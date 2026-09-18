Την Κυριακή το πρωί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου

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Την Κυριακή το πρωί θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου.

Οπως έγινε γνωστό, η πολιτική κηδεία της θα πραγματοποιηθεί στο Α’ νεκροταφείο την Κυριακή 20/9 στις 10 το πρωί.

Η δεύτερη σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή σήμερα τα ξημερώματα, σε ηλικία 103 ετών.

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