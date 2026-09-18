Μεγάλη φωτιά τώρα στο Ψάρι Μεσσηνίας – Στη μάχη 60 πυροσβέστες και τρία εναέρια

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στο Ψάρι Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:15 και μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα και για την αεροπυρόσβεση 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ψάρι Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν 60 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 18, 2026

Συνδρομή παρέχει επίσης με υδροφόρες ο Δήμος Οιχαλίας. Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας.

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