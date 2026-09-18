Ρέντης: Φωτιά σε σκουπίδια σε υπαίθριο χώρο – Ήχησε το 112 λόγω των καπνών – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις (photos)

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Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε σκουπίδια σε υπαίθριο χώρο στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Στρατηγού Μακρυγιάννη στον Ρέντη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:45 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν αρχικά 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο στη συμβολή των οδών Στρατηγού Μακρυγιάννη και 28ης Οκτωβρίου στο Ρέντη Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα και το ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 18, 2026

Ωστόσο, στη συνέχεια οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Συνδρομή συνεχίζουν να παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Παράλληλα, εστάλη και μήνυμα μέσω του 112 σε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Ρέντη. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Πυρκαγιά στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Ρέντη της Π.Ε. Πειραιώς. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Αγίου_Ιωάννη_Ρέντη της Π.Ε. #Πειραιώς



‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα.



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️… September 18, 2026

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.

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