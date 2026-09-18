search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.09.2026 15:38
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.09.2026 15:09

Bloomberg: Οι Σαουδάραβες ενημέρωσαν τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια ότι δεν θα προμηθευτούν αργό πετρέλαιο τον επόμενο μήνα

18.09.2026 15:09
saudi aramco 88- new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η Saudi Aramco ενημέρωσε τουλάχιστον δύο πελάτες διύλισης πετρελαίου στην Ευρώπη ότι δεν θα τους διατεθεί αργό πετρέλαιο τον επόμενο μήνα, μετά την επίθεση που δέχτηκε ο βασικός αγωγός του βασιλείου προς την Ερυθρά Θάλασσα, ανέφεραν άτομα που έχουν ενημερωθεί για την απόφαση.

Οι Ευρωπαίοι πελάτες συνήθως παραλαμβάνουν αργό πετρέλαιο της Σαουδικής Αραβίας με τα λεγόμενα συμβόλαια ορισμένου χρόνου, εξασφαλίζοντας μια σταθερή ροή εφοδιασμού κάθε μήνα. Αυτές οι παραδόσεις δεν θα πραγματοποιηθούν τον επόμενο μήνα, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν επειδή οι πληροφορίες δεν είναι δημόσιες. Η απόφαση ισχύει για όλους τους Ευρωπαίους αγοραστές, ανέφεραν.

Η Σαουδική Αραβία αναγκάστηκε να κλείσει τον αγωγό Ανατολής-Δύσης την περασμένη εβδομάδα, έπειτα από επίθεση που δέχτηκε από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η γραμμή αναμένεται να επανεκκινηθεί εν μέρει εντός ημερών και να τεθεί πλήρως σε λειτουργία εντός έξι εβδομάδων, δήλωσε την Τετάρτη ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια συνήθως μεταφέρουν σαουδαραβικό αργό πετρέλαιο από το μεσογειακό λιμάνι Σίντι Κερίρ της Αιγύπτου, το οποίο συνδέεται με την Ερυθρά Θάλασσα μέσω αγωγού.

Η διακοπή του αγωγού προκάλεσε πανικό στις αγορές από ορισμένους πελάτες της Aramco. Η πολωνική Orlen SA προέβη σε περισσότερους από δέκα διαγωνισμούς από την Παρασκευή σε έναν αγώνα δρόμου για την εξασφάλιση εναλλακτικών προμηθειών.

Οι ευρωπαϊκές χώρες του ΟΟΣΑ εισήγαγαν 577.000 βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα από τη Σαουδική Αραβία τον Ιούνιο, σύμφωνα με την μηνιαία έκθεση για την αγορά πετρελαίου του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ).

Διαβάστε επίσης:

Ιταλία: 13χρονος μαθητής μαχαίρωσε την καθηγήτριά του

Προϋπολογισμός ΕΕ: Πόλεμος Μερτς – Σάντσεθ για τα 2 τρισ. ευρώ – Τι ζητά η Ισπανία, τα «nein» της Γερμανίας

Ο Τραμπ «παίζει» στο χρηματιστήριο περισσότερο από όλο το Κογκρέσο μαζί, αλλά ζητά… απαγόρευση για τα μέλη του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fotia_rentis_1809_1920-1080_2_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέντης: Φωτιά σε σκουπίδια σε υπαίθριο χώρο – Ήχησε το 112 λόγω των καπνών – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις (photos)

rififi_alpha
MEDIA

Alpha: Ομοβροντία με «Ριφιφί» στον πόλεμο των 22.00 

ouranos-new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Αγκαλιάζοντας «το πρόγραμμα Ιπποκράτειος Εκπαίδευση»

saudi aramco 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Οι Σαουδάραβες ενημέρωσαν τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια ότι δεν θα προμηθευτούν αργό πετρέλαιο τον επόμενο μήνα

plevris 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θάνατος Μαζωνάκη: Το ΠΑΣΟΚ «καρφώνει» τον Πλεύρη – Ήξερε τους γιατρούς από το 2012

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giorgos-mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

«Ήταν θέμα χρόνου να "φύγει" ο Μαζωνάκης, το θέμα ήταν σε ποιον θα "έσκαγε η βόμβα"»: Τα πρώτα λόγια του Θεοδωρόπουλου μέσα από τη φυλακή

roula-koromila-new
LIFESTYLE

Ρούλα Κορομηλά: Δημοσίευσε φωτογραφία της από όταν ήταν 20 ετών - «Την κοιτάζω και νιώθω μια βαθιά ηρεμία και καμάρι»

enoples dynameis kriseis – new
ΕΛΛΑΔΑ

Το σχέδιο Χούπη για τον «πολίτη-οπλίτη»: Στρατιώτες όλοι και για πάντα; - Η προσαρμογή της Ευρώπης και το ήδη βαρύ τίμημα της Ελλάδας

MARINAKIS_DORA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποστομωτική απάντηση Μαρινάκη στην απρόκλητη επίθεση της Ντόρας: Έχω αποδείξει αν προσέχω, είμαι απέναντι στην ανθρωποφαγία

MixCollage-17-Sep-2026-11-54-PM-3575
ΚΑΛΧΑΣ

Τα γκάλοπ έφεραν… νέα μέτρα, η κάλυψη Μητσοτάκη σε Μαρινάκη, η φυγή της Ρόζας, η έλλειψη μνήμης για Κασιδιάρη και τι συμβαίνει με τις Μαρίες της Ελπίδας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.09.2026 15:37
fotia_rentis_1809_1920-1080_2_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέντης: Φωτιά σε σκουπίδια σε υπαίθριο χώρο – Ήχησε το 112 λόγω των καπνών – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις (photos)

rififi_alpha
MEDIA

Alpha: Ομοβροντία με «Ριφιφί» στον πόλεμο των 22.00 

ouranos-new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Αγκαλιάζοντας «το πρόγραμμα Ιπποκράτειος Εκπαίδευση»

1 / 3