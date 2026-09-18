Bloomberg: Οι Σαουδάραβες ενημέρωσαν τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια ότι δεν θα προμηθευτούν αργό πετρέλαιο τον επόμενο μήνα

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Η Saudi Aramco ενημέρωσε τουλάχιστον δύο πελάτες διύλισης πετρελαίου στην Ευρώπη ότι δεν θα τους διατεθεί αργό πετρέλαιο τον επόμενο μήνα, μετά την επίθεση που δέχτηκε ο βασικός αγωγός του βασιλείου προς την Ερυθρά Θάλασσα, ανέφεραν άτομα που έχουν ενημερωθεί για την απόφαση.

Οι Ευρωπαίοι πελάτες συνήθως παραλαμβάνουν αργό πετρέλαιο της Σαουδικής Αραβίας με τα λεγόμενα συμβόλαια ορισμένου χρόνου, εξασφαλίζοντας μια σταθερή ροή εφοδιασμού κάθε μήνα. Αυτές οι παραδόσεις δεν θα πραγματοποιηθούν τον επόμενο μήνα, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν επειδή οι πληροφορίες δεν είναι δημόσιες. Η απόφαση ισχύει για όλους τους Ευρωπαίους αγοραστές, ανέφεραν.

Η Σαουδική Αραβία αναγκάστηκε να κλείσει τον αγωγό Ανατολής-Δύσης την περασμένη εβδομάδα, έπειτα από επίθεση που δέχτηκε από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η γραμμή αναμένεται να επανεκκινηθεί εν μέρει εντός ημερών και να τεθεί πλήρως σε λειτουργία εντός έξι εβδομάδων, δήλωσε την Τετάρτη ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια συνήθως μεταφέρουν σαουδαραβικό αργό πετρέλαιο από το μεσογειακό λιμάνι Σίντι Κερίρ της Αιγύπτου, το οποίο συνδέεται με την Ερυθρά Θάλασσα μέσω αγωγού.

Η διακοπή του αγωγού προκάλεσε πανικό στις αγορές από ορισμένους πελάτες της Aramco. Η πολωνική Orlen SA προέβη σε περισσότερους από δέκα διαγωνισμούς από την Παρασκευή σε έναν αγώνα δρόμου για την εξασφάλιση εναλλακτικών προμηθειών.

Οι ευρωπαϊκές χώρες του ΟΟΣΑ εισήγαγαν 577.000 βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα από τη Σαουδική Αραβία τον Ιούνιο, σύμφωνα με την μηνιαία έκθεση για την αγορά πετρελαίου του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ).

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