Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Νίσυρο, σηκώθηκαν τα εναέρια

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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (18/9) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πάλοι, στη Νίσυρο.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, εθελοντές, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
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