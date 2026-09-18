Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Νίσυρο, σηκώθηκαν τα εναέρια

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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (18/9) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πάλοι, στη Νίσυρο.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, εθελοντές, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πάλοι στο νησί της Νισύρου. Κινητοποιήθηκαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα, εθελοντές, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 18, 2026

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