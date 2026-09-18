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18.09.2026 15:28

Ρέντης: Φωτιά σε σκουπίδια σε υπαίθριο χώρο – Ήχησε το 112 λόγω των καπνών – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις (photos)

18.09.2026 15:28
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Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε σκουπίδια σε υπαίθριο χώρο στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Στρατηγού Μακρυγιάννη στον Ρέντη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:45 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν αρχικά 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.

Ωστόσο, στη συνέχεια οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Συνδρομή συνεχίζουν να παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Παράλληλα, εστάλη και μήνυμα μέσω του 112 σε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Ρέντη. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Πυρκαγιά στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Ρέντη της Π.Ε. Πειραιώς. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.

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Ρέντης: Φωτιά σε σκουπίδια σε υπαίθριο χώρο – Ήχησε το 112 λόγω των καπνών – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις (photos)

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.09.2026 15:39
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Ρέντης: Φωτιά σε σκουπίδια σε υπαίθριο χώρο – Ήχησε το 112 λόγω των καπνών – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις (photos)

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