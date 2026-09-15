«(Αν)αξιοπιστίας Μητσοτάκη το ανάγνωσμα»

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Η πορεία της χώρας, τα τελευταία χρόνια, αποδεικνύει ότι η αξιοπιστία δε χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τα έργα και τις ημέρες του κ. Μητσοτάκη. Θύματα του τρόπου, με τον οποίο αντιλαμβάνεται την πολιτική και το δημόσιο αξίωμα ο Πρωθυπουργός προτάσσοντας έπεα πτερόεντα έναντι των μείζονων προβλημάτων, αποτελούν η ελληνική κοινωνία και το εθνικό συμφέρον.

Τι άλλο θα αναμενόταν από κάποιον, που εξελέγη Πρόεδρος της Ν.Δ. με κεντρικά συνθήματα «ούτε ένα ευρώ νέων ελλειμμάτων ή νέων οφειλών» και «βάζουμε τάξη στο σπίτι μας» και δέκα χρόνια μετά, το χρέος του κόμματος όχι μόνο δε μειώθηκε, αλλά έχει σχεδόν τριπλασιαστεί (από τα 223 εκ. το 2016 στα 602 εκ. ευρώ το 2025); Ο ίδιος έπνεε μένεα κατά της προηγούμενης Κυβέρνησης για τους 1.700 μετακλητούς υπαλλήλους και επί πρωθυπουργίας του, αυτοί υπερδιπλασιάστηκαν στους 3.700!

Ωστόσο, η πιο προβληματική ανακολουθία και ασυνέπεια αφορά τη διακυβέρνηση της χώρας, με την ομιλία του κ. Μητσοτάκη στη Δ.Ε.Θ. να είναι αποκαλυπτική. Ο κ. Μητσοτάκης έθεσε ως στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με ετήσιο ρυθμό άνω του 2% όταν στην έκθεση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού 2026-2029, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στο οποίο προεδρεύει, γίνεται αναφορά σε ρυθμούς ανάπτυξης: 1,7% για το 2027, 1,6% για το 2028 και 1,3% για το 2029!

Την ίδια στιγμή, υπερηφανεύεται για «τα πρωτογενή πλεονάσματα ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης», αλλά το 2019 τόνιζε την ανάγκη μείωσής τους! Υποτίθεται ότι τότε ήταν «ματωμένα» και απόρροια «φορομπηχτικής πολιτικής», αλλά δεν αναφέρει ότι τα συνολικά φορολογικά έσοδα έχουν αυξηθεί από τα 51 δισ. το 2019 στα 74 δισ. ευρώ το 2026 και έτσι η Κυβέρνησή του πέτυχε τα περίφημα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία διανέμονται σε απευθείας αναθέσεις προς ημετέρους και φίλους, το συνολικό ύψος των οποίων άγγιξε τα 13 δισ. ευρώ την περίοδο 2020-2025 σημειώνοντας ιστορικό υψηλό.

Υποσχέθηκε, επίσης, «σχεδόν μία ακόμη σύνταξη», αποφεύγοντας να χρησιμοποιήσει τον όρο «13η», καθώς το κόμμα του προχώρησε στην κατάργησή της το 2013 και εν συνεχεία, αφού υπερψήφισε την επαναφορά της από την Κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. το 2019, ήρθε και την ξανακατήργησε το 2020!

Παράλληλα, μοίρασε υποσχέσεις και στους επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα (όσοι έχουν παραμείνει μετά από 7 χρόνια μαζικών αποχωρήσεων) αναφερόμενος σε ανάταξη της ελληνικής κτηνοτροφίας και φοροελαφρύνσεις σε αγρότες και κτηνοτρόφους. Στο προεκλογικό πρόγραμμα του 2023, η Ν.Δ. «δεσμευόταν» για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα μέσω της αύξησης των νέων αγροτών κατά 60.000 άτομα έως το 2027. Δύο χρόνια μετά, ακόμη και ο έλεγχος των 6.829 αιτήσεων παραμένει εκκρεμής, ενώ ο στόχος για 60.000 νέους αγρότες έως το 2027 έχει οριστικά χαθεί.

