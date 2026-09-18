Αγκαλιάζοντας «το πρόγραμμα Ιπποκράτειος Εκπαίδευση»

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Δεν έχουν πάψει να υπάρχουν γιατροσόφια και επικίνδυνες παραϊατρικές πρακτικές!

Εκτίμησή μας είναι ότι, εφαρμόζοντας ένα πρόγραμμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτό της «Ιπποκράτειας Εκπαίδευσης», θα δημιουργηθεί ένας προσωπικός, αλλά και συλλογικός-κοινωνικός μηχανισμός προστασίας των Ελλήνων πολιτών. Αυτός θα τους αποτρέπει από το να πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης από ασυνείδητους και μη ειδικούς σε θέματα υγείας και θεραπειών.

«Παραϊατρικά» συμβάντα

Η αφορμή για αυτό το άρθρο μάς δόθηκε από το τραγικό περιστατικό του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη. Είναι μια υπόθεση την οποία παρακολούθησε με μεγάλη θλίψη ολόκληρη η Ελλάδα και για την οποία, βέβαια, έχει ήδη επιληφθεί η Δικαιοσύνη. Από τις δικαστικές αρχές διερευνώνται οι τυχόν ευθύνες των γιατρών που συμμετείχαν στις πράξεις θεραπείας του.

Σίγουρα, όπως έχει διατυπωθεί και δημόσια, θα πρέπει να υπάρχει στενότερος κρατικός έλεγχος στη λειτουργία των ιδιωτικών ιατρείων, καθώς και στις πράξεις και στη μεθοδολογία των θεραπειών ή οποιωνδήποτε άλλων παρεμβάσεων που αυτά επιχειρούν. Επίσης, δεν είναι σπάνια στη χώρα μας τα περιστατικά κατά τα οποία εμφανίζονται διάφοροι δήθεν θαυματουργοί, οι οποίοι χορηγούν διάφορα γιατροσόφια, παραπλανώντας πολίτες και καταναλωτές.

Το παράδειγμα του FDA στην Αμερική

Ο FDA είναι ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ. Η ονομασία αποτελεί συντομογραφία και προκύπτει από τα αρχικά των λέξεων Food and Drug Administration. Ο FDA υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι υπεύθυνος για την έγκριση τροφίμων και φαρμάκων. Όλα τα προϊόντα αυτής της κατηγορίας, δηλαδή τα φάρμακα και τα τρόφιμα, για να είναι νόμιμα, θα πρέπει να έχουν εγκριθεί από τον FDA.

Σκοπός του FDA είναι να προστατεύει τους Αμερικανούς πολίτες από την κατανάλωση τροφίμων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, καθώς και από τη λήψη φαρμάκων και ιατρικών σκευασμάτων ακατάλληλων για τη δημόσια υγεία. Επίσης, ο FDA είναι υπεύθυνος για την έγκριση ή μη των εμβολίων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το εμβόλιο της Pfizer κατά του κορονοϊού, το οποίο αρχικά εγκρίθηκε προσωρινά από τον FDA και, έπειτα από κάποιο χρονικό διάστημα, έλαβε μόνιμη έγκριση για τη χρήση του.

Ο FDA ελέγχει και εγκρίνει επίσης οποιαδήποτε ιατρικά μηχανήματα χρησιμοποιούνται σε ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Δηλαδή, ρυθμίζει και ελέγχει τα ιατρικά μηχανήματα, τα λεγόμενα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, προκειμένου να διασφαλίσει ότι είναι ασφαλή και αποτελεσματικά.

Ο FDA ορίζει ως ιατρική συσκευή κάθε όργανο, εργαλείο, μηχάνημα ή εμφύτευμα που προορίζεται για τη διάγνωση, την πρόληψη, τη θεραπεία ή την παρακολούθηση ασθενειών και ταξινομεί τα μηχανήματα σε τρεις κλάσεις, ανάλογα με τον κίνδυνο χρήσης και λειτουργίας τους:

Κλάση I: Χαμηλού κινδύνου, όπως οι ιατρικές γάζες και τα γλωσσοπίεστρα.

Χαμηλού κινδύνου, όπως οι ιατρικές γάζες και τα γλωσσοπίεστρα. Κλάση II: Μέτριου κινδύνου, για τα οποία απαιτούνται ειδικοί έλεγχοι, όπως οι αξονικοί τομογράφοι και τα πιεσόμετρα.

