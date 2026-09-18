Θάνατος Μαζωνάκη: Κατά της προφυλάκισης στρέφεται μόνο ο 58χρονος γιατρός – Γιατί η αστυνομία δεν ανοίγει το χρηματοκιβώτιο

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Έχοντας κλείσει ένα 24ωρο στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη προετοιμάζουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Συγκεκριμένα, κατά της προφυλάκισής του προσφεύγει ο 58χρονος γιατρός. Αν και ο δικηγόρος των δύο γιατρών είχε ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει σε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης και των δύο γιατρών, τελικά η προσφυγή θα γίνει μόνο για τον 58χρονο και όχι για την 56χρονη σύζυγό του. Η κατάθεση της προσφυγής, σύμφωνα με τον νόμο, πρέπει να γίνει μέσα σε 10 μέρες από την ημέρα της προφυλάκισης.

Αναμένοντας τα αποτελέσματα

Εν τω μεταξύ, για την έρευνα που έγινε στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη αλλά και για όσα έχουν ακουστεί για το χρηματοκιβώτιο του τραγουδιστή μίλησε η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Σε συνέντευξή της στην εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA», η εκπρόσωπος της αστυνομίας επεσήμανε πως οι γιατροί του νοσοκομείου δεν πρόλαβαν καν να ενημερώσουν την Αστυνομία και όλα έγιναν πολύ γρήγορα εξαιτίας της αναγνωρισιμότητας του θύματος.

Όπως ανέφερε, η Ελληνική Αστυνομία σχημάτισε δικογραφία για τον θάνατο του τραγουδιστή, ενώ τυχόν άλλα αδικήματα διερευνώνται από διαφορετικές Αρχές. «Θα δούμε αν θα διαταχθεί και άλλη ενέργεια, μπορεί να μας ζητηθεί να ερευνήσουμε και άλλα αδικήματα», σημείωσε. «Ακόμη δεν έχουμε ιατροδικαστική έκθεση. Θα πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές και ιστολογικές ώστε να ολοκληρωθεί», τόνισε και κλείνοντας είπε: «Το γεγονός ότι καταφέραμε να αποκρυπτογραφήσουμε τη λειτουργία του μηχανήματος θα βοηθήσει πολύ».

Τα προσωπικά αντικείμενα

«Στην κατ’ οίκον έρευνα (σ.σ. στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη) η οποία πραγματοποιείται παρουσία εισαγγελέα κατασχέθηκε και το χρηματοκιβώτιο. Από εκεί και πέρα σε συνεννόηση με την αρμόδια εισαγγελία είτε θα ανοιχτεί είτε θα παραδοθεί», ανέφερε. Παράλληλα, η Κωνσταντία Δημογλίδου δήλωσε πως τα προσωπικά αντικείμενα των θυμάτων όπως το χρηματοκιβώτιο παραδίδονται από τους αστυνομικούς σε κάποια Αρχή και αποφασίζεται στη συνεχεία πού θα δοθούν. «Προς το παρόν δεν έχω ενημέρωση ότι το χρηματοκιβώτιο έχει ανοιχτεί. Άλλωστε, όταν πολύτιμα αντικείμενα ή χρήματα εντοπίζονται στις κατ’ οίκον έρευνες, γίνεται καταγραφή και παραδίδονται σε αρμόδια υπηρεσία», επισήμανε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Όπως δε τόνισε, οι Αρχές προχώρησαν στην κατ’ οίκον έρευνα, «γιατί θεωρήθηκε, σε συνεργασία με την εισαγγελική Αρχή, ότι υπάρχει περίπτωση να βρεθούν στοιχεία που σχετίζονται με τον θάνατό του». Πάντως, παρά την αρχική πληροφορία ότι η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη δεν επιθυμεί το άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου, κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Μιλώντας στο MEGA, η οικογένεια ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία αντίρρηση να ανοίξουν οι Αρχές το χρηματοκιβώτιο, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν μπορεί να βοηθήσει στη διαδικασία, καθώς δεν έχει στην κατοχή της τα απαραίτητα κλειδιά ή τους κωδικούς.

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