Μέχρι πρότινος, οι αγρότες μας βίωσαν τις καθυστερήσεις στο άνοιγμα του Ο.Σ.Δ.Ε., την προβληματική λειτουργία του monitoring, το μεγαλύτερο στα ευρωπαϊκά χρονικά σκάνδαλο που αφορά οργανισμό πληρωμών όπως ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., το τέλος της ελληνικής κτηνοτροφίας εξαιτίας της ανικανότητας στην αντιμετώπιση των ζωονόσων και την ερήμωση της υπαίθρου. Έφθασε να τάζει τη διεκδίκηση νέων ευρωπαϊκών πόρων, όταν εξαιτίας της διαπραγμάτευσής του το 2021, μειώθηκε η τότε ενίσχυση της ενιαίας Κ.Α.Π. κατά 20%! Σαν να μην έφθαναν αυτά, ο κ. Μητσοτάκης έβγαλε κίτρινη κάρτα στον ίδιο του τον εαυτό! Κι αυτό γιατί από το 2019 έως σήμερα δεν έχει υπάρξει ούτε μία διάταξη επικαιροποίησης του Κανονισμού του ΕΛΓΑ! Τέτοια είναι η έγνοια του για τον πρωτογενή τομέα και τις συνέπειες, με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής!

Αντίστοιχα τα έργα του και σε ό,τι αφορά τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις του για μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, οι οποίες δίνονταν ήδη από το 2019 όταν ως Αντιπολίτευση κατέθετε και σχετική τροπολογία. Ας θυμηθούμε τι έλεγε ο Εισηγητής της Ν.Δ. εκείνη την περίοδο: «…τι θα κάνετε µε την τροπολογία της Ν.Δ. για το ΦΠΑ και την επαναφορά του συνόλου της εστίασης […] Εάν δεν το κάνετε, εμείς να ξέρετε ότι θα το κάνουμε την επόμενη μέρα. Ο ΦΠΑ για τη Ν.Δ. είναι κάτι το οποίο είναι αδιαπραγμάτευτο και θα μειωθεί στο 13%…». Επτά χρόνια μετά οι άνθρωποι της εστίασης περιμένουν μία ακόμη υπόσχεση να μετουσιωθεί σε πράξη! Ομοίως και για την επαναφορά των 120 δόσεων – χωρίς δημοσιονομικό κόστος – που θα βοηθούσε την επιχειρηματικότητα.

Στο ίδιο έργο του κ. Μητσοτάκη θεατές και όσον αφορά την Πανεπιστημιακή Αστυνομία, η οποία ιδρύθηκε «για να μπει τάξη στα Πανεπιστήμια», προσλήφθηκαν 1.000 άτομα και σήμερα είναι «αχρείαστη» όπως επισημαίνει. Όμως, θα αντέτεινε κάποιος ότι εδώ δε δίστασε να «παίξει» εις βάρος του εθνικού συμφέροντος, όταν διαρρήγνυε τα ιμάτιά του εναντίον της στρατηγικής της προηγούμενης Κυβέρνησης να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στο Ιόνιο και ήρθε το 2021 να το πράξει ο ίδιος, με καθυστέρηση τριών ετών.

Ο κατάλογος της «αναξιοπιστίας Μητσοτάκη» είναι μακρύς και συμπεριλαμβάνει το υποτιθέμενο ενδιαφέρον του για τη στεγαστική κρίση, την οποία «αντιμετωπίζει» διοχετεύοντας πόρους στις τράπεζες, την εκτόξευση των τιμών των λογαριασμών ρεύματος ενώ ο κ. Χατζηδάκης υπόσχονταν το 2020 ότι «δε θα αυξηθεί η τιμή ούτε μια στο τρισεκατομμύριο», την πρόθεση επιδίωξης ευρύτερων συναινέσεων για τη Συνταγματική Αναθεώρηση τη στιγμή που προχώρησε στο μέγιστο θεσμικό ατόπημα παρεμποδίζοντας την εκλογή Αντιπροέδρου στη Βουλή κατά την κοινοβουλευτική τάξη. Το ψέμα, ωστόσο, έχει «κοντά ποδάρια» και η κατ’ εξακολούθηση εξαπάτηση των πολιτών σύντομα θα λάβει τέλος.

Ο Γιάννης Σαρακιώτης είναι Δικηγόρος – Βουλευτής Φθιώτιδας

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