Μέτριου κινδύνου, για τα οποία απαιτούνται ειδικοί έλεγχοι, όπως οι αξονικοί τομογράφοι και τα πιεσόμετρα. Κλάση III: Υψηλού κινδύνου, τα οποία συνήθως υποστηρίζουν τη ζωή, όπως οι βηματοδότες και τα εμφυτεύματα, και απαιτούν αυστηρή προέγκριση.

Παρατηρούμε, λοιπόν, με πόση προσοχή χειρίζεται το αμερικανικό κράτος την κυκλοφορία των τροφίμων, των φαρμάκων και των ιατρικών μηχανημάτων για την προστασία των Αμερικανών πολιτών. Δυστυχώς, στη χώρα μας δεν υπάρχει μια ενιαία και απόλυτα αποτελεσματική αντίστοιχη υπηρεσία, όπως στις ΗΠΑ. Οι αρμοδιότητες του FDA, ο οποίος υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ, στην Ελλάδα βρίσκονται κατακερματισμένες ανάμεσα στο τέως Υπουργείο Εμπορίου, νυν Υπουργείο Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Υγείας και στους ιατρικούς συλλόγους.

Ένας ελληνικός φορέας ελέγχου της χρήσης και της λειτουργίας

Εκτιμούμε ότι για την προστασία των πολιτών θα ήταν αποτελεσματικότερη η ύπαρξη μιας υπηρεσίας ελέγχου της χρήσης και της λειτουργίας των ιατρικών μηχανημάτων. Αυτή η υπηρεσία, με το πνεύμα του FDA, δεν υπάρχει ούτε στις ΗΠΑ, χωρίς να γνωρίζουμε, βέβαια, τους λόγους για τους οποίους δεν έχει δημιουργηθεί και εκεί ένας τέτοιος φορέας. Θα αποτελούσε, ασφαλώς, μεγάλη πρωτοπορία για τη χώρα μας εάν μπορούσε να δημιουργηθεί ένας τέτοιος φορέας στην Ελλάδα.

Ο διάσημος ψυχολόγος Βίλχελμ Ράιχ και ο FDA

Στην ιστορία έχει μείνει η διένεξη ανάμεσα στον Βίλχελμ Ράιχ, Αυστριακό ψυχολόγο και ψυχαναλυτή, μαθητή του Φρόιντ και μία από τις πιο ριζοσπαστικές προσωπικότητες στον χώρο της ψυχιατρικής (1897-1957), και στον FDA.

Ο Βίλχελμ Ράιχ εισήγαγε την έννοια της οργόνης (orgone), μιας υποτιθέμενης αρχέγονης κοσμικής ενέργειας, η οποία πίστευε ότι διαπερνά το σύμπαν και τα ζωντανά όντα.

Τι είναι η οργόνη (Organon/Orgone):

Κοσμική ενέργεια: Ο Ράιχ την όρισε ως μια φυσική, απτή και πανταχού παρούσα ενέργεια, η οποία σχετίζεται με τη λίμπιντο, τα συναισθήματα και τις βιολογικές λειτουργίες.

Ο Ράιχ την όρισε ως μια φυσική, απτή και πανταχού παρούσα ενέργεια, η οποία σχετίζεται με τη λίμπιντο, τα συναισθήματα και τις βιολογικές λειτουργίες. Συσσωρευτής οργόνης: Κατασκεύασε ειδικά κουτιά, τους λεγόμενους «συσσωρευτές», από εναλλασσόμενα στρώματα οργανικού και ανόργανου υλικού, υποστηρίζοντας ότι παγιδεύουν και συγκεντρώνουν αυτή την ενέργεια.

από εναλλασσόμενα στρώματα οργανικού και ανόργανου υλικού, υποστηρίζοντας ότι παγιδεύουν και συγκεντρώνουν αυτή την ενέργεια. Επιστημονική αποδοχή: Η οργονική θεωρία του Ράιχ απορρίφθηκε από την επιστημονική κοινότητα ως ψευδοεπιστήμη, ενώ η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) απαγόρευσε τη χρήση των συσκευών του.

από την επιστημονική κοινότητα ως ψευδοεπιστήμη, ενώ η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) απαγόρευσε τη χρήση των συσκευών του. Επιρροή: Παρά την αμφισβήτηση των φυσικών θεωριών του, το έργο του επηρέασε θεμελιωδώς τη σύγχρονη σωματική ψυχοθεραπεία και τη ραϊχική ανάλυση χαρακτήρα.

