούει;

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