Αναφερθήκαμε στο περιστατικό αυτό για να επιβεβαιώσουμε την ειλικρίνεια και την αμεροληψία με την οποία λειτουργεί ο FDA. Παρόλο που ο Βίλχελμ Ράιχ ήταν τόσο σπουδαίος ψυχολόγος και ασκούσε πολύ μεγάλη επιρροή στην αμερικανική κοινωνία, ο FDA δεν ενέκρινε τα θεραπευτικά του σχέδια, εφόσον δεν πείστηκε ότι ήταν αποτελεσματικά και ωφέλιμα για τους Αμερικανούς πολίτες!

Ο ρόλος των ασθενών ή των χρηστών ιατρικής θεραπείας

Πέραν των υποχρεώσεων της ελληνικής Πολιτείας, τις οποίες αναφέραμε, για τη διενέργεια ελέγχων στη λειτουργία των ιδιωτικών ιατρείων, καθώς και στη λειτουργία και στη χρήση των χρησιμοποιούμενων ιατρικών μηχανημάτων, θεωρούμε ότι και μια άλλη παράμετρος θα ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική για την προστασία των ασθενών και εκείνων που υποβάλλονται σε διάφορες ιατρικές πράξεις και θεραπείες.

Η παράμετρος αυτή θα ήταν η απόκτηση κάποιας, έστω και μικρής, γνώσης θεμάτων υγείας και θεραπειών από το σύνολο των Ελλήνων πολιτών. Εκτιμούμε ότι όσο πιο ενημερωμένοι είναι οι πολίτες για θέματα υγείας τόσο μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα μπορεί να έχει η θεραπεία στην οποία υποβάλλονται. Επίσης, θα μπορούν, έστω και σε μικρό βαθμό, να εκτιμήσουν την επικινδυνότητα μιας ιατρικής πράξης η οποία τους συστήνεται.

Η γυμνασιακή και λυκειακή εκπαίδευση

Και βέβαια δεν ισχυριζόμαστε ότι όλοι οι Έλληνες θα πρέπει να γίνουν και λίγο γιατροί. Όμως, σίγουρα θα μπορούσαν να αποκτήσουν ορισμένες χρήσιμες γνώσεις για την ανθρώπινη υγεία, αλλά και για τους κανόνες δημόσιας υγιεινής.

Οι γνώσεις αυτές θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται στη διδακτέα ύλη των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν μελέτες σχετικά με το ποιες ιατρικές γνώσεις θα ήταν περισσότερο ωφέλιμες και, παράλληλα, εύκολα κατανοητές, ώστε να διαπιστωθεί ποια είναι η πλέον κατάλληλη ηλικία για να διδαχθούν.

Εκτίμησή μας είναι ότι η πλέον κατάλληλη ηλικία θα ήταν όταν οι μαθητές βρίσκονται στην τρίτη τάξη του Γυμνασίου και στις τάξεις του Λυκείου. Στον προσδιορισμό αυτόν θα μπορούσε να συμβάλει και η διερεύνηση, σε διεθνές επίπεδο, του εάν εφαρμόζονται αντίστοιχα προγράμματα σε άλλες χώρες, με ποιον τρόπο και με ποια διδακτέα ύλη.

Οι διδάσκοντες τη συγκεκριμένη ύλη θα πρέπει να είναι αποκλειστικά γιατροί, οι οποίοι θα διαθέτουν και την τετράμηνη διδακτική πιστοποίηση που έχει ήδη καθιερωθεί από το Υπουργείο Παιδείας για τις μη εκπαιδευτικές επιστημονικές ειδικότητες.

Για να μην πέφτουμε θύματα ασυνείδητων επιτηδείων

Εκτίμησή μας, λοιπόν, είναι ότι, εφαρμόζοντας ένα τέτοιο πρόγραμμα εκπαίδευσης, θα δημιουργηθεί ένας προσωπικός, αλλά και συλλογικός-κοινωνικός μηχανισμός προστασίας από την παραπλάνηση σε θέματα υγείας από ασυνείδητους και μη ειδικούς.

Το πρόγραμμα αυτό, αφενός, από τη φύση του κρίνεται δόκιμο και, αφετέρου, θα μπορέσουν να γίνουν κοινωνοί του όλοι οι Έλληνες πολίτες, σταδιακά και σε βάθος χρόνου. Θα προτείναμε ο εκπαιδευτικός αυτός θεσμός να ονομαστεί «Πρόγραμμα Ιπποκράτειος Εκπαίδευση», προς τιμήν του θεμελιωτή της ιατρικής επιστήμης, του Ιπποκράτη